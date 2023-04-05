«Я нашла на кассете с мультфильмом эротику и стала самой популярной в школе»

Арина, 37 лет, про барашка

Когда я была маленькой, дружба соседей была делом обычным. На нашем этаже жила тетя Таня, болтливая и очень шумная, я ее терпеть не могла. Тетя Таня частенько оставляла на меня свою младшую дочку Леночку, капризную анемичную девочку, а мама заставляла меня с ней играть.

Однажды Леночка в очередной раз потребовала почитать ей сказки.

Русские народные мне надоели до смерти, и я решила взять арабские, у родителей на полке хранилось красивое подарочное издание, которое, кажется, никто не читал.

Сказки были странные: одна, например, про неверную жену, которая прятала любовников в какие-то кувшины, а каждый раз, когда приходил очередной, пускала его «сильного барашка попастись на своем влажном от росы лугу». Леночка слушала, раскрыв рот.

Через пару дней тетя Таня пришла к моей маме за «сказкой про барашка», которую требовала ее дочь. Я честно дала книгу, а через час разъяренная тетя Таня вернула ее обратно и заявила, что ноги ее дочери не будет в нашем доме. Мама до сих пор не верит, что я этого не добивалась.

Ирина, 37 лет, про «Короля Льва»

Это было в эпоху видеомагнитофонов. Однажды папа принес домой купленный в ларьке мультфильм «Король Лев». Его постоянно смотрела моя младшая сестра, а после титров выключала. Однажды она это не сделала и ушла из комнаты, а я увидела такое…

Сейчас я понимаю, что это была довольно безобидная эротика (поцелуи да голая женская грудь), поверх которой записали мультфильм, но тогда это показалось мне Невероятно Взрослым Фильмом.

Я под огромным секретом рассказала про тайну кассеты своей лучшей подруге, она еще кому-то, и в итоге ко мне началось паломничество.

В гости приходили ребята из соседних классов, а самые отважные просили кассету домой. За неделю я стала самой популярной в школе – пока родители не узнали и не стерли всю «запрещенку».

Алена, 36 лет, про шарики

Мне было восемь лет, и я научилась надувать воздушные шары, чем ужасно гордилась. А еще я, как всякий нормальный ребенок, обожала рыться в родительских шкафах – доставать мамины украшения, старые открытки и прочие вещи. И однажды я нашла там упаковку презервативов и предсказуемо решила, что это шарики, хоть и смазанные какой-то ерундой.

Решила сделать папе с мамой сюрприз – надула их и разложила по комнате. Родители пришли с гостями, еще одной супружеской парой. Мама покраснела как рак, гости давились от смеха, а я ужасно обиделась. Поняла, в чем дело, много лет спустя.

Максим, 37 лет, про людоедство

У меня был старший брат: когда я ходил в садик, он заканчивал школу. Однажды родители уехали на дачу с ночевкой и оставили меня с ним. Братец, конечно, позвал ребят, те принесли алкоголь и кассету с каким-то взрослым фильмом.

Меня, ясное дело, прогнали спать, но было жутко интересно, что там происходит, и я несколько раз заглянул в щель. Увидел что-то совершенно непонятное, я тогда мало что знал о поцелуях и сексе.

Голый дядька пытался съесть голую тетьку! Удивился и лег спать.

В саду, конечно, рассказал об этом приятелю, тот – своей маме, она – моей. Брату сильно попало, а мне потом – от него. Больше родители на дачу не уезжали.

Михаил, 27 лет, про ночную стирку

Мои родители поженились совсем молодыми и очень сильно любили друг друга. Когда я был маленький, мы жили в однушке. Сейчас понимаю, что папа с мамой ужасно страдали от отсутствия личного пространства: возможности уединиться не было совсем. А еще у нас был совместный санузел!

Часто, когда я ночью шел в туалет, дверь была закрыта. После моего стука выходила растрепанная мама и такой же папа. Говорили, что мама стирала, потому что ночью вода дешевле, а папа помогал. Никакого подвоха я не видел – стирали и стирали.

Но однажды, когда к нам пришли бабушка с дедушкой, у взрослых зашел разговор про деньги и экономию. Я, конечно, с умным видом заявил, что чтобы меньше тратить денег, нужно стирать ночью – родители так всегда делают. Взрослые странно замолчали и отправили меня играть. Но с тех пор бабушка стала брать меня на выходные в гости. Сейчас как молодой отец, живущий с ребенком в однушке, я понимаю, как это благородно с ее стороны.