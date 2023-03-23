«Он час оправдывался перед женой, стоя на моем балконе в трусах»

Элина, 32 года, про свадебный букет

Мы встречались много лет, я очень хотела семью и детей, а мой мужчина – нет. Вместо того, чтобы признать это и закончить отношения, я уговаривала себя, что он просто не созрел, не нужно на него давить, стоит быть мудрой, понимающей, и он непременно это оценит. Мои подруги тем временем выходили замуж, заводили детей.

На свадьбах я изо всех сил держала хорошую мину при плохой игре и отшучивалась, что штамп не главное.

И вот на одной из таких свадеб, когда невеста кидала букет, я его поймала и почувствовала себя такой счастливой – буквально на мгновение. Пока мой любимый не подошел ко мне и громко, во всеуслышание не заявил: «Ты же понимаешь, что это все ерунда, правда?»

В тот вечер я поняла, что больше не могу так, и предложила расстаться. Он особенно и не спорил. Через полгода, кстати, женился на другой – но мне к тому времени было почти все равно.

Олег, 35 лет, про истерики

Я человек мягкий, а моя девушка Надя, как она говорила, умела постоять за себя. Причем даже если никто ее не обижал – могла нахамить официанту в кафе, наорать на курьера, который опоздал, отчитать при посторонних подругу. Со мной она в минуты гнева не церемонилась – оскорбляла, говорила гадости.

Потом, успокоившись, просила прощения, обещала работать над собой, но как что-то было не по ней, все повторялось снова.

Я прощал, убеждал себя, что она неплохой человек, но с каждым разом это давалось все сложнее. Расстаться я решил после того, как на дне рождения моей подруги детства, куда мы были приглашены, Надя довела до слез именинницу, которая, по ее мнению, уделяла мне слишком много внимания. После праздника мы какое-то время не общались, а потом Надя написала, уверяла, что изменилась, уговаривала дать ей шанс. На встречу в кафе я опоздал на 15 минут: застрял в пробке. И получил такую истерику со швырянием чашек, что окончательно понял: этот человек никогда не изменится.

Марина, 37 лет, про трусы и балкон

Это был классический роман с женатым. Сейчас, оглядываясь, не понимаю, как я вообще могла так долго продержаться. Но тогда я была моложе, очень сильно влюблена и долгое время верила, что надо просто подождать, когда подрастет сын, выздоровеет мама, изменятся обстоятельства и все вот это, что обычно выслушивают любовницы.

Мы несколько раз расставались, он обещал что-нибудь придумать, и, конечно, все оставалось как прежде. После очередного расставания Ваня приехал ко мне просить прощения. Клялся, что почти поговорил с женой, и вообще у них уже свободные отношения, а брак – чистая формальность.

Он был таким смелым, решительным, что я очередной раз сдалась.

Когда мы занимались сексом, зазвонил телефон – жена. Ваня заметался, натянул трусы и выбежал на балкон. Я смотрела, как мой любимый, поеживаясь, топчется по балкону и виноватым голосом подробно рассказывает, как идет сейчас по улице к стоматологу, и чувствовала, как во мне что-то умирает. В тот день мы расстались окончательно.

Юля, 36 лет, про дорогое такси

Мой молодой человек Боря был патологическим жмотом, иначе не скажешь. Поняла я это не сразу, сначала думала, что он просто романтик. Цветы – полевые, досуг – прогулки, на праздники он дарил мне милые ролики с признаниями или самодельные открытки. Каждая трата денег на что-то, по мнению Бори, ненужное, доставляла ему страдания. Если мы ехали отдыхать, он выбирал самую дешевую гостиницу: нам же только переночевать.

Если шли в гости, то Боря мученически уверял, что нести с собой сладости или вино – никому не нужная условность.

Когда мы съехались, ситуация стала еще хуже. Мы скидывались на продукты, но Борис постоянно возмущался, если я покупала что-то, по его мнению, дорогое. Крупа в пакетиках – блажь и переплата. Нарезанные овощи – транжирство. Стыдно сказать, но даже туалетную бумагу он покупал самую дешевую, серую, чтобы не переплачивать за четырехслойную.

Я часто думала, что надо расставаться, но никак не могла решиться. И вот однажды у меня случился приступ гастрита, хоть на стенку лезь. Записалась к врачу экстренно, попросила Борю вызвать такси, а в ответ услышала: «Зайчонок, прям сильно болит? На метро не доедешь? А то ценник сейчас ужасный». В общем, через неделю я вызвала газель и съехала с вещами.

Филипп, 56 лет, про мандарин

Когда меня спрашивали, почему я развелся с первой женой, то я всегда говорил: из-за мандарина. На самом деле у нас был кризис – родилась дочь, я пропадал на работе, чтобы обеспечить семью, жена же полностью ушла в материнство и воспринимала меня исключительно как кошелек на ножках. Когда я приходил домой, в раковине стояла грязная посуда, но ужина не было. Жена сообщала, что они с Машенькой поели, а я могу приготовить себе сам.

Если я болел, то она не спрашивала, как я себя чувствую, а возмущалась, что я заражу ребенка. Я же, по молодости, вместо того, чтобы поговорить, вспыхивал, обижался и замолкал.

Отношения становились все хуже, я чувствовал себя совершенно ненужным.

И вот однажды мы сидим после ужина за столом втроем, жена на автомате достает мандаринку, чистит, делит на две части – себе и Маше, как будто меня тут нет. Почему-то именно эта мандаринка стала тогда для меня символом конца отношений, когда вернуть уже ничего нельзя.

Катя, 36 лет, про сон

Мы с мужем изначально были очень разными. Он – домосед, я – тусовщица. Сначала казалось, что это уравновешивает обоих, но со временем такое противоречие стало мешать.

Несмотря на двух детей, мы все меньше времени проводили вместе, жили как в гостевом браке.

То он в выходные на дачу с детьми, а я к подругам, то мы с детьми на море, а он – чинить колодец.

Мы не ссорились, но практически не взаимодействовали. Однажды я в очередной раз уехала куда-то с детьми и поняла, что совсем по нему не скучаю. А в день отъезда мне приснился сон – мне уже много лет, я живу где-то на побережье и очень счастлива. Рядом дети, внуки, друзья. Проснувшись, я осознала, что Севы в том сне не было и мне было без него хорошо. А значит, проще остаться хорошими друзьями, чем такими супругами.