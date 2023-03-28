Наталья Шиндяева, врач-невролог, профессор кафедры неврологии Института профессионального образования Сеченовского университета, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как справляться с паническими атаками и почему лекарства не всегда эффективны.

– Что такое панические атаки и как отличить их от других состояний?

– Паническая атака – это внезапное чувство сильного страха, не вызванного какими-либо объективными обстоятельствами. Проще говоря, панические атаки чаще всего возникают на ровном месте и запускают целый каскад физических реакций: учащенное сердцебиение, нехватку дыхания, головокружение, боль в желудке, онемение конечностей и так далее.

Панические атаки редко длятся более 20 минут, они резко проходят без какой-либо помощи – в этом их главное отличие от других состояний. Часто пациенты принимают паническую атаку за сердечный приступ: действительно, общие симптомы у них есть.

Но есть и важные отличия.

Панические атаки могут возникнуть в любое время, в том числе в состоянии покоя. Сердечный приступ чаще всего начинается после интенсивной физической нагрузки.

Панические атаки проходят быстро и самостоятельно, чего нельзя сказать о сердечном приступе. Кроме того, боль при сердечном приступе постепенно нарастает и «разливается» на левую половину тела, отдает в нижнюю челюсть и руку.

Паническую атаку также можно спутать с гипертоническим кризом, но его симптомы, опять-таки, нарастают и не могут внезапно исчезнуть без медицинской помощи. Панические атаки не опасны для здоровья, но существенно снижают качество жизни – вплоть до полной изоляции и отказа от привычной активности.

– Почему возникают панические атаки?

– Точного ответа у науки до сих пор нет. Имеющиеся исследования говорят о том, что панические атаки связаны со сбоями в «стресс-центре» нашего мозга – миндалевидном теле. Ведь, по сути, паническая атака запускает эволюционные механизмы, которые должны включаться в момент реальной опасности: «бей – беги – замри». Есть данные о том, что на развитие панических атак влияет наследственность, психические заболевания в анамнезе и, конечно, сильный уровень стресса.

– Кто больше склонен к паническим атакам? Могут ли они говорить о каких-то заболеваниях?

– Женщины в два раза более склонны к паническим атакам, чем мужчины. Кроме того, в половине случаев панические атаки начинаются до 29 лет. Панические атаки не наносят вреда здоровью и не могут привести к фатальным последствиям на физическом уровне. Но они часто сигнализируют о других ментальных проблемах — например, генерализованном тревожном расстройстве или депрессии.

– Что может стать провокатором панической атаки?

– Триггеры панических атак у каждого пациента свои, но, конечно, есть самые распространенные. Это ситуация сильного стресса, нахождение в незнакомом месте, замкнутом пространстве или общественном транспорте, громкие звуки, алкоголь или курение. Реже – необычный яркий вкус, телефонные звонки, секс. Коварство панических атак в том, что очень часто они возникают в состоянии полного покоя и даже во сне. Так организм сбрасывает напряжение, накопленное за день, если другого выхода ему нет.

– Необходимо ли как-то обследоваться? Как научиться отслеживать и пресекать панические атаки?

– Есть небольшие данные о том, что панические атаки чаще встречаются у людей с нехваткой витаминов группы B и низким ферритином. Эти анализы должен назначить врач.

В любом случае, необходимо обратиться к психотерапевту и обследоваться на предмет других психических расстройств.

В 70-90% случаев при панических атаках эффективна когнитивно-поведенческая терапия. Иногда требуется медикаментозная поддержка, например антидепрессанты.

Хочется сказать о том, как нельзя пресекать панические атаки: категорически не рекомендуется избегать нормальных жизненных ситуаций, в которых они возникают. Многие пациенты перестают ездить в метро, ходить в гости и так далее.

Избегающее поведение закрепляет паттерн панических атак и усугубляет их. А вот от алкоголя и курения, действительно, лучше отказаться. Они доказанно увеличивают число и длительность панических атак.

– Как помочь себе при панической атаке?

– Это очень индивидуально, каждый пациент вырабатывает собственную стратегию. Многим помогают дыхательные практики, особенно дыхание «по квадрату» или глубокое дыхание диафрагмой. Работают способы резкого переключения, у каждого свои: съесть лимон, понюхать эфирное масло, покатать в руке массажный шарик, позвонить другу, включить музыку и потанцевать, громко запеть. Если паническая атака произошла в общественном месте, постарайтесь найти тихий уголок без внешних раздражителей и «пересидеть» там, пока атака не утихнет.

– Как помочь человеку с панической атакой?

– Если вы уверены, что это паническая атака, важно не подливать масла в огонь и не усугублять панику. Говорите с человеком простыми, короткими предложениями. Возьмите его за руку, сделайте легкий массаж. Предложите подышать вместе.

Разговаривайте с человеком на отвлеченные темы, побуждайте его отвечать вам и таким образом отвлекаться. Если симптомы нарастают и вызывают тревогу, отведите человека в тихое место и вызовите скорую помощь – чтобы наверняка не пропустить более серьезные состояния.