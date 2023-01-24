«Успокоительный» бокал вина глубокому здоровому сну не поможет: невролог – о бессоннице

Наталья Шиндряева, доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» рассказала «Газете.Ru» о неочевидных причинах бессонницы и о том, как наладить здоровый сон без препаратов.

– Все мы иногда плохо засыпаем или просыпаемся ночью. Какие признаки должны насторожить и стать поводом обратиться к врачу?

– Конечно, разовые сбои в режиме сна бывают практически у всех – перенервничали на работе, перенапряглись на тренировке. В результате – с трудом получается заснуть, а наутро чувствуешь, что не выспался. Но если такое состояние длится более недели, стоит обратиться к врачу, чтобы установить причину. Хроническая бессонница опасна для сердечно-сосудистой системы, может спровоцировать развитие депрессии, ожирение и другие серьезные проблемы со здоровьем.

– Какие самые популярные причины у бессонницы?

– Самые частые причины бессонницы – стресс, утомляемость, продолжительный дневной сон, переедание. Когда человек испытывает напряжение, стресс, это может вызвать перерывы ночного сна. Он пробуждается несколько раз за ночь, в результате просыпается, не чувствуя, что отдохнул. В течение дня усиливается раздражительность, немотивированный аппетит, снижается работоспособность. Частые просыпания могут быть вызваны и физической усталостью после длительной тяжелой тренировки или злоупотреблением алкоголя.

– Кто чаще жалуется на проблемы со сном, кто входит в группу риска?

– Подобные жалобы могут беспокоить в любом возрасте. Но чаще к неврологам обращаются представители старшего поколения, так как к нарушениям сна присоединяются другие хронические заболевания: диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, остеохондроз, простатит и пр.

– Как уснуть, если нервничаешь накануне важного события?

– Для этого нужно соблюдать гигиену сна. Золотое правило ритмологии сна – ложиться в одно и то же время, и обязательно в тот день, когда вы проснулись. Помещение должно быть темным и хорошо проветренным. За час до сна следует отказаться от гаджетов и телевизора: синий цвет снижает выработку мелатонина. Комфортная одежда для сна, мягкое постельное белье из дышащей ткани – все это позитивно влияет на засыпание. И никакого крепкого чая, кофе и алкоголя: «успокоительный» бокал глубокому здоровому сну не поможет.

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– Можно ли принимать безрецептурные препараты, чтобы лучше спать?

– Прежде, чем обращаться к препаратам, нужно определиться с причиной. Важно помнить, что любые гипнотики (снотворные средства), даже растительные, могут вызывать привыкание, и со временем без любимых таблеток или сиропа с валерьянкой и пустырником заснуть будет сложно, даже если удалось избавиться от стресса и наладить режим. Так что лучшее и безвредное решение – опираться на гигиену сна и немедикаментозные приемы.

– По каким показаниям врач прописывает снотворные препараты?

– Лекарственные препараты для нормализации сна – это химические соединения, которые могут вызывать привыкание и побочные эффекты. Врач может прописать их в тяжелых случаях, но только после тщательного обследования и когда убедится, что не работают другие методы, например, когнитивно-поведенческая терапия, которую во всем мире успешно используют для лечения хронической бессонницы.

Если человек страдает нарушениями сна из-за синдрома обструктивного апноэ сна, то есть во сне у него на короткое время останавливается дыхание, – гипнотики и транквилизаторы для него опасны, вплоть до летального исхода.

Это еще одна важная причина не заниматься самолечением.

– Есть ли оптимальное количество сна и время отбоя или все индивидуально? Насколько опасно ложиться глубокой ночью, если на следующий день ты сможешь спать до обеда?

– Самый физиологичный отход ко сну – это 22-23 часа, подъем – в 6-7 утра. И, повторю: отход ко сну должен быть в день пробуждения. Спать до обеда не полезно, в норме такого быть не должно.

– Правда ли, что после бессонной ночи лучше не ложиться днем, а раньше лечь вечером?

– Если лечь спать днем, это превратится в замкнутый круг: заснуть в 11 вечера уже не получится, наутро человек будет чувствовать себя разбитым, и вернуться в режим будет сложнее. Чтобы не сбить режим сна, нужно постараться чем-то себя занять днем. Это могут быть несложные домашние дела, зарядка, спокойное хобби. А вот садиться за руль в таком состоянии не стоит, концентрация внимания снижена, результатом может стать авария.

– Как быть, если спишь нормально, но все время хочется спать?

– Игнорировать такой симптом не надо: лучше как можно скорее начать обследование, прежде всего обратиться к эндокринологу, сдать анализы, которые он назначит. Беспричинная сонливость, или гиперсомния, может быть вызвана проблемами с щитовидной железой, иными гормональными расстройствами, анемией, болезнями печени и почек, онкозаболеваниями, так что важно вовремя обнаружить причину.

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– Вредны ли энергетики, или это миф?

– Энергетики – это тип напитков, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию. Но это стимуляция не длительна и истощает организм.

Конечно, в исключительных случаях выпить энергетик можно, если вам прямо сейчас нужно выполнить небольшую срочную задачу, а сил не хватает. Но лучше от этого отказаться.

Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным.

Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда – стоит ли такой риск вовремя сданного отчета или рабочей встречи?

К тому же энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание. А помимо кофеина, таурина и других «бодрящих» ингредиентов в маленькой баночке содержится суточная доза сахара, так что одним из неприятных последствий регулярного употребления может стать ожирение.