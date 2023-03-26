«Вышла замуж девственницей и жалею об этом каждый день»

Мой отец погиб, когда я была совсем маленькой, поэтому мама растила меня одна. Точнее, мама обеспечивала нашу семью, работая на двух работах, а воспитывали – бабушка и дед, люди хорошие, но очень консервативные.

По их мнению, главными качествами для девушки являлись скромность и целомудрие: только так можно встретить своего принца и стать счастливой в браке. Первом и единственном на всю жизнь, конечно, – после смерти отца мама повторяла, что ни на кого из мужчин и смотреть не хочет.

На таких только женятся

Я росла тихой и послушной девочкой, сомнениям слова старших не подвергала. В институте подружки посмеивались над моими убеждениями и называли тургеневской девушкой.

Когда на одной из вечеринок они начали вновь шутить на эту тему – мол, Ольга у нас строгая, секс до брака – ни-ни, один из ребят-студентов, высокий и симпатичный старшекурсник, очень серьезно посмотрел на меня и заявил подругам, что в этом нет ничего смешного. Да, с такими не гуляют, на таких только женятся, ведь невинность – лучший подарок, который молодая жена может подарить мужу.

Через неделю Олег нашел мой телефон и пригласил на свидание. Вел себя скромно, сдержанно, вежливо. Рук не распускал, пошлых анекдотов, как другие, не рассказывал. Зато постоянно говорил о своем идеале девушки, под который я подходила – тихая, скромная, романтичная. С такой можно всю жизнь прожить!

Конечно, мама была в восторге, а бабуля плакала, что дед не дожил до такого завидного жениха.

Не могу сказать, что я была по уши влюблена, но казалось, что лучше мужа я не найду. Подружки вокруг то и дело жаловались на парней, которым нужно было «только одно», а Олег вел себя достойно. Дальше поцелуев не заходил, а через два года сделал мне предложение. Как он пошутил, чтобы не увели такое сокровище!

Ни химии, ни жизни

На свадьбу приехала его мать из другого города. Выбор сына одобрила: скромная, аккуратная. «Сразу видно, хвостом крутить не будет», – высказалась свекровь. К тому времени я почти перестала краситься, поскольку Олег считал это вульгарным, сменила джинсы на юбки, а стрижку – на локоны, Олегу так больше нравилось.

Мысль о первой брачной ночи волновала и пугала, но волнение оказалось напрасным. Олег был осторожным, постоянно спрашивал, не больно ли мне, а после всего осмотрел простыню и резюмировал, что ему очень повезло «в наше время» встретить по-настоящему скромную девушку.

Сейчас я замужем больше десяти лет, у нас растут двое детей, но моя интимная жизнь – это полный провал. Пожалуй, выражение «супружеский долг» подходит для нее лучше всего. С возрастом я стала чаще хотеть секса, но Олег в этом плане максимально скучен и неизобретателен.

Когда я заикнулась про использование секс-игрушек, посмотрел на меня с ужасом: он женился на скромнице, а не на распутной женщине.

Откровенно говоря, я бы хотела хотя бы попробовать секс с кем-то другим, чтобы лучше узнать и понять себя. Иногда в метро или на работе засматриваюсь на других мужчин и думаю, а какие они в постели? Вряд ли такие, как мой скучный правильный муж.

Очень жалею, что до брака у меня никого не было – чтобы была возможность сравнить и понять. И уж точно не нужно было жениться, не зная, подходим ли мы друг другу в постели. Разводиться я не хочу, он хороший отец, но мысль, что больше никого, кроме Олега, в моей жизни не будет, угнетает.