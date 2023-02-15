«Девушка тянет из моего сына деньги»

Опыт, когда взрослый ребенок находит себе пару, может оказаться для его родителей болезненным. Особенно, если партнером оказывается несимпатичный человек с очевидно корыстными намерениями. Подобной историей с «Газетой.Ru» поделилась читательница, которая не может смириться с тем, что сын игнорирует родительскую семью, а все деньги и время отдает своей пассии. Но при этом продолжает жить с ними под одной крышей и пользоваться семейными благами.

Нашему сыночку в этом году исполняется 22 года: образование есть, работа есть, а вот совести недостает. И не знаю, как деликатно с ним поговорить, чтобы и свои интересы соблюсти, и с ним не поругаться.

Живем мы все вчетвером в одной квартире: мы с мужем и двое сыновей, младший еще учится в школе. Старший уже два с половиной года работает. Не знаю, какая у него зарплата, но свои потребности он более или менее эти пару лет закрывал: машину, которую мы ему подарили, обслуживал, одежду, гаджеты и другое покупал себе сам. Но вот, что меня беспокоит. Поначалу он активно вкладывался в общие бытовые расходы. Спрашивал, какие продукты купить, надо ли что-то по хозяйству, на дачу покупал всякое по мелочам — все-таки он много времени проводит там со своими друзьями. Никто его не заставлял, инициатива его. А потом месяцев восемь назад в нашей жизни появилась Катя.

В июне 2022 года сын сообщил, что у него есть девушка. Есть и есть, хорошо. Знакомить с ней нас он не стал и мы решили, что дело молодое и несерьезное, сколько у него еще этих Кать будет... Но, кажется, мы ошибались. С первого месяца их отношений он начал вкладываться в эту Катю на все 100% во всех смыслах.

Первыми это почувствовали родители мужа. Раньше сын очень помогал бабушке и дедушке — возил их в поликлинику, в город погулять, всегда на подхвате с продуктами и т.д. С появлением девушки бабушка и дедушка как будто пропали из его жизни. На все просьбы бабули извиняется, говорит, что работает, что времени нет. Но я знаю, что это не так. Просто он теперь развозит Катю по всем ее делам.

На второй месяц знакомства они вместе решили поехать на Азовское море на машине. Для того, чтобы у сына не было проблем с гаишниками, ему пришлось сдать авто в ремонт. Попросил на это деньги у отца в долг. Тот, конечно, дал. Когда муж спросил, почему нельзя поехать на море на поезде, сын сказал, что Катя хочет на машине.

Тогда же мы удивились, что у сына не оказалось средств на ремонт машины. Даже когда у него не было постоянной работы, он как-то умудрялся откладывать на содержание и ремонт своей легковушки. Потом мы узнали причину дыры, образовавшейся в его бюджете. Оказалось, что Катя мечтала о дорогом фотоаппарате и сын решил накопить на эту мечту.

Через три месяца после начала отношений сын совсем перестал вкладываться в быт и продукты. Домой приходит только поесть. С того момента и по сей день вижу его два раза в день на кухне. Если он обращается ко мне, то преимущественно с вопросом: «Ма, что у нас поесть сегодня?»

Никогда не думала, что скажу это, но я в ужасной обиде на сына, чувствую себя использованной. До этой Кати с его стороны даже близко не было такого отношения ко мне и к отцу.

Пару недель назад я аккуратно спросила сына, не собирается ли он съезжаться со своей пассией. Все же они уже полгода встречаются и все свободное время проводят вместе. На это сын пожал плечами и сказал, что платить за съемную квартиру ему пока не по карману. А у Кати таких денег нет, ведь ее родители сами живут в съемной квартире, и она им помогает материально. В этот момент я еле сдержалась, чтобы не упрекнуть его в том, что вообще-то и он мог бы помогать.

Больше всего в этой истории меня раздражает даже не то, что сын не участвует в нашей жизни материально, а то, что та девушка просто использует его. Ни разу не слышала, чтобы она подарила ему что-то, устроила сюрприз. Отношения по принципу: «Он живет для нее, она живет для себя». Я понимаю, что неправильно лезть в их отношения, но и терпеть больше этого не могу. Мы с мужем решили, что предложим ему снимать не квартиру, а комнату в коммуналке. Сердце кровью обливается, когда думаю, что он не поймет такого нашего решения, обидится. Но, возможно, эта ситуация, когда он будет вынужден полностью содержать себя сам, вынудит его по-другому взглянуть на наше участие в его жизни и на Катю, которая только и делает, что тянет из моего сына деньги и внимание.