«Отцы, как и матери, способны уйти в полноценную послеродовую депрессию»

Психолог Катерина Демина в интервью «Газете.Ru» рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются молодые родители в первый год жизни ребенка.

– От представителей старшего поколения часто звучат упреки: да как можно устать от ребенка, когда быт налажен? Машинка стирает, курьер привозит продукты, робот-пылесос наводит чистоту. А дети – это счастье, радость. Почему же все-таки молодые мамы устают?

– Обычно так говорят бабушки, которые заходят в гости на час раз в месяц. Шутка. Даже самый спокойный ребенок, который крепко спит и редко капризничает – это другой человек с другой психикой.

И с этим человеком женщина практически все время находится в тесном контакте, а значит – все время переводит фокус внимания с себя, это происходит совершенно автоматически. Если это случается без перерыва, то может привести к глобальному истощению психики матери.

– Как можно этого избежать?

– Молодой маме просто необходимо время, чтобы побыть наедине с собой. Полноценное, а не пять минут под душем, пока ребенок кричит в манеже. Конечно, такое время нужно обоим родителям, но в нашей культуре у отца оно есть по умолчанию.

Все знают: папа пришел с работы, он обеспечивает семью, ему нужно отдохнуть.

О том, что отдохнуть нужно маме, зачастую не то, что родные, и сама женщина не думает, у нее даже не возникает такой мысли.

И это при том, что до года ребенок воспринимает себя с матерью как единое целое, это состояние – основа и оплот его существования. А для взрослого человека быть в слиянии неестественно. Да, оно помогает выдерживать материнство, но неполезно для психики. Важно время от времени выходить из слияния, возвращаться к себе.

– При всем этом одним женщинам материнство дается проще, чем другим. Почему так происходит?

– Зависит от многих факторов. Например, от того, насколько благополучно протекало собственное младенчество. Чем оно хуже (нежеланный ребенок, мама болела), тем невыносимее будет родительство.

Имеет значение степень внутренней зрелости. Чем более зрелая женщина психологически, тем легче она переносит особенности материнства, поскольку осознает, что происходит, что она чувствует, в чем нуждается.

Важно понимать, что ты устраиваешь свою жизнь, а не жизнь с тобой случается.

Тяжелее приходится незрелым матерям, которые ищут опоры вовне, не понимают себя.

Играет роль и то, какой образ жизни вела женщина до рождения ребенка. Если она ездила по миру, вела активный образ жизни, а потом засела дома в изоляции, это воспринимается иначе. Представители старшего поколения, которые не могут понять, как можно скучать, сидя дома, растили детей в то время, когда родительство не сильно меняло жизнь. Досуг оставался тот же – в гости к соседке, на пикник летом, прогулки по парку.

Имеют значение отношения с мужем, насколько они теплые и доверительные. И, конечно, важно, насколько у женщины есть возможность переключаться, не застревать в «дне сурка»: чтобы то подруга зашла, то мама, то няня, дав возможность провести несколько часов, как угодно.

Еще один важный момент – насколько женщина совпадала по темпераменту со своей собственной матерью.

Если, например, мама была домоседкой и жила семьей и детьми, а дочь по натуре активистка и хочет успеть везде и все, ей будет сложнее избежать внутреннего конфликта: какой мамой быть? Как моя собственная? Мне не очень подходит. Как мне хочется? А правильно ли это?

– Как быть, если очень хочешь ребенка, но понимаешь, что не все эти пункты пока про тебя?

– В случае психологической незрелости – терапия до рождения ребенка для обоих родителей, желательно, не меньше года, чтобы познакомиться с собой. Кстати, хорошо, если пара несколько лет живет вместе до рождения ребенка, а не одновременно сталкивается со всеми прелестями семейной жизни.

Еще один важный фактор, который у нас в культуре тоже редко обсуждается – финансовая подушка, которая позволит максимально облегчить себе жизнь: с помощью няни, контракта в хорошей клинике, возможности отдыхать летом.

– Часто случается, что тяжелый стресс от материнства испытывают женщины, которые очень долго и страстно хотели ребенка и через многое для этого прошли. Почему такое противоречие?

– Если женщина много лет очень хотела ребенка, прошла через неудачные попытки беременности, выкидыши, ЭКО, это ее сильно травмирует и отражается на психике. Отдельно стоит сказать про перинатальные утраты. Часто их игнорируют, не воспринимают всерьез: было бы из-за чего переживать.

В итоге рождение желанного, долгожданного ребенка вместе прилива счастья вызывает страх и тревогу, которые передаются малышу.

– У отцов, которые сидят с детьми в декрете, все то же самое?

– Даже у тех, которые не сидят. Отцы способны уйти в полноценную послеродовую депрессию: здесь и утрата юношеской беззаботности и безответственности, и общая смена парадигмы, ведь теперь ты – не просто муж, но и отец семейства, и это навсегда. Этот кризис переживается через горевание.

Как и для женщин, для мужчин имеют значение собственные отношения с отцом и наличие младших братьев. Если они есть, рождение первенца может воспроизвести травму рождения сиблинга: как и маму, жену теперь приходится делить с кем-то. Особенно остро это ощущается, если рождается сын.

В этом случае мужчина может чувствовать, что мать с ребенком теперь образует пару, а он остался за бортом. В более одобряемом варианте мужчина «образовывает» пару с работой, в менее – находит себе настоящую пару в виде другой женщины или же просто ведет себя как маленький капризный мальчик в борьбе за внимание.

Зрелый и правильный вариант – когда отец включается в родительство как партнер: это наш ребенок, мы вместе его растим.