Певица Жасмин: «Сын случайно «сдал» меня мужу во время участия в «Маске»

На прошлой неделе певица Жасмин выбыла из проекта «Маска». В разговоре с «Газетой.Ru» артистка рассказала о том, каким был для нее опыт участия в этом шоу, а также о детях, муже и секретах красоты.

— Расскажите про участие в проекте «Маска». Расстроились, что пришлось покинуть проект?

— Это невероятный опыт для артиста! Не говоря уж о том, что это очень интересный в творческом плане эксперимент, за время съемок происходит масса курьезных ситуаций с близкими, от которых приходится скрывать участие в проекте. Мне было очень интересно работать с музыкальной командой шоу в студии, искать новые вокальные приемы и новую манеру исполнения, местами сама не знала, что могу так петь.

Когда пришлось снять маску, не расстроилась, я была к этому готова, потому что еще до этого попала в номинацию, да и вообще предполагала, что мой добрый друг Филипп Киркоров быстро меня разгадает. Конечно, хотелось спеть еще пару песен, например, у нас был заготовлен яркий номер с песней Леди Гаги, но в целом на весах удовольствие от участия перевесило чашу легкой досады от того, что пришлось покинуть проект.

— С какими сложностями вы столкнулись во время подготовки к проекту? Многие отмечают неудобство костюма. Как было в вашем случае?

— Местами сложно было подстраивать свой график, например, хотелось на более долгий срок улететь на день рождения мужа, но пришлось вернуться буквально через 2 дня из-за репетиции.

Когда я записываю свои песни, стараюсь ездить на студию к моему саунд-продюсеру только тогда, когда я точно в голосе. А в случае с «Маской» перенести вокальные репетиции почти невозможно. Масок ведь много, и мы не должны пересекаться. Поэтому у каждого четко свое время на студии. И так получается, что если с утра чувствуешь недомогание, побаливает горло или еще что-то, все равно идешь и работаешь.

Костюм у меня, на мой взгляд, был далеко не самым неудобным. Да, конечно, внутри он латексный и в нем жарко. Маска на голове довольно увесистая, как и мантия, нося такой вес на себе, не совсем легко танцевать и держать королевскую осанку, но я воспринимала все это с позитивом, просто как дополнительный фитнес.

close 100% Певица Жасмин на шоу «Маска» «ВайТ Медиа»

— В соцсетях вы писали, что из-за «Маски» чуть не поссорились с мужем. Как потом вы разрешили эту ситуацию дома? Что сказал муж, когда узнал, что вы участвовали в «Маске»?

— Действительно это было очень забавно! Мы не поссорились, муж мне доверяет, ему скорее самому было любопытно и забавно, что такого у меня происходит в творческой жизни. Как поклонники «Маски» уже знают, артисты приезжают на съемку строго на такси, и однажды мой 6-летний сын Мирон увидел, что я уехала не на своей машине. Это в нашей семье и правда небывалый случай, я езжу только на своем авто, за последние годы лишь однажды в 2019 году меня подвезла директор, но ее машина ярко-оранжевого цвета и тоже очень узнаваема. Мирон случайно «сдал» меня мужу Илану (улыбается).

Илан позвонил мне по видеосвязи, но я не сказала ему, в каком именно проекте участвую, заверила только, что я и правда на работе, а что за проект — ну вот не могу пока сказать. Он поверил, но так получилось, что в суматохе я напрочь забыла ему сказать, что через два дня у меня планировался вылет на выступление в Астане. И когда я собралась улетать, у него снова возник вопрос «Как так-то, куда опять?!».

Но наш брак строится на доверии, мы все выяснили, а когда он понял, где именно я участвовала, оценил, что выстояла и не раскрыла ему все карты сразу.

— В 2022 году вы рассказывали, что ваш старший сын Михаил стал жить отдельно. Обычно, когда дети съезжают от родителей, они отдаляются от матери и отца. Часто ли Михаил приходит к вам в гости? Или стало сложнее заманить сына в отчий дом и заставить его позвонить вам?

— Старший сын очень любит семью, я рада, что привила ему это. Это такой феномен еврейской мамы: когда наши сыновья вырастают, связь с семьей не становится менее крепкой, так было у моего папы с бабушкой Сарой, в честь которой папа меня, к слову, назвал, так же и у нас с Мишей.

Миша действительно живет уже некоторое время отдельно, недалеко от нас с младшими детьми. Он строит свой бизнес, занимается автозапчастями. Мы с Мишей часто созваниваемся. Как минимум раз в неделю у нас семейный ужин: любим собираться с нашими родственниками и играть в мафию, нарды или другие игры, у нас дома целый шкаф самых разных игр. Мы очень близки, несмотря на то, что живем не вместе.

— Вашей дочери Маргарите 11 лет, а сыну Мирону 6 лет. Маргарита уже вступает в подростковый период. Изменились ли ее увлечения за последнее время? Обычно говорят, что с подростками сложно. Как в случае с Маргаритой?

— Пока еще я не испытала на себе всех «прелестей» переходного возраста у Маргариты, и даже интересно, каким он будет. С одной стороны, она у нас девочка с большим стержнем, с детских лет «маленький директор». С другой стороны, в 12 лет у девочек по нашей религии наступает бат-мицва — вступление во взрослую жизнь, к которому дети долго готовятся, посещают синагогу, читают Тору, беседуют со старшими. В некотором роде это сглаживает особенности подросткового возраста.

close 100% Певца Жасмин с дочкой Маргаритой Шор, 2022 год Павел Бедняков/РИА Новости

Пока еще у нас не пришло увлечение мальчиками, косметикой, короткими юбками, есть еще немного времени, когда Маргарита — только мое маленькое солнышко, полностью доверяет мне, открытое мне во всем.

— Расскажите, чем увлекаются ваши дети? Хотят ли они пойти по вашим стопам и стать артистами?

— Скорее всего, Маргарита у нас и правда выберет творческую профессию, а Мирон пойдет по стопам папы и займется бизнесом. Маргарита — моя главная поклонница. Сначала она хотела стать певицей, потом актрисой, потом пришла к выводу, что многие актрисы умеют петь, и одно другому не мешает.

Дочка уже лет с 3-х стала просить меня брать ее с собой на работу, без капли страха и стеснения выступала со мной на сцене Кремля, на больших съемках Первого канала. Однажды летом она даже уговорила меня взять ее с собой на гастроли. Мы давали концерты каждый вечер в новом городе, утром долгие переезды, потом саунд-чек — и все по кругу без отдыха. Даже взрослый артист устал бы, а Маргарита, выходя со мной на сцену каждый вечер, к концу гастролей только расстраивалась, что впереди еще не сто концертов.

Маргарита учится в Гнесинке по классу фортепиано, играет чудесно и музыкальную школу очень любит. Она занимается вокалом, гимнастикой, шахматами, танцует в «Тодесе» и ходит в театральный кружок в школе. Иногда берем уроки плавания, иногда рисования, по настроению.

Мирон тоже рисует и плавает, занимается дополнительно русским языком, шахматами, ходит на спортивную гимнастику и дзюдо, а с недавних пор начал ходить на уроки гитары в музыкальную школу. Стараюсь, чтобы график детей гармонично складывался из интеллектуальных занятий, спорта, творчества и, конечно, отдыха и игр по их желанию.

— Пару лет назад ваша дочь Маргарита принимала участие в модном показе. Есть ли сейчас у нее желание продолжить модельную карьеру и появиться еще на каком-то показе?

— Конечно, как и все девочки, Маргарита любит наряжаться, делать прически, подбирать аксессуары. В последние несколько лет недели моды практически не проводились, в будущем, я уверена, Маргарита с радостью продолжит принимать участие в модных показах, но это будет именно ее хобби, а не шаги к модельной карьере.

— Волнующая тема многих родителей — гаджеты. Как вы справляетесь с этим вопросом? Следите за тем, сколько времени ваши дети проводят в интернете?

— Да, Маргарите и Мирону можно играть в планшете или телефоне не больше получаса в день, у меня с этим очень строго. С Мишей, когда ему было лет 14-15, его любовь к гаджетам и мои попытки регулировать этот вопрос нередко приводили нас к ссорам, с младшими пока все проще. Однажды Мирон сильно набедокурил, и в качестве наказания я убрала его планшет в сейф. А Мирон о нем, честно говоря, и думать забыл, как и я, и в итоге планшет пролежал в сейфе несколько месяцев.

А еще я не разрешаю пользоваться гаджетами за обеденным столом. Семейный ужин — это особенное время, когда мы можем поболтать с детьми, я узнаю, как прошел их день в школе, или мы вместе можем решить, как провести следующий день, если это выходной. Не хочу, чтобы они подменяли настоящие ценности сидением в телефоне.

— Расскажите про ваши секреты красоты. Как часто посещаете косметолога? Как относитесь к «уколам красоты» и пластике?

— Мой главный секрет — хорошая генетика! У меня часто просят контакт моего косметолога, к которому я иногда хожу на массажи лица, и я уже зареклась кому-то его давать. И знаете, почему? Мне просто жалко, сходив к нему, мои подруги еще и обижаются на меня! Говорят: «Да ты нам не тот контакт дала, наверное!». Ведь чуда у них не произошло. Моя хорошая кожа — это на 70% генетика, и только на 30% — мой уход за ней.

close 100% Певица Жасмин на шоу «Маска» «ВайТ Медиа»

В юности я нередко подумывала о ринопластике, но сейчас рада, что не изменила форму носа, в конце концов, это моя индивидуальность. Пластику в целом не приветствую за исключением случаев, когда она неоспоримо необходима. А из уколов иногда подкалываю витамины, пептиды и гиалуронку.

— Как следите за фигурой? Есть ли в вашей жизни спорт и диеты?

— Спорт — неотъемлемая часть моей жизни, без него я уже просто не могу. Я тренируюсь три раза в неделю обязательно. Кардио, занятия с тренером, даже когда я на гастролях или в отпуске, время на тренажерный зал выделяю всегда. На диетах стараюсь не сидеть, просто придерживаюсь принципов здорового питания. От природы у меня не очень сильный обмен веществ, мое базовое количество необходимых калорий, несмотря на спорт и работу на сцене, очень низкое, поэтому приходится постоянно держать себя в руках, не есть на ночь, жареное, жирное, мучное, сладкое…

Недавно я попробовала принцип интервального голодания, и мне очень понравилось. Так постепенно стараюсь прийти в максимально хорошую форму к своему юбилейному концерту в октябре.