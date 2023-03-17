Певица Татьяна Буланова: «К будущей свадьбе готовимся сами, без организаторов»

Татьяна Буланова приняла участие в съемках нового музыкального шоу «Моя Мелодия», которое в эту пятницу выйдет на телеканале «Россия». «Газета.Ru» встретилась с артисткой за кулисами проекта и расспросила ее о впечатлениях от программы, будущем альбоме, о семье и детях.

— Прежде всего хочется поговорить про новое шоу «Моя Мелодия», в котором героям преподносят музыкальные подарки-сюрпризы, а кто именно — держится в секрете до эфира. Сможете без спойлеров рассказать о своих впечатлениях после съемок программы?

— Честно признаюсь, я что-то заранее ожидала: думала, что точно будет песня или какой-то танец под песню. Ну какое-то такое представление. Но то, что в итоге увидела! Это очень красиво: особенно декорации в сочетании с музыкантами на сцене, которые играют вживую. Скажу, что мне очень приятно. Я сейчас нахожусь на эмоциональном подъеме. Я благодарна тому, что меня пригласили в это шоу и я в нем поучаствовала.

— Ожидали увидеть тех артистов, что оказались сегодня на сцене? Оценивали их пение?

— Я была настолько удивлена, что особо не вслушивалась в то, как они пели. Главное, что ничто не резало слух.

— Не могу не спросить про ваше платье, в котором вы сегодня появились на съемке. Можете рассказать, что это за бренд?

— Это сшито у нас в Петербурге, в ателье. Причем образец этого платья предоставила знакомая — ей делали такое же, но немного в другом формате. Я похудела сейчас, и поэтому смогла себе позволить надеть такой смелый наряд. Хотя, конечно, оно тянется, можно было бы в него влезть, но, наверное, получилось бы не так красиво. Я сейчас довольна своей фигурой (улыбается).

— На концертных шоу и съемках вы чаще работаете со стилистом или сами подбираете себе образ?

— Я вообще никогда практически не работаю со стилистом: он появляется, если есть какая-то тематическая съемка для журнала или клипа. Когда, например, режиссер приглашает стилиста, потому что ему нужен определенный образ или несколько образов.

close 100% Пресс-служба телеканала «Россия 1»

А что касается концертов, я сама подбираю костюмы. Я примерно представляю, как и что на мне смотрится. Я всегда перед концертом спрашиваю, в чем можно, а в чем нельзя появляться. Например, сегодня на съемках было белое кресло, вряд ли бы я смогла прийти в платье такого же цвета.

— «Моя Мелодия» — проект о музыке, которая так или иначе повлияла на артиста. Какие музыканты, исполнители повлияли лично на вас?

— Ну, наверное, Виктор Цой и его композиция «Печаль». Да, я часто ее слушаю. Мне нравится именно как сам Виктор поет.

— А если говорить о современной музыке? Кто нравится?

— Мне нравится ремикс «Если ты со мной», который сделал на свою же одноименную песню Доминик Джокер. У меня она в плейлисте, я ее постоянно слушаю. Песня меня вдохновляет, как-то настроение поднимает. Ну а в остальном — тут дело даже не в исполнителе, а в мелодии: если тронуло, могу слушать с утра до вечера.

— Многие сейчас обсуждают исполнителя Shaman. Наверняка вы тоже его слышали. Как относитесь к его творчеству?

— У него очень красивый голос — сильный, яркий, уникальный. Что касается песен, честно говоря, слышала его один раз, когда мы участвовали с ним в концерте, поэтому не могу ничего сказать внятного. Да и, наверное, это некорректно, потому что надо послушать его музыку в наушниках, сидя в нормальных условиях, еще лучше, если в зале на концерте. Но голос очень красивый, артист он талантливый.

— Некоторые исполнители 90-х застряли в прошлом и не записывают новых хитов. Но это не про вас. Совсем скоро у вас выйдет новый альбом «Таня, дыши». Можете рассказать подробнее о нем?

— Для альбома «Таня, дыши» Игорь Латышку написал музыку, а Ирина Мишина написала стихи. Мне кажется, он получился лирическим, традиционным: в стиле 90-х и «нулевых».

Если говорить о творчестве, клип «До свидания», который мы записали с Александром Гонопольским — уже в ротации музыкальных каналов, и даже уже в чартах где-то, что очень приятно. Снято также еще два клипа, но их пока не выпустили. Я все жду, когда состоится премьера, потому что песни очень прикольные получились — неожиданные и необычные для меня.

— Судя по всему, вы открыты ко всему новому в музыке…

— Вы знаете, я люблю коллаборации. Из всех моих коллег, как мне кажется, больше дуэтов записано у меня. Я всегда открыта к совместным работам. Мне это интересно. А что касается Саши Гонопольского, он вообще необычный человек — клипмейкер, еще и песни пишет, и все это в той манере, в которой мне нравится.

— А на концертах какие больше песни востребованы?

close 100% Владимир Астапкович/РИА Новости

— Конечно, старые композиции — песни 90-х.

— Но и новые песни ваши поклонники наверняка ждут?

— Я думаю, да. Сейчас будет концерт 9 апреля в «Вегас Сити Холл», и мы там исполним несколько новых песен. Посмотрим, какой будет реакция. Но я уже знаю, что именно поклонники ждут. У меня есть связь с некоторыми фанатами, я в курсе, что они хотят. Но что-то я спою, а что-то нет, потому что есть композиции, которые я когда-то записала и забыла, а оказалось, что многим они нравятся — для поклонников эти песни стали знаковыми.

— Недавно беседовала с вашим коллегой по сцене, Вадимом Казаченко, и он сказал, что ему творить в наше время мешают тяжелые события, которые происходят в мире, — сперва пандемия, сейчас спецоперация. Как вам удается абстрагироваться от происходящего в мире и сосредотачиваться на музыке?

— Наверное, мне помогает элементарное желание не сдаваться, а еще вера в то, что все будет хорошо. Я верю, что все закончится положительно для всех нас. А жизнь продолжается — это закон общеизвестный. Нужно быть оптимистом, и тогда жизнь с таким же оптимизмом будет относиться к вам.

— Про семью и детей. Вашему младшему сыну Никите 16 лет. Тяжело воспитывать подростка?

— Сложный период мы пережили. Никита хороший парень, интересуется химией. Ему нравится этот предмет, возможно даже в этом направлении куда-то будет поступать. Может выберет медицину. Ну а так, он как все подростки интересуется всем, чем интересуется его поколение.

— А творчеством занимается?

— Ничего такого нет. Я знаю, что ему нравятся определенные исполнители, но я не помню их фамилии (улыбается). Он ходит на концерты совсем молодых ребят.

— А вы пытаетесь его познакомить с музыкальной «классикой»?

— Нет, потому что я себя помню в этом возрасте. Я понимаю, что навязывать не нужно. Хотя моя мама, — благодаря ей я стала певицей, — она невольно приобщила меня к нашей советской эстраде. Благодаря ей я знаю имена: Лариса Мондрус, Вадим Мулерман, Нина Бродская. Я к тому, что она это слушала, и я слушала вместе с ней. Но Никита в таком достаточно взрослом возрасте, если я буду слушать рядом с ним что-то, это не поможет. У него свои пристрастия, в которые я не лезу.

— А он пытается вас познакомить с новой музыкой?

— Показывал исполнителя, которого я все никак не могу вспомнить. В общем, я не поняла этой музыки. Старший сын тоже периодически кидает мне какие-то новинки.

Помню, когда только вышла песня у The Weeknd «Save your tears», еще нигде ее не крутили, а Саша мне уже ее переслал. Потом он также мне скинул Леди Гагу «Stupid Love». У нас похожи с Сашей вкусы, хотя в чем-то он больше любит джазовую музыку.

close 100% Татьяна Буланова со старшем сыном Александром (коллаж) Global Look Press/ Кадр из программы

— Вы в одном из интервью говорили, что дети у вас не любят книги, а постоянно проводят время в телефонах. Говорите Никите меньше сидеть в гаджетах?

— Не могу сказать, что не любят. Младший, например, купил недавно несколько книг про космос. Из чего я делаю вывод, что чтение ему интересно. Ну действительно сейчас столько информации в интернете, я сама бумажные книги читаю крайне редко, нужна информация — зашла в интернет. Там же можно прочитать книгу. Но я, конечно, за традиционное чтение, потому что оно приучает к правильной орфографии. Ты читаешь, запоминаешь. И потом, когда читаешь книгу, все равно пропускаешь через себя персонажей, события: в голове определенная картинка, воображение развивается.

— Мы поговорили с вами о младшем Никите, но хочется спросить, как дела у вашего старшего сына Александра? Он по-прежнему работает бариста?

— Нет, он сейчас в ресторанном бизнесе. Не скажу конкретно, чем занимается, но при деле.

— Пару лет назад СМИ писали, что он собирается жениться, но свадьбы мы так и не дождались…

— Саша сделал предложение своей девушке. Это было четыре года назад, скоро будет пять лет. Они живут вместе, но до свадьбы пока не дошло. Я не могу на него давить и как-то его подгонять. Будем ждать.

— Хотела спросить у вас о вашей свадьбе. Как идет подготовка к ней?

close 100% Тaтьянa Булaнoвa со своим возлюбленным buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Подготовки особой нет. Самое главное — я привожу себя в форму, худею. Платье выбрала. Кольца выбирает Валера, он уже знает, какие. Выбрали место, где все будет проходить. Ну и будет торжество летом. Делаем все сами, без свадебных организаторов.