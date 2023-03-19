«Жизнь стала неуправляемой»: звезды «нулевых», которые отказались от вредных привычек ради семьи

Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Николь Ричи, Келли Осборн — когда-то эти девушки предпочитали веселиться на шумных вечеринках. Теперь же они полностью посвящают себя детям, или будущим детям, как в случае с Линдси Лохан, которая в скором времени станет матерью. «Газета.Ru» рассказывает подробнее об этом в нашем материале.

close 100% Линдси Лохан Global Look Press/AP

Актриса и певица Линдси Лохан начала сниматься в кино в возрасте 11 лет. Спустя шесть лет она стала звездой молодежных фильмов, сыграв в «Чумовой пятнице» (2003 год), «Дрянных девчонках» (2004 год) и «Сумасшедших гонках» (2005 год).

В «нулевые» имя Линдси Лохан появлялось в СМИ не только благодаря премьерам фильмов, но и из-за скандалов, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков. В мае 2007 года актриса была арестована по обвинению в вождении в нетрезвом виде. В июле этого же года, после пройденной реабилитации, ее вновь арестовали за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Тогда же Лохан оказалась в тюрьме и провела там 84 минуты.

«Мне ясно, что моя жизнь стала совершенно неуправляемой, потому что я пристрастилась к алкоголю и наркотикам», — цитируют журналисты Today заявление Лохан того времени.

В 2009 году Линдси Лохан по-прежнему была лишена прав на вождение автомобиля, так как не посещала назначенные судом сеансы по лечению наркозависимости. В 2010 году актрису опять арестовали, однако быстро отпустили. В 2012 году звезда «Дрянных девчонок» попала в аварию, находясь в нетрезвом состоянии, после чего прошла общественные работы, курс психотерапии, а также провела некоторое время в реабилитационном центре.

Сегодня 36-летняя Линдси Лохан оставила в прошлом вредные привычки. В 2014 году знаменитость переехала в Дубай. В 2019 году она познакомилась с будущем мужем — арабским финансистом Бадером Шаммасом. 2 июля 2022 года звезда объявила в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что она вышла замуж.

«Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее», — прокомментировала публикацию Линдси Лохан.

В марте 2023 года актриса объявила в соцсетях о том, что они с мужем ждут первенца. Звезда фильмов «нулевых» опубликовала фотографию белого детского комбинезона, на котором написано Coming Soon.

«Мы очень рады скорому появлению нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!» — написала знаменитость.

Отец актрисы, Майкл Лохан, в разговоре с журналистами заявил, что очень рад за дочь и уверен, что она будет прекрасной матерью.

«Думаю, она будет невероятной матерью. У нее мощный материнский инстинкт», — цитирует мужчину The Sun.

close 100% Пэрис Хилтон AP/Global Look Press

Правнучка основателя сети известных отелей Конрада Хилтона в «нулевые» также страдала алкогольной и наркотической зависимостью. Ее арестовывали в нетрезвом виде в 2006 и 2007 годах. В 2010 году Пэрис Хилтон задержали за хранение марихуаны, а позже — за хранение кокаина.

Один из бывших бойфрендов «светской львицы», участник Backstreet Boys Ник Картер, назвал Пэрис Хилтон «худшим человеком в мире» и утверждал, что она оказала на него дурное влияние.

«Пэрис была худшим человеком в мире, с которым мне приходилось общаться. Встречи с ней могли закончиться плохо», — приводят Daily Mail слова из мемуаров Ника Картера.

Артист вспоминал, что Хилтон любила вечеринки, на которых всегда были наркотики. Ник Картер употреблял запрещенные вещества вместе с возлюбленной.

«В разгар моих проблем я принимал экстази, кокаин и выпивал большую бутылку водки за ночь», — признавался Картер.

Наркотическая зависимость стала причиной проблем со здоровьем Ника Картера. Он долгое время лечился от депрессии, которая появилась у него из-за злоупотребления запрещенными веществами.

Сейчас Пэрис Хилтон вместо шумных вечеринок выбирает время с семьей. В ноябре 2021 года она вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. До этого знаменитость трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака.

В 2021 году Пэрис Хилтон рассказала журналу People, что они с мужем готовятся к процедуре ЭКО.

В начале 2023 года Пэрис Хилтон стала мамой. У нее и Картера Реума родился сын Феникс. Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери.

«Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады начать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу», — рассказала звезда People.

Также Хилтон признавалась, что хочет стать многодетной матерью. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мне нравится быть молодой мамой. Я так люблю своего маленького ангелочка. Он такой милый и очаровательный, и каждую ночь, когда я лежу с ним, он ложится мне на грудь и просто смотрит на меня, я просто таю», — цитирует светскую львицу таблоид.

Николь Ричи

close 100% Николь Ричи Getty Images/Global Look Press

Николь Ричи — приемная дочь культового музыканта Лайонела Ричи и его бывшей супруги Бренды Харви Ричи. В 2007 году в интервью Дайан Сойер звезда рассказывала, что скука и богатая жизнь заставила ее попробовать наркотики. В 18 лет Николь Ричи пристрастилась к кокаину, а затем стала злоупотреблять героином.

«Я думаю, что мне было просто скучно, и хотелось чего-то большего», — приводят слова Ричи журналисты People.

В 2003 году Николь Ричи арестовали в Малибу и обвинили в хранении героина и управлении автомобилем с аннулированными правами. В 2006 году девушку вновь арестовали — на этот раз за вождение автомобиля под действием наркотиков.

В «нулевых» Николь Ричи стала дружить с Пэрис Хилтон. В 2003 году девушки запустили совместное реалити-шоу «Простая жизнь», однако в 2006 году перестали общаться. В это же время Николь Ричи встретила своего будущего мужа — вокалиста группы «Good Charlotte» Джоэля Мэддена. В 2008 году девушка забеременела от музыканта.

Беременность заставила Николь Ричи отказаться от наркотиков.

«Когда я узнала, что беременна, я почувствовала ответственность за решение проблем, которые у меня были в прошлом с моими родителями. Я провела их через ад, и я хотела все исправить, ведь теперь я сама в скором времени собиралась стать родителем», — цитируют знаменитость журналисты Made For Mums.

В 2008 году у Николь Ричи и ее мужа родилась дочь Харлоу, а в 2009 году на свет появился сын Спарроу.

В 2014 году Николь Ричи призналась в ток-шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире», что не ссорилась с Пэрис Хилтон. Они продолжают общаться. В 2021 году Николь Ричи посетила свадьбу светской львицы.

close 100% Келли Осборн Global Look Press

Певица Келли Осборн в июне 2021 году дала интервью Джаде и Уиллоу Смит, где призналась, что впервые попробовала героин в 13 лет. Артистка заявила, что в подростковом возрасте начала злоупотреблять викодином, но в какой-то момент перешла на тяжелые наркотики, на покупке которых ее и поймали.

«Меня поймали на покупке героина, а на следующий день мама отправила меня в реабилитационный центр», — призналась Осборн.

Во время нахождения в центре у девушки случился срыв. По словам Осборн, она заболела тонзиллитом, врачи сделали операцию, а после стали давать викодин, который вызвал рецидив.

Келли Осборн признавалась Джаде Смит, что начала злоупотреблять запрещенными веществами из-за своего веса.

«Каждый раз голоса в моей голове говорили: «Ты толстая, ты уродливая, ты недостаточно хороша, ты никому не нравишься, ты этого не заслуживаешь». А затем внезапно все голоса замолкали и мне казалось, что жизнь обняла меня», — рассказывала певица о своем опыте употребления наркотиков.

С 2017 по 2021 год у Келли Осборн был период трезвости. Она не употребляла наркотики и алкоголь. Однако в 2021 года у артистки случился рецидив и ей понадобилось лечение в клинике.

«У меня случился рецидив. Не горжусь этим. Но я снова в деле. Мне трудно говорить об этом, но я обещаю вам всегда быть честной и говорить, что происходит на моем пути к выздоровлению», — призналась артистка.

В 2022 году стало известно, что Келли Осборн ждет первенца от Сида Уилсона, участника ню-метал-группы Slipknot. В январе 2023 года певица родила мальчика, которого назвали Сиднеем.