«Пошел не к тому парню, чтобы восстановить лицо»: как изменились секс-символы 90-х после пластики и «уколов красоты»

Последние несколько недель СМИ активно обсуждают внешность звезды 90-х Ким Бейсингер. Голливудскую знаменитость заподозрили в пластической операции. «Газета.Ru» рассказывает о ней и других секс-символах 90-х, которые решили обратиться к медикам и косметологам, а некоторые после этого вернулись к первозданной внешности.

close 100% Ким Бейсингер Getty Images/Global Look Press

В марте 2023 года Ким Бейсингер появилась на вечеринке по случаю празднования беременности дочери — 27-летней Айрленд Элис. Звезда 90-х пришла на мероприятие в компании бойфренда Митча Стоуна. Папарацци сфотографировали Бейсингер, выходящую с места вечеринки. Многие поклонники знаменитости стали обсуждать ее внешность в Twitter и обвинили актрису в неудачной пластике.

«Это не Ким, Это Микки Рурк»; «Ложь! Это Майкл Дуглас в парике»; «Почему богатые и знаменитые люди думают, что это хорошо выглядит? Мег Райан, Джейн Фонда, Ким Бейсингер, Регей Зеллвегер…Просто остановитесь», — цитируют пользователей Twitter журналисты Outkick.

В свою очередь Ким Бейсингер ни разу не рассказывала о том, что прибегала к услугам пластического хирурга. В 2012 году бывший муж актрисы Алек Болдуин прокомментировал ее фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он отметил, что Бейсингер — одна из самых красивых женщин с естественной красотой.

«Ты самая красивая от природы женщина, была ей и будешь. Твой уход за кожей, тренировки и советы по здоровому питанию вдохновляют меня на то, чтобы делать то же самое», — цитируют Болдуина New York Post.

Микки Рурк

close 100% Микки Рурк Global Look Press/Getty Images

В подростковом возрасте Микки Рурк увлекся спортом. Он начал тренироваться в клубе по самообороне в Майами. Там он научился боксировать. С 1964 по 1973 год Микки Рурк поставил рекорд в любительском боксе, победив 27 раз. Однако в начале 1970-х он взял перерыв в спорте из-за травм — в том числе из-за нескольких сотрясений мозга.

В начале 1990-х Рурк вернулся на ринг. Во время боксерской карьеры уже на тот момент известный актер вновь получил многочисленные травмы: у него были сломаны палец ноги, ребра, скула и нос. Чтобы исправить последствия бокса, Микки Рурк обратился к пластическому хирургу.

«Мне два раза ломали нос. У меня было пять операций на носу и одна на сломанной скуле. Большая часть операций связана с тем, чтобы исправить беспорядок на моем лице из-за бокса, но я пошел не к тому парню, чтобы восстановить лицо», — цитирует актера Daily Mail.

Кроме этого, Микки Рурк признавался, что не может смотреть на себя в старых фильмах.

«Я расстраиваюсь, когда вижу себя в своих старых фильмах. Я был гораздо более привлекательным, это ужасно. Отвратительно видеть то, как ты становишься хуже», — приводят слова актера kp.ru.

close 100% Линда Евангелиста Evan Agostini/Eduardo Munoz Alvarez/AP

В 2022 году супермодель 1990-х Линда Евангелиста дала интервью журналу People. Она рассказала, почему на протяжении нескольких лет не появлялась на публике и на время приостановила карьеру. Модель призналась, что стала жертвой криолиполиза — безоперационной методики удаления локальных жировых отложений. После этого у Линды Евангелисты начались проблемы со здоровьем и появился «обратный эффект» — она стала набирать вес.

«Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что вообще ничего не ела. Я думала, что схожу с ума», — рассказывала супермодель People.

В конце концов, Линда Евангелиста проконсультировалась со своим доктором, который сказал, что криолиполиз спровоцировал парадоксальную жировую гиперплазию — увеличение жировых клеток за счет активного размножения.

Супермодель обратилась в суд в надежде отсудить у косметической компании, проводившей процедуры, 50 млн долларов в качестве компенсации. В июле 2022 года дело было урегулировано.

В 2022 году Линда Евангелиста вернулась к модельной карьере. В июле 2022 года она снялась в рекламе Fendi, а позже приняла участие в их показе. В августе 2022 года супермодель 90-х украсила обложку Vogue.

close 100% Кортни Кокс Global Look Press

Актриса Кортни Кокс не раз рассказывала в интервью, что обращалась к услугам косметологов. Она прибегала к различным инъекциям — в частности вкалывала ботокс, а также филлеры, из-за чего ее лицо сильно изменилось.

В 2017 году звезда сериала «Друзья» призналась изданию New Beauty, что остановилась лишь после того, как друг обратил внимание на ее внешность и порекомендовал актрисе прекратить обращаться к косметологам.

«У меня растворились все филлеры. Я настолько естественна, насколько могу», — говорила она в интервью.

В телешоу «В дикой природе с Беаром Гриллсом» актриса признавалась, что жалеет о сделанных процедурах.

«Я делала вещи, о которых сожалею, и, к счастью, эти вещи (филлеры) растворяются и уходят. Так что это прекрасно, потому что с ними я не всегда хорошо выглядела», — отмечала Кортни Кокс.

Юля Волкова

close 100% Юлия Волкова Global Look Press/РИА Новости

Экс-солистка популярной в конце 90-х — начала нулевых группы «Тату» Юлия Волкова в июне 2021 года дала интервью Ксении Собчак и рассказала о своих пластических операциях. По словам певицы, она лишь однажды ложилась под нож хирурга — чтобы увеличить грудь. Все остальные изменения связаны с «уколами красоты».

«Пластическая операция была только одна — грудь. Говорят, что у меня нос сделан, глаза. Губы — это не пластическая операция, это гель», — заявила Юлия Волкова.

В разговоре с Ксенией Собчак певица призналась, что решилась на изменения во внешности из-за интереса к новому.

«Подсознательно не было такого, что я хочу полностью быть новой, измениться, начать все с нуля. Это интерес. Мне же всегда все интересно, и интересно попробовать на себе. <...> Нет того, что я не принимаю себя, нет. Изначально мне было просто интересно, как это. Это модно, все делают, и я тоже хочу», — рассказала Волкова.

При этом в марте 2021 году экс-солистка группы «Тату» признавалась, что исправляла ошибку косметолога и уменьшала размер губ.

«Я могу сказать вам, что мы это сделали. Последний год я мучилась с губами, они не убирались, что я только ни делала, кучу процедур, но теперь счастлива — это нереально», — написала Юлия Волкова в Instagram.