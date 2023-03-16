«В порно как в явлении нет ничего плохого: важно, что человек с этим делает»

Илья Гавин, клинический психолог, эксперт и карьерный консультант онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» рассказал «Газете.Ru» о том, как понять, что у человека порнозависимость.

– Термин «порнозависимость» в наше время включает куда более широкий спектр проблем, чем просто увлечение порнофильмам. Это еще и часы, проведенные в секс-чатах, любовь к вебкам-моделям. Что имеют в виду специалисты, когда говорят про порнозависимость?

– Начнем с того, что зависимость – это не просто «любовь к чему-либо». Зависимость может развиться в результате наличия трех факторов – биологического, социального и психологического.

С точки зрения биологии, например, это могут быть нарушения в работе дофаминовых путей. Проще говоря, нарушение механизмов получения удовольствия. Чем быстрее и проще можно можно получить удовольствие каким-то определенным способом, тем прочнее закрепляется такое поведение.

Социальный фактор – это доступность объекта зависимости. Если говорить о порно, то сейчас не нужно ездить на развалы и покупать кассеты с фильмами для взрослых: можно просто зайти в любой поисковик и через минуту оказаться на нужных сайтах. Психологический фактор – это выбор, который делает человек.

Но стоит сказать, что термин «зависимость» постепенно уходит из профессионального лексикона. Например, в МКБ (международная классификация болезней, – прим. «Газеты.Ru») сейчас используется словосочетание «компульсивное расстройство сексуального поведения» или «расстройства вследствие аддиктивного поведения».

То есть не сама аддикция (зависимость) становится проблемой, а ее последствия. Например, человек ночами проводит время на порносайтах, а утром не может сосредоточиться на работе. Или из-за увлечения вебкам-моделями страдают его отношения: он ссорится с партнером, уделяет ему меньше времени.

Если человек сам замечает, что в результате потребления порноконтента страдают значимые области его жизни, то он может осознать важность изменений.

– Можно ли сказать, что к выбору онлайн-отношений без личного знакомства и обязательств, к пребыванию в порночатах склонны люди определенного склада характера? Какие преимущества перед реальным сексом имеет для них такой способ взаимодействия?

– Тут скорее можно говорить не о складе характера, а о каких-то расстройствах. Например, агорафобии (боязнь открытого пространства и больших скоплений людей) или социофобии (страх перед социальными контактами).

Порносайты, порночаты дают возможность удовлетворить свои потребности онлайн, не выходя из дома и не вступая в отношения.

Человек начинает избегать негативных переживаний и далее подстраивает свою жизнь под эти правила. Пойти на свидание с реальной девушкой – это тревожно, поэтому я никуда не пойду и стану общаться с незнакомкой в порночате, сидя в своей квартире.

Но тут тоже важно не обобщать. Ведь в порно как в явлении нет ничего плохого: важно, что человек с этим делает. Я думаю, не стоит поддаваться убеждениям, что порно или виртуальный секс с вебкам-моделью – это всегда избегание и нежелание брать на себя ответственность реальных отношений. Навешивая ярлыки, можно упустить важные контексты отдельного человека.

– Кто чаще выбирает такой способ сексуального взаимодействия, мужчины или женщины?

– Это сложный вопрос. Если судить по статистикам запросов на порносайтах, модели-женщины популярнее, чем модели-мужчины. Соответственно, можно сделать вывод, что преимущественно поиск осуществляется мужчинами, и они – основные потребители.

Но можно взглянуть и с другой позиции: женщины чаще идут в порноиндустрию, чем мужчины. Возможно, потому, что они чаще попадают в социально незащищенную группу людей, а такие съемки могут казаться относительно легким социальным лифтом.

– Как можно понять, что безобидное увлечение порнофильмами или порносайтами стало проблемой?

– Я бы выделил три основных признака. Первый – увеличение времени, которое человек проводит на порносайтах.

Второй – появление тяги, непреодолимого желания, которое не зависит от времени и места. Например, человек понимает, что хочет зайти на сайт прямо сейчас, в рабочее время, или во время обеда с родителями.

Третий – ущерб для каких-то сфер жизни, о чем мы говорили раньше. Например, человек смотрит порно в ущерб сну или работе, предпочитает порно сексу с партнером и от этого страдают отношения.

– И как быть, если осознал эту проблему?

– Стоит убедиться, действительно ли это проблема. Например, написать плюсы и минусы такого поведения, а также то, ради чего стоило бы его менять. Например: чтобы меньше ссориться с девушкой, чтобы утром вставать бодрым, а не разбитым.

Следующий шаг – отследить триггеры, то есть то, что провоцирует или побуждает зайти на сайт или чат. Например, определенное время суток – перед сном, ровно в десять, возникает такая потребность. Это может быть употребление алкоголя или просто вид приложения, через которое человек заходит на порносайты.

Для работы с тягой можно использовать упражнения, например, «пять чувств». Когда ощущаете тягу и желание погрузиться в условно неполезное поведение попробуйте сделать следующее:

Внимание на зрение: найти вокруг себя несколько белых предметов.

Внимание на слух: услышать один звук, полностью обратив свое внимание на него.

Внимание на осязание: потрогать какую-то поверхность и отметить какая она. Например, поверхность стола – гладкая и прохладная.

Внимание на запах: почувствовать один запах, это может быть запах собственного парфюма, какой-то ароматической свечи.

Внимание на вкус: почувствовать один вкус, например, пожевать мятную жвачку или сделать глоток воды.

Важно хвалить себя за успехи и сокращение потребления контента: это поможет мозгу повторять и закреплять действия. Cтоит помнить, что способы самопомощи не равны терапии со специалистом.

Если тяга к порноконтенту уже повлекла за собой серьезные последствия, например, вас уволили с работы за просмотр роликов на совещании, стоит обратиться за помощью. Задача специалиста не стыдить, а помочь в преодолении проблемы.