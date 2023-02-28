«Оргазм – не главный показатель хорошего секса»: интервью с сексологом Толмачевой

– Мы часто слышим от людей «это был самый прекрасный» или «это был просто ужасный секс», «с ним/c ней было так хорошо в постели». Действительно ли секс бывает хорошим и плохим или это субъективные ощущения?

– Конечно, важнее всего именно субъективное восприятие, ведь мы все разные, с разной физиологией, сексуальной конституцией, темпераментом, установками. Для кого-то секс каждый день – мечта, для кого-то – испытание, потому что сексуальные потребности человека куда ниже.

Существуют культурные, этические установки, понятия допустимого и недопустимого, они тоже влияют на восприятие. И один и тот же секс-эксперимент какой-то человек воспримет с восторгом, а другой ощутит стыд или дискомфорт.

Огромное значение играет сексуальная совместимость, возбуждает ли конкретный человек или нет. Если да, то простое поглаживание по спине может подарить невероятно яркие ощущение, но не потому, что он гладит как-то по-особенному. Так что какого-то эталонного «хорошего» и «плохого» секса не существует.

– Но бывает, что за каким-то человеком закрепляется слава потрясающего любовника или, наоборот, сексуальные отношения у него не складываются с самыми разными партнерами. То есть, какие-то общие точки существуют?

– Конечно, но важно понимать, что это «средняя температура по больнице», потому что даже если исследования и эксперименты показали, например, что 90% людей считают это привлекательным, все равно остаются 10%, которые думают иначе.

Но, конечно, можно говорить о каких-то вещах, которые нравятся большей части людей. Например, одно из таких исследований провели специалисты института имени Кинси в США. Удивительно, но достижение оргазма оказалось не на первом месте.

И мужчины, и женщины главным критерием хорошего секса назвали заботу и уважение, а также энтузиазм со стороны партнера, его вовлеченность, умение и желание общаться, дальше шли высококачественные поцелуи, а только потом – оргазм.

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– А были какие-то ответы, которые были свойственны именно мужчинам или именно женщинам?

– Да, в вопросе о том, что же такое плохой секс. Женщины чаще жаловались на отсутствие разнообразия и страсти со стороны партнеров, мужчинам же не хватало инициативности со стороны партнерш. Кроме того, многие мужчины отметили, что не любят секс в полной темноте, когда женщина стесняется своего тела.

Кстати, как специалист хочу отметить, что эти переживания еще и совершенно необоснованны: доказано, что когда мужчина действительно возбужден, он вообще не замечает, какое на женщине белье, что там у нее с интимной прической. А вот страхи по поводу каких-то вымышленных «несовершенств», желание спрятаться под одеяло, приглушить свет, принять определенную позу в итоге портят секс обоим.

– А по вашему опыту, какие качества свойственны людям, партнеры которых обычно довольны сексуальной жизнью? И наоборот, что свойственно тем, кто жалуется на приеме, что партнер недоволен сексом?

– По моему опыту, главное качество идеального любовника или любовницы – некая чуткость к партнеру, понимание того, что он хочет, правильное считывание реакций, как телесных, так и психологических. Где надо промолчать, где – сказать что-то приятное, какие движения приятны, а какие стоит усилить.

И, конечно, не менее важно понимать и знать себя, свое тело, свои реакции – чтобы партнер тоже мог дарить приятные ощущения.

Если же говорить о гендерной разнице, мужчины очень ценят искреннее желание женщин заниматься сексом. В нашей культуре до сих пор существует стереотип, что мужчина должен завоевывать и уговаривать, а женщина как бы нехотя соглашаться, разрешать. Поэтому активность, не подавление, а именно открытость и интерес, очень привлекают.

Но, как я уже сказала, всегда существуют исключения, поэтому на первое место я бы поставила чуткость и умение распознавать невербальные сигналы: что нужно человеку именно сейчас.

– А можно ли развить такое чутье или оно дается от природы избранным?

– Конечно, его можно развить – наблюдать, делать выводы, задавать вопросы: я правильно понял, тебе было приятно/тебе не понравилось/ты хочешь сильнее, слабее, иначе? А еще многим не хватает банального знания мужской и женской физиологии и анатомии: как устроены гениталии, как происходит оргазм, что происходит в организме, когда человек возбужден. На эту тему можно найти много информации, причем брать ее стоит из надежных источников: статей сексологов, гинекологов, психологов.

Очень важно владеть сексуальной терминологией и говорить с партнером понятными словами, без эвфемизмов, называя вещи своими именами. И, конечно, хотелось бы добавить, что обязательное качество хорошего секса – забота о здоровье, своем и партнера, проще говоря, контрацепция и защита от инфекций.

Если же говорить о плохом сексе, то это тот, в котором нет хотя бы одного из этих критериев: чуткости, заботы, желания и умения доставить удовольствие партнеру.