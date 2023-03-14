От сельди до редиса: врач – о том, какие продукты россиянам надо есть весной

По словам российских врачей, весной питание должно быть направлено на решение двух основных задач: устранение дефицита витаминов и перестройку организма на «летнюю» модель рациона. О том, на какие недорогие и доступные продукты стоит обратить внимание жителям России в весенний сезон, «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило.

Вместо фруктов и овощей старого урожая – квашеная капуста

Для борьбы с авитаминозом многие стараются налегать на фрукты и овощи. К сожалению, смысл это имеет далеко не всегда.

В весеннем рационе стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая. Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма. Например, дополнительно снизить и без того ослабленный холодами иммунитет или усилить интоксикацию организма.

Чем заменить прошлогодние яблоки и магазинные огурцы?

Одной из традиционных весенних «проблем» является дефицит витамина C, и как следствие – частые простудные заболевания. Отличным источником этого вещества станет квашеная капуста. Это доступный продукт, который по содержанию аскорбиновой кислоты обгоняет даже лимоны. Добавив к обеду или ужину порцию в 200 граммов квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С. Кроме того, она содержит полезные бактерии, которые необходимы для поддержания микрофлоры кишечника и нормализации пищеварения.

В качестве источника витамина D весной – сельдь и печень трески

Внимание важно уделить и витамину D: после затяжной зимы к марту большинство россиян подходит с его дефицитом.

Этот витамин необходим для поддержания иммунитета, он также участвует в регулировании обмена веществ, придает необходимую энергию и помогает бороться с хронической усталостью.

close 100% Гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило СМ-Клиника

В качестве источника витамина D весной я бы рекомендовала употреблять печень трески, а также жирную морскую рыбу – сельдь, скумбрию, палтуса, горбушу или лосося.

Кисломолочные продукты для поддержания иммунитета и красоты кожи

Для здоровья желудочно-кишечного тракта в рацион полезно будет добавить кисломолочные продукты: кефир, творог, натуральный йогурт.

Как и квашеная капуста, они благотворно влияют на микрофлору кишечника. А еще отличаются высоким содержанием витамина A, необходимого для поддержания иммунитета и красоты кожи.

Самые полезные углеводы – цельнозерновые крупы

При выборе углеводов лучше отдать предпочтение крупам из цельного зерна: булгуру, чечевице, перловке, гречке, нешлифованному и бурому рису. Они содержат витамины группы B, витамин E, железо, магний, цинк, кальций, натрий и другие минералы и микроэлементы.

Цельнозерновые крупы также богаты клетчаткой, что делает их полезными для очистки организма и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Обязательный акцент – на зелени и редисе

В весеннем рационе обязательно стоит сделать акцент на зелени. Это может быть шпинат, пекинская капуста, сезонные листовые салаты – мангольд или щавель.

Отличными вкусовыми качествами обладает лук-порей. В нем содержатся витамины группы B, калий, магний и фосфор, которые помогут нервной системе адаптироваться к новому сезону после зимней «спячки».

Отдельно следует отметить редис, который появляется на прилавках к концу марта. Это прекрасный источник витамина C, природных антиоксидантов, минеральных веществ и клетчатки.

При этом и зелень, и редис считаются низкокалорийными продуктами – их смело можно есть всем, кто планирует избавиться от набранных за зиму лишних килограммов.