«Самое опасное место для жировых отложений»: чем большой живот грозит мужчинам

По данным ВОЗ, в европейском регионе две трети взрослых имеют избыточную массу тела. Российские врачи обращают внимание, что самым опасным видом ожирения является абдоминальное — скопление жировых отложений в области живота. О том, чем это грозит для мужчин, «Газете.Ru» рассказали эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог и уролог-андролог.

Почему у мужчин жировые отложения часто скапливаются в области живота

Как объяснила Наталия Тананакина, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), ожирение бывает двух типов.

— Гиперпластическое ожирение — увеличение количества жировых клеток, сохраняющих свой объем.

— Гипертрофическое ожирение — увеличение объемов жировых клеток.

«Второй тип ожирения коррелирует с андроидным типом распределения жира. У мужчин с типом фигуры «яблоко» жир скапливается в области живота. Если обхват талии превышает 94 см, мы можем говорить, что у человека избыточная масса тела или ожирение», — объясняет доктор Тананакина.

Также эндокринолог упомянула, что андроидное ожирение встречается и у женщин в менопаузе, которая развивается с превалированием мужских гормонов.

Чем жировые отложения в области живота опасны для здоровья

Врач-кардиолог Денис Cоколов предупреждает:

«Живот — самое опасное место для жировых отложений. Не бедра, не ягодицы или грудь, а именно область живота — жир скапливается не только под кожей, но и вокруг внутренних органов. Это так называемый висцеральный жир.

Во-первых, жир на животе — это хранилище токсинов, которые негативно влияют на организм. Во-вторых, жировые ткани нашего организма выделяют определенные гормоны. Соответственно, чем больше жировой ткани, тем этих гормонов больше производится. В результате в организме возникает дисбаланс, последствия которого могут быть весьма и весьма серьезными. Со временем эти проблемы могут выйти за пределы желудочно-кишечного тракта в форме различных воспалений. Среди самых распространенных проблем — артериальная гипертония, метаболический синдром, развитие сахарного диабета».

Эндокринолог Наталия Тананакина поясняет, что жировые отложения в области живота связаны с развитием метаболического синдрома — группы обменных нарушений:

«К примеру, сахарный диабет 2 типа, который возникает из-за нарушения выработки инсулина. В связи с этим возникает абдоминальное ожирение и артериальная гипертензия. Запускается определенный вид реакций воспаления организма, которые влияют на сосуды и могут быть триггером других метаболических нарушений.

Абдоминальное ожирение способствует развитию онкологических процессов у мужчин, в особенности урологических».

Врач-гастроэнтеролог, член Российской Гастроэнтерологической Ассоциации Евгений Белоусов подчеркивает, что реальную опасность для здоровья жир на животе представляет в том случае, если объемы талии превышают 80-85 см у женщин и 90-94 см у мужчин.

«В таком случае сжигание жира уже является не просто эстетической проблемой, а переходит в разряд медицинских. Связано это с тем, что при объемах талии, превышающих указанные цифры, можно с уверенностью говорить о переизбытке висцерального жира. А это очень мешает внутренним органам полноценно функционировать. Из-за их сдавливания могут возникать различные осложнения», — заявил доктор Белоусов.

Среди опасностей жира на животе гастроэнтеролог назвал воспалительные процессы, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, болезни желудка, мочевого пузыря, печени и других органов, повышение «плохого» холестерина и развитие атеросклероза сосудов, возрастание рисков инфаркта миокарда, инсульта, хронической сердечной недостаточности.

«Последние исследования доказали, что висцеральные жиры способны влиять и на работу мозга, в частности, усугублять или ускорять развитие деменции.

Повышенная вероятность инсультов часто приводит к множественным микроинсультам, которые человек может даже не замечать. Однако с каждым таким приступом часть клеток мозга отмирает, развивается мультиинфарктная деменция», — предупреждает доктор Белоусов.

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Как жир на животе влияет на мужское здоровье и способность к зачатию

К осложнениям абдоминального (висцерального) ожирения, помимо сахарного диабета второго типа, инсулинорезистентности, артериальной гипертонии и метаболического синдрома, относят бесплодие. Об этом говорит Гусейин Садыков, врач уролог-андролог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».

«Если у мужчины жир сконцентрирован в области живота и талии, возрастает риск гормональных нарушений и нарушений обмена веществ. В жировой ткани происходит так называемая ароматизация половых гормонов, то есть преобразование мужских гормонов (андрогенов) в женские (эстрогены). Из-за избытка эстрогенов в крови могут развиваться такие патологии, как:

— нормогонадотропный гипогонадизм — состояние, при котором уровень гонадотропных гормонов (ФСГ, ЛГ) остается в норме, а вот тестостерона в яичках вырабатывается недостаточно. У мужчин снижается работоспособность, ухудшается сон, развивается депрессия;

— гиперпролактинемия. Если пролактина слишком много, он начинает препятствовать выработке половых гормонов, провоцируя снижение либидо, нарушение эрекции и бесплодие. Иногда у мужчин могут увеличиваться грудные железы.

У мужчин с абдоминальным ожирением часто диагностируют метаболический синдром. Это целый комплекс нарушений обмена веществ, вследствие которых снижается половое влечение, ухудшается оргазм, развивается эректильная дисфункция (импотенция)», — предупреждает Гусейин Садыков.

Также уролог-андролог подчеркнул, что высокое содержание эстрогенов и низкий уровень тестостерона плохо влияют на качество спермы:

«В частности, уменьшается объем семенной жидкости, сокращается концентрация сперматозоидов, появляется много половых клеток с неправильным строением.

Нередко у мужчин с большим животом выявляют повышенное содержание холестерина в сыворотке крови (гиперхолестеринемию), что тоже может негативно влиять на репродуктивную функцию».

Как мужчине избавиться от большого живота

Эндокринолог Наталия Тананакина подсказывает, что избавиться от большого живота можно с помощью диеты, направленной на снижение веса.

«Подходить к этому можно, как и к любому лечению ожирения. Сначала мужчина обращается к терапевту или эндокринологу, обследуется на предмет каких-либо изменений в организме. Причиной могут стать нарушения работы надпочечников, недостаточность выработки половых гормонов у мужчин или снижение функций эндокринной железы. Нельзя исключать и обычные факторы — генетическая предрасположенность, особенности пищевого поведения, низкая физическая активность», — объясняет доктор.

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Что делать, если вес уходит, а живот — нет

Врач-эндокринолог Тананакина подтверждает, что в некоторых случаях при снижении веса живот все же может оставаться:

«Такое происходит, если человек ограничил потребление пищи, но физическая активность осталась на низком уровне. Самая рациональная диета — это ограничение количества потребляемых калорий, равномерное распределение приемов пищи в течение дня, соблюдение баланса белков, жиров и углеводов и восполнение нехватки витаминов.

Необходима также умеренная физическая активность не менее 150 минут в неделю, а также выполнение физических упражнений, охватывающих определенные группы мышц и ускоряющих уменьшение объемов тела.

Если метаболические нарушения приводят к серьезным осложнениям и увеличению массы тела, мы предлагаем медикаментозное лечение. Ряд препаратов будет способствовать снижению веса и уменьшать объемы в области живота».