«Бывают клиентки, которые не хотят тратить время на свидания и приходят ко мне»: астролог о своей работе

Издание приводит суждения собеседника в ознакомительных целях и не настаивает на научности или достоверности астрологических прогнозов.

— Расскажите, как становятся астрологами? Как в наше время получают эту профессию?

— Астрология сегодня существует разная. Я за научный подход, за четкость именно с точки зрения математики. Для того, чтобы информация была корректна, астролог должен быть профессионалом. В первую очередь, конечно, нужно спрашивать об образовании.

У меня есть своя школа астрологии с образовательной лицензией, где ребята занимаются три года. В это время они, например, учатся определять темперамент и характер человека по знаку зодиака, а также понимают, какое отношение у каждого знака зодиака к вопросам денег, личной жизни и карьеры. Кроме этого, мои ученики работают и над собой, потому что хороший астролог не должен быть сапожником без сапог, у которого не складывается семья, есть проблемы с финансами. Представитель этой профессии не может предсказывать будущее людям, если сам не преуспевает в жизни.

Не знаю, сколько у нас сейчас лицензированных школ, но на момент, когда я несколько лет назад получала лицензию, их было всего семь, из них три в Москве.

Астрологии невозможно научиться и стать хорошим экспертом на курсах за два-три месяца. Это слишком объемная профессия, потому что клиенты обращаются с разными просьбами. Конечно, когда приходят с вопросами в рамках медицины, я всегда говорю о том, что астролог не может заменить врача, и здесь вы должны идти только в больницу.

В основном, самые популярные запросы: профессиональное предназначение, как найти себя, где работать, чтобы быть финансово успешным человеком, чтобы хорошо зарабатывать и при этом получать удовольствие от своей работы; и где и как можно встретить свою вторую половину.

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— Как обычно действует астролог? Какие данные ему необходимы, чтобы составить прогноз человеку?

— У каждого есть своя натальная карта — схема звездного неба на момент рождения. Она строится на основании трех показателей: даты рождения, времени рождения и города рождения.

Время рождения определяет натальную карту и от него зависит точность прогноза. Астрологу важно понять время вашего первого вдоха.

Далее специалист открывает астрологическую программу, вбивает дату, время, город, и появляется та самая натальная карта. Затем астролог ее интерпретирует, это не может сделать компьютер.

Натальная карта состоит из нескольких элементов: планеты, знака зодиака, дома, аспектов, неподвижных звезд. Все это собирается вместе в единый рассказ, историю о человеке. Кстати говоря, легко проверить, насколько специалист хорош. Когда астролог на консультации рассказывает человеку о нем самом, можно задать несколько вопросов эксперту: «А какой я по жизни: открытый или закрытый?», «А как я общаюсь с людьми?», «Как веду себя в незнакомой компании?» Грамотный специалист ответит на все эти вопросы, и 99% информации должно совпасть.

Единственный вопрос, на который астролог не имеет права отвечать, с точки зрения этики, это дата смерти.

— Считаются ли астрологами те, кто использует карты таро и эзотерику (различные мистические учения. — Прим. «Газета.Ru»)?

— В эзотерике и таро нет точности. Человек может не получить по итогу достоверный прогноз, потому что специалист скажет: «Карты не видят, карты не говорят». Какой смысл тогда идти к такому эксперту? Я за научный подход и грамотные расчеты.

— Гороскопы — это тоже астрология? Стоит ли в них верить?

— Вам, думаю, известно, что иногда гороскопы создаются журналистами издания, которое вы читаете. Конечно, это не имеет под собой никакого смысла, потому что у человека нет профильного образования. Другое дело, когда над гороскопом работает астролог. Я, например, пишу так для одного журнала раз в два месяца.

Что такое гороскоп в принципе? Это наши психологические тенденции на месяц. Вот Овнов будет штормить в этом месяце; у Тельцов больше фокус на работе и так далее. Конечно, у каждого человека есть своя натальная карта, своя прогностика, свои нюансы. Но есть общий психоэмоциональный фон. И вот он по гороскопу понятен.

— Иногда астрологи делают обзоры на разных знаменитостей. Можно ли составить натальную карту незнакомому человеку, который к тому же далеко находится от астролога?

— Если честно, то да. Необходимо лишь высчитать время рождения, а дата и город рождения — почти всегда в общественном доступе. Есть показатели, которые видны просто по натальной карте. Можно сказать, например, человек высокий или низкий, полный или наоборот очень худощавый, добрый или злой, сложный или не очень. Но чтобы делать такие прогнозы, необходим опыт. Мне такое легко дается, ведь я занимаюсь астрологией уже 20 лет.

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— Бывает, что к вам приходят с датой рождения какого-то молодого человека и просят рассказать, ждет ли девушку будущее с ним?

— Одно время был целый тренд на это. Есть клиентки, которые говорят: «Инна, я не хочу тратить время и ходить на свидания с человеком, с которым мне ничего не светит. Вот дата, время, город, скажи мне, пожалуйста, какая у нас совместимость». Существует раздел в астрологии, он называется красивым словом синастрия, или совместимость. И можно на самом деле действительно прикинуть вероятность отношений, брака и даже впоследствии развода. То есть насколько долгие будут эти отношения. Одна клиентка пришла ко мне однажды: «Инна, я узнала у молодого человека дату, время, город, но знаешь, что он сделал в ответ? Он сказал: «Ок, но у меня тоже есть астролог, поэтому дай мне тоже свои данные».

— А мужчины к вам приходят с какими запросами?

— В основном с бизнесовыми. Как правило, они достаточно конкретные, их больше интересуют деньги.

— Стали ли люди больше доверять астрологам за последние годы?

— Конечно. Особенно если человек понимает, что перед ним адекватный специалист, который действует в интересах клиента. Я, допустим, уделяю большое внимание проработкам. Приходит ко мне девушка и говорит: «Я в 20 лет была у астролога, она сказала, что замуж никогда не выйду». Она пришла ко мне, ей было 25 лет. Несколько лет она жила с мыслями, что умрет в одиночестве. Ну как так? Да, есть негативные показатели, но с ними можно и нужно работать, чтобы этого не случилось.

— Что такое проработки?

— Допустим, у девушки есть Венера в Скорпионе — плохого качества. Венера — это та планета, которая отвечает за ожидания в личной жизни. И моя клиентка не может правильно построить свои отношения. Ей тяжело это дается, потому что она изначально выбирает более токсичных мужчин, чем можно было бы, более сложных, которые не приносят ей счастья. Вот у нее такой показатель. Ей хочется страдать в отношениях. В таком случае я ей говорю: «Это страдание можно изменить психологическим путем. Работать с точки зрения понимания: а что для тебя любовь, а почему ты ищешь такие отношения, как из этого выйти, почему так все складывается?»

Событийные проработки — к примеру, Венера прорабатывается, когда девушка за собой ухаживает, потому что Венера также планета красоты. Чаще начинают ходить к косметологу, на маникюр, следить за собой. Улучшается чувство вкуса. И Венера в этот момент начинает гармоничнее проявляться в ее карте. И как итог — она лучше начинает чувствовать себя в личной жизни.

— Финансовый вопрос: сколько должен стоить хороший астролог?

— Ценник разный. Начинающий эксперт, но действительно тот, который получил образование, стоит сейчас от 5-10 тыс. руб. в час. Для хорошего эксперта ценник может достигать и до 100 тыс. руб.

Бывает консультация, которая стоит 20 тыс. руб., а бывает консультация, которая стоит 50 тыс. руб., в зависимости от вопроса и формата. Бывают письменные консультации, бывают очные. Дальше только вопрос роста, масштабирования, возможностей и работы.