«Попросил друга ухаживать за мной, чтобы проверить, буду ли я верной женой»

Читатели «Газеты.Ru» рассказали о самых спорных способах познакомиться с человеком и понять, насколько он тебе подходит.

Анна, 37 лет, история про фальшивую инвалидность

Это история моей бабушки. Во времена ее молодости, как рассказывала бабуля, молодые люди часто устраивали девушкам жестокие проверки: писали из армии, что покалечились, стали инвалидами, и интересовались, дождется ли их девушка. На эту тему много песен, одну из них даже перепела группа «Адреналин».

Конечно, были и реальные трагедии, но писали ребята и ради красного словца, чтобы понять, будет ли любимая с ними в горе и в радости.

И вот бабушкин поклонник однажды тоже решил ее проверить: написал грустное письмо, что ему оторвало ногу и руку.

О том, что это выдумка, рассказал его ближайший друг, увидев, как она сильно переживает. Бабушка была вспыльчивая: узнав, что это «проверка», она написала резкое письмо, суть которого сводилась к следующему «не буду ждать тебя ни здорового, ни больного». Когда парень вернулся, долго просил простить его, но напрасно – она вышла замуж за другого.

Виктор, 39 лет, история про спасение от хулиганов

Во времена молодости моего отца особым шиком считалось спасти девушку от хулиганов: ну буквально как в кино. Но поскольку спрогнозировать, когда на понравившуюся тебе девушку нападут, было невозможно, некоторые парни устраивали небольшую театральную постановку: просили друзей изобразить хулиганов и храбро их «прогоняли».

Примерно таким образом папа познакомился с моей мамой, которая жила в соседнем доме и очень ему нравилась. Мама, правда, оказалась не из робких и отходила одного их «злоумышленников» сумкой, так что сложно сказать, кого именно папа спас.

Историю эту мама узнала буквально на свадьбе и очень сильно ругалась: неужели не проще было подойти и просто спросить, как ее зовут.

Марина, 40 лет, про проверку на верность

Это история моей старшей сестры, которая много лет назад проводила молодого человека в армию. Какой-то огромной любви у них не было, встречались всего пару месяцев, но как честная девушка, она пообещала ждать. Наверное, и дождалась бы, но в армии, наслушавшись историй о неверных возлюбленных, молодой человек решил ее проверить.

Подговорил своего приятеля, чтобы тот начал ухаживать за ней: поддастся или нет? Получилось как в плохой мелодраме: приятель взял да влюбился сам, причем взаимно. А сестра полгода давала отпор, но тоже потом сдалась. В итоге они поженились, а «проверяльщик» остался и без друга, и без девушки.

Ольга, 33 года, про арест и наручники

Не раз читала про необычный способ сделать предложение руки и сердца, оформив все как задержание или обыск. Например, пару на машине останавливают люди в форме, обыскивают авто, «находят» необычную коробку, в которой лежит обручальное кольцо. Молодой человек просит девушку стать его женой, все счастливы.

Или, например, в квартиру врывается спецназ, укладывает девушку лицом в пол, надевает наручники – а затем один из ворвавшихся снимает маску и оказывается возлюбленным, который и делает предложение.

Мой бывший молодой человек как раз попробовал последний вариант. Я даже не помню, в каком состоянии я сказала ему «да», но через неделю вернула кольцо и разорвала отношения. Не понимала, как можно доверять тому, который даже ради шутки так себя ведет.

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Мария, 41, про подпольного миллионера

У каждой эпохи – свои странные способы строить отношения. Это было в девяностых: на улице я, тогда еще студентка, познакомилась с молодым человеком. Мы встречались где-то месяц: он рассказывал, что из маленького провинциального городка, живет в Москве у тети, подрабатывает грузчиком, потому что родители высылают совсем мало денег.

На свидания водил, в основном, в парк, все время рассказывал, какой он бедный, несчастный, а на день рождения подарил облезлую розу и шоколадку. Я не меркантильный человек, но терпеть не могу нытье и отсутствие фантазии – можно было купить книгу и шарик, и недорого, и оригинально.

Да и вообще искры какой-то не хватало. Когда я предложила ему расстаться, парень гордо сообщил, что я «не прошла проверку»: на самом деле он москвич из обеспеченной семьи, но мама всегда говорила, что девушкам нужны лишь деньги и прописка, поэтому он их (и меня, в том числе) проверял. Жалко, что мама ему не сказала, что девушкам нужны нормальные, без комплексов, молодые люди.