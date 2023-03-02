«Как феминистке мне противно читать про героинь, которые приносят себя в жертву мужчинам»

Произведения русской классики – предмет для дискуссий на уроках литературы среди учащихся. Герои знакомых каждому романов и повестей несут в себе, как минимум, воспитательную функцию, развивают в детях эмпатию, интерес к родной истории. Однако как относятся к литературному наследию сами школьники? «Газета.Ru» поговорила с ними об этом, а также узнала мнение заслуженного учителя России Евгении Абелюк о преподавании русской классики в школах.

Олег, 9 класс

Для себя я читаю утилитарную литературу и мангу – мне хватает. Пользы от преподавания классики в школе не вижу. Большая часть учителей навязывает свою точку зрения на произведение, а мнение ученика не учитывает, ведь выслушивать его занимает слишком много времени.

Программу впихивают в тебя насильно, добиваясь только того, что ты начинаешь «культурное наследие» ненавидеть. Идеальный вариант – если каждый ученик сам решает, нужна ему классическая литература или нет. Чтение должно быть для души и удовольствия. На уроках по литературе в школе, где я учусь, что-то делают от силы три-четыре человека из тридцати, остальные занимаются своими делами.

Говорят, что классику надо читать, чтобы сдать ЕГЭ по русскому, но это неправда. Для написания сочинения достаточно знать краткое содержание произведений – друзья на год старше тому подтверждение.

Миша, 7 класс

У нас в классе литературу многие не любят и не читают – максимум краткое содержание. Мне, в целом, нравится то, что мы изучаем, но не люблю разборы произведений, что хотел сказать автор, да что имел в виду герой, да почему он так поступил. И очень плохо отношусь, когда пытаются выдавить из нас эмоции, которых мы не испытываем. Бедная Муму и несчастный Герасим меня почему-то не трогают, хотя учительница орала на нас и называла бесчувственными извергами.

Из классики люблю Гоголя, «Вечера на хуторе близ Диканьки», а недавно начал читать «Преступление и наказание».

Родители говорят, что рано, но мне очень нравится, Раскольников – мой любимый герой, так сильно мне нравился только джинн Бартимеус из книг Страуда. Кстати, зря говорят, что дети не любят классику – посмотрите, сколько мемов на эту тему. Не взрослые же их придумали! Мой любимый: «Раскольников, тебе 23 года, а у тебя тело 65-летней старухи!»

Саша, 11 класс

Сейчас я учусь в сильной школе, в гуманитарном классе, а до девятого был в обычной. И хочу сказать, что очень многое зависит от педагога: если он объяснит исторический контекст, попытается показать героя живым интересным человеком, никто не станет хихикать, что «Катерина – дура, зря утопилась, надо было просто уезжать».

Банально звучит, но классика действительно вечна.

Для меня две самых сильных книги на все времена – «Доктор Живаго» и «Преступление и наказание». Первая – об отношениях человека и государства, вторая – о наших внутренних демонах. Не знаю, кто из современных писателей смог бы рассказать про это так!

Ангелина, 10 класс

Я люблю читать и в целом не против классики. Но меня просто раздражает идеологический посыл многих произведений, где женщина должна принести себя на алтарь любви. Соня Мармеладова, декабристки из «Русских женщин» — типичные жертвы, забывающие о себе, а это преподносится как истинная любовь! Помню, как на уроке поругалась с учительницей по поводу рассказа Куприна «Куст сирени».

В нем не очень богатый, не очень умный офицер благодаря жене, которая его тянет, вдохновляет, помогает во всем, пытается поступить в академию. Она же спасает его, когда муж по ошибке сажает пятно на важный чертеж, и убеждает проверяющего, что на этом месте в городе растет сирень. Жена несет в ломбард украшения, ночью находит и сажает куст, муж сдает экзамен, все счастливы. Зачем этой сильной умной женщине такой спутник?! Как феминистке мне противно такое читать! А учительница твердит, что это и есть великая любовь!

Настя, 6 класс

Вообще я люблю уроки литературы в школе и читаю книги из программы с удовольствием. Мне нравится, как они написаны, какой там язык, хоть многие слова и непонятны, но тем интереснее искать их значения.

Нравится, когда учительница просит пофантазировать – как вы думаете, что бы сделал герой, если бы жил сейчас?

А что бы вы сделали на его месте? Сразу становится понятнее и интереснее. Единственное, мне не нравятся стихи про природу и все эти описания лесов, полей, степей, про людей и их отношения гораздо лучше.

Профессионалы десятилетиями доказывают Министерству образования, что детей нужно учить читать неторопливо

Евгения Абелюк, доцент Школы филологических наук НИУ ВШЭ, заслуженный учитель Российской Федерации считает, что учителя-словесники обычно знают ответ на вопрос, как преподавать литературу в школе, чтобы читать потом хотелось всю жизнь.

«Педагоги говорят, что нужно не спрашивать с детей знание готовых истин, а разговаривать с ними, формулируя собственные читательские вопросы и втягивая их в соразмышление, создавать на уроке атмосферу вопрошающей напряженности. Чтение – потом вопрос. Снова чтение – и снова вопрос.

Возникающие в процессе чтения как естественная реакция на прочитанное, такие вопросы воспринимаются как необходимые. И интересные, причем не только для ученика, но и для учителя.

Учитель, понимающий это, так не делает, как правило, не потому, что это трудно. А потому, что стандарт, программа, проверяющие органы, администрация школы требуют от него совсем другого. И удивительное дело: профессионалы десятилетиями доказывают Министерству образования, что детей нужно учить читать неторопливо, идя не от жестких стандарта и программы, а от этих самых конкретных детей, от художественной литературы, отобранной с учетом их возможностей, в том темпе, который нужен именно им. А чем интереснее разговор, тем неторопливее он ведется», – объяснила педагог.

Она добавила, что зачастую чиновники, занимающиеся образованием, этого не слышат, и сегодня министерство приняло такой жесткий стандарт, какого не было уже десятилетия.