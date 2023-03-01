«Дети пользуются лазейкой о запрете на эксплуатацию своего труда в школе»

Минпросвещения и Госдума рассматривают возможность возвращения в школы трудового воспитания – дежурств, уборок классов, участия в субботниках, летней практики – и полноценных уроков труда, где детей учат столярничать, слесарничать и готовить. «Газета.Ru» поговорила с учителями и родителями и узнала, рады ли они такой инициативе.

Дарья, Московская область, мать двоих детей

В мое время ежедневная уборка «дежурной бригадой» и раз в четверть всем классом была нормой. Конечно, всегда были беглецы, которым или было лень, или у них были официальные занятия музыкой, футболом и т.д. Но в целом субботники и мытье полов (у нас называлось «по-морски», когда на весь класс разливали ведро воды и драили, как палубу сразу несколько учеников) не вызывало протеста ни у детей, ни у родителей, порой даже сплачивало класс. Но, честно говоря, я не вижу возможности возрождения этой традиции в современных школах. Во-первых, это вопрос гигиены. Грязные ведра и плохо промытые тряпки — не самое приятное в этом деле. Дети сейчас в школах аккуратно одеты. Во-вторых, никто не отменял кружки и секции.

Сегодня настаивают на посещении всевозможных занятий, особенно бесплатных, предложенных самой школой. Где же взять время на уборку, когда нужно срочно обедать, бежать на кружок, потом еще делать домашнее задание?

В-третьих, вопрос здоровья. В планах привлекать детей в зависимости от состояния здоровья, то есть пыльную работу ребенок с аллергией, например, выполнять не будет. Уверяю вас, что у каждого второго сейчас те или иные особенности здоровья, а уж придумать, где «достать» справку у знакомого врача, не составит труда.

Помогут ли поощрения в этом вопросе? Едва ли. Даже ГТО, которое дает баллы в будущем при поступлении в вуз, не является стимулом для большинства школьников. Что действительно нужно — вернуть уроки труда, полноценные уроки. Девочки — шьют, вяжут, готовят, мальчики — учатся держать молоток, делать табуретку, вырезать из дерева, работать на простых станках. Научить мыть пол, протирать пыль — это задача родителей, это быт.

Михаил, Москва, отец четверых детей

Принципиально я не против, чтобы мой ребенок работал на благо школы, потому что это воспитывает ответственное отношение к месту, где он находится, а также создает дополнительный повод поработать в команде. Но есть опасения, что повсеместно плохая реализация все угробит и все будут это только ненавидеть. Учителям надо будет придумать чего бы такого неквалифицированного дать детям, чтобы они не сделали хуже, а у детей будет страх: «О, боже, нас опять сейчас чем-то загрузят только ради того, чтобы загрузить».

Еще меня интересует, есть ли запрос на подобную инициативу от школ и детей. И если его нет, то это будет очередное предложение, которое спустят сверху, и все, кому оно адресовано, будут ломать голову, что с этим делать. А это ни к чему хорошему не приведет.

Наталья, Красноярск, мать пятерых детей

Когда я училась в школе, нам не составляло труда поднимать за собой стулья и протирать полы в кабинетах, где мы учились. Думаю, что это не будет в тягость и моим детям. Единственное, возникает вопрос, как все это будет организовано. Школа, где учатся мои дети, перегружена, работает в две смены. И не видела ни одной школы в Красноярске, где ученики учились бы в одну смену. Думаю, что заниматься трудовым воспитанием детей в таких условиях может быть затруднительно.

Что касается возврата к урокам труда, то полностью поддерживаю эту идею.

Девочки обязаны уметь готовить – они будущие домохозяйки, матери, жены. Мальчик должен понимать, что такое шуруповерт и перфоратор, дрель, слесарное первичное оборудование, уметь строгать, вытачивать что-то на токарном станке.

close 100% Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Константин Беляев, учитель технологии, Москва

Уроки труда, несомненно в школе нужны. Они начинаются в пятом классе – именно в этом возрасте закладываются базовые бытовые знания, которые обязательно пригодятся ребенку, когда он вырастет. Элементарно – не выбрасывать сломанное, а отремонтировать и починить. Вбить гвоздь, зашлифовать, просверлить – для этого не обязательно вызывать специалиста, можно все сделать своими руками. Хорошо, когда в семье есть папа или дедушка, которые умеют работать руками и могут подать пример ребенку. Но если это не так, то где же еще научиться таким вещам, как не в школе?

По своему опыту знаю – пятиклассники приходят на уроки с огромным энтузиазмом. И главное этот интерес сохранить. Мы начинаем создавать поделки – героев любимых сериалов и мультфильмов. Это всегда находит отклик. Я стараюсь давать такие работы, чтобы ребята могли попрактиковаться в разных техниках – делать разметку, пилить, сверлить, шлифовать. Пользуемся станками – лобзиковым, сверлильным, шлифовальным. После занятий ребята любят убирать рабочее место строительным пылесосом.

Если говорить о том, чем еще могут заниматься мальчики и девочки на уроках труда, то это однозначно кулинария. Но существует ряд сложностей.

У детей бывает аллергия на продукты, не отработан механизм закупки необходимых ингредиентов для приготовления в школе, а учителя и дети не имеют права приносить продукты для таких занятий. Но если это наладить, я уверен, уроки кулинарии станут любимыми у всех школьников.

Кирилл Загустин, учитель истории, Санкт-Петербург

В понятие «образование» входит не только передача новых знаний, но и воспитание, которое предполагает, что дети среди прочего овладевают трудовыми навыками сами и учатся уважать работу других. Труду нельзя научить только рассказывая о том, как все должно быть устроено. Это обучение всегда завязано на деятельности: протереть доску, подмести пол и т.д. Это хорошее дело, если оно будет реализовано бережно: учителя будут способны объяснить, зачем трудовая деятельность нужна, а детей не будут эксплуатировать как бесплатную рабочую силу.

В школе, где я работал, была технология — предмет, который представляет собой что-то среднее между трудом и информатикой. В младших классах дети мастерили на нем поделки, в средней школе выполняли проекты за компьютером. Было много теории, а практики — не очень. Кажется, что у учеников не получалось за отведенное время освоить навыки работы с элементарными инструментами. Хотя однозначно и столярничество, и слесарное дело, и умение готовить — это классно и полезно. И, возможно, после таких уроков кто-то из детей захочет улучшить полученные навыки и потом мы получим отличного повара или плотника.

close 100% Михаил Фомичев/ РИА Новости

Владимир Владимирович, директор школы, Московская область

Мы так избаловали детей сферой услуг, что они не только не умеют, но и не хотят выполнять самые обычные бытовые дела. Почему бы не принять участие в благоустройстве школы, на территории которой ты учишься одиннадцать лет? Почему бы не сделать это место лучше и красивее? Дети, которые облагораживают пространство вокруг себя, потом бережнее относятся к нему: не мусорят на территории, где принимали участие в субботнике, не лепят жвачку на парту, которую сами мыли...

И сейчас есть мотивированные дети, которые помогают учителям.

Но есть и те, кто, к сожалению, пользуется лазейкой о «запрете на использование детского труда» и отказывается участвовать в общественно полезных делах, заручаясь поддержкой родителей. Взрослые идут у своих дочерей и сыновей на поводу и поддерживают их в нежелании выполнять какие-то дела, которые на самом деле ребенку выполнить совсем не сложно. В чем проблема сделать влажную уборку в помещении, где ты находишься?

Я поддерживаю возвращение в школу и дежурств, и летних трудовых практик для учеников средней и старшей школы, и уроков труда.

Помимо того, что у этой инициативы есть педагогический аспект, это просто полезно. Недавно мне попалась на глаза статья о востребованных профессиях, среди которых были слесарь и столяр — лучшее подтверждение того, что навыки, полученные ребенком в школе, пригодятся ему в будущем. Возможно, уроки труда станут первым шагом в новую интересную профессию.

Виолетта, учительница английского языка, Петропавловск-Камчатский

Считаю, что в школе должно быть трудовое воспитание. Это нормально учить девочек шить и готовить, а мальчиков держать в руках молоток — в хозяйстве пригодится.

Также мне нравится идея с дежурством. Но думаю, это будет работать только в начальной школе.

Когда я училась, мы дежурили по классу, подметали и мыли парты. Но только в начальных классах. Это приучает к дисциплине и уважению чужого труда. Когда ребенок сам подметает, ему не нравится, что вокруг столько мусора. Соответственно сам перестает мусорить. В идеале это должно работать так.