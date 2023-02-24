«Писали сочинение в школу всей семьей и получили тройку»

Санитарные нормы говорят, что на выполнение домашней работы у школьника должно уходить от 1,5 до 3,5 часов в день (в зависимости от возраста). На деле семьи нередко сталкиваются тем, что ребенок тратит на уроки все свободное время. Это связано как с объемом самих заданий, так и с другими причинами. Какими именно, «Газете.Ru» рассказали родители учеников, которые вместе с детьми корпят над учебниками. Истории родителей прокомментировала педагог Ирина Чернова.

Писали сочинение всей семьей, получили тройку

Анна, Ленинградская область

— У моего сына ужасная учительница по литературе. Она невзлюбила Игоря с пятого класса, уж не знаю, за что. Да, он не семи пядей во лбу, не особенно прилежный, но и проблем от него нет. Тем более мы с отцом всю среднюю школу его учебу контролировали. До 9 класса регулярно проверяла наличие в тетрадях домашней работы. Если он говорил, что ничего не задали (а в электронном журнале ничего не было), то связывалась с его одноклассницами, которые всегда были в курсе всех заданий. В общем, его нельзя было обвинить в том, что он ничего не делает — хотя именно на этом учительница всегда и настаивала. А он даже книги читал, мы потом все вместе обсуждали их.

В прошлом году ему задали написать сочинение по «Грозе» Островского. Какая-то важная работа, нельзя было лицом в грязь ударить. Сын вымучивал его по слову в час. Мы с мужем прочитали и поняли, что дело — труба. Еще одна двойка. Сами мы не сильны в сочинениях. Но тогда у нас гостила племянница мужа, которая училась на учителя русского и литературы. Она, видя, как мы все страдаем, вызвалась помочь. Племянница написала сочинение, очень старалась, нам очень понравилось. Игорь, конечно, его подредактировал под свой стиль десятиклассника. Но все равно получил двойку. То ли русичка решила, что он списал, то ли ей вновь не понравилось его творчество... В общем, попросила написать его по новой. Во второй раз писали уже без племянницы, втроем, и получили тройку. Как же я жду, когда школа, и особенно литература, закончатся. Наверное, я буду больше всех радоваться на выпускном.

Комментирует преподаватель, руководитель направления профессионального развития преподавателей образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Чернова:

Во время проведения занятий в 11 классе большинство учеников честно признаются, что писать сочинения не любят и не умеют. Причин может быть много: страх белого листа, отсутствие мотивации или времени. Конечно, чтобы справиться с проблемой, нужно работать именно с причиной.

От страха белого листа можно избавиться с помощью ежедневного ведения дневника (даже в заметках телефона). Расширить словарный запас можно, читая художественную литературу и прослушивая аудиокниги.

Предлагаю также провести упражнение: включить секундомер и попросить ребенка описать любой выбранный вами предмет, главная задача — непрерывно говорить на определенную тему в течение трех минут (можно говорить, где используется предмет, какие эмоции вызывает).

Если проблема в отсутствии мотивации, то ребенку надо донести «рационал» выполнения такой работы: зачем мы пишем сочинения? Во-первых, чтобы научиться грамотно формулировать свои мысли, во-вторых, чтобы уметь выражать свою точку зрения относительно любой темы.

Если ребенка пугает количество времени, которое уходит на написание сочинения, задачу можно разбить на несколько дней: сначала составить план, написать введение, зафиксировать мысли, которые он планирует отразить в работе, потом – работать с основной частью и заключением.

Важно помнить: чтобы научиться писать сочинения — нужно писать сочинения.

Ребенок постоянно требует помощи и не может разобраться сам

Марина, Москва

— Учителя все время твердят, что дети должны сами выполнять домашнюю работу. А потом зададут такое задание, что ребенок не может понять его после десятого прочтения. И обращается за помощью. И как тут не помочь…

Мой сын сейчас учится в пятом классе, и почти каждый день я и его бабушка участвуем в выполнении домашний заданий. Мы называем это второй сменой после работы. Сидим по вечерам и ночам на тетрадками-учебниками и разбираемся все вместе, потому что один ребенок просто теряется, не знает, как это сделать. В школе учителя говорят, что он более или менее справляется сам, но я уверена, что большая часть его результатов – заслуги нас с мамой, которые мы по часу-два в день (это в лучшем случае) тратим на разбор уроков.

Как остановить этот порочный круг, не понимаю. Неужели в школе так плохо объясняют, что дома ребенок бросается сразу в слезы, когда я прошу его посмотреть, что они делали в классе и разобраться самому?!

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Комментарий преподавателя:

Родитель, выполняя домашнее задание за ребенка, оказывает ему «медвежью услугу». Во-первых, у ребенка не развиваются необходимые умения. Во-вторых, не исключено, что по истечении некоторого времени школьник начнет перекладывать ответственность с себя на других.



Однако бывает и так, что ученик действительно не понимает, что от него требуется при выполнении задания, и с этим необходимо работать.

Важно донести ребенку мысль о том, что допустить ошибку – не страшно, в этом и состоит процесс обучения. Идеально сделанная родителем работа принесет меньше пользы ученику, чем выполненная самостоятельно, пусть и не так хорошо.

Самим родителям следует не завышать значимость школьных отметок (но не знаний!). Если постоянно требовать от ребенка идеального результата, это лишь разовьет у него тревожность. Пусть он получит не самую идеальную отметку, но добьется ее своими силами, методом проб и ошибок.

При выполнении домашнего задания можно придерживаться следующей стратегии: пусть ребенок сделает то, что ему по силам, до того момента, пока не устанет. Если у него возникают вопросы по выполнению заданий, попробуйте направить его к решению: прочитайте с ним параграф, покажите видео с объяснением – это поможет ему включиться в работу.

Не стесняйтесь просить помощи у преподавателя: ученик всегда может обратиться к учителю после урока и попросить его своими словами объяснить алгоритм выполнения заданий дома. Можно спросить: что именно мне необходимо сделать в данной задаче, какое задание, решенное на уроке, может быть для меня примером при выполнении, каким образом мне стоит выполнить данное задание.

Дочь делает домашнюю работу по 5-6 часов

Елена, Киров

— Если бы моей дочери давали премию, то она бы получила ее за самое длительное выполнение домашней работы. В этом году у нас шестой класс, и мы идем на рекорд. Маня делает уроки по пять-шесть часов после школы.

Хотя правильно было бы сказать, что она делает все, кроме уроков, пока рядом с ней не сядет кто-то из домашних: я, муж или няня. Стоит ей одной сесть за стол и она начинает смотреть в окно (а не в учебник), рисовать на полях тетради, отвлекаться на посторонние звуки. С вниманием и усидчивостью – катастрофа. Пока ты не сядешь рядом, за ручку не подержишь, не подбодришь, она так и будет ерзать на стуле и ничего не делать. Но не можем же мы так сидеть с ней до 11 класса? А потом что, на работу она нас тоже с собой будет брать?!

Мы уже отменили все кружки, стараемся соблюдать режим, проверили ребенка на неврологию (ничего не нашли), а воз и ныне там.

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Комментарий преподавателя:

Сидеть с ребенком до 11 класса точно не понадобится, ведь если с медицинской точки зрения нет никаких проблем и соблюдается режим, то это просто возрастная особенность. Школьники такого возраста могут концентрировать внимание не больше 25 минут.

Важно научить ребенка разбивать такую большую задачу, как выполнение ДЗ, на более мелкие. На одну микрозадачу будет уходить минут 25. Например, сейчас мы делаем упражнение по русскому языку, потом можно заняться чем-то другим, а затем снова вернуться к домашним заданиям. Можно включать таймер и контролировать затраченное время на выполнение ДЗ. Если чередовать работу с отдыхом, вероятнее всего, ребенок будет меньше терять концентрацию и уставать.

Для того, чтобы развивать концентрацию внимания, будет полезным выполнять специальные упражнения: прочитать ребенку текст вслух и попросить его посчитать количество слов на определенную букву. Также эффективно работает тренировка умения выполнять два дела одновременно, например читать вслух и приседать. Также обязательно нужно укреплять мотивацию ребенка положительным подкреплением – попросту хвалить, когда он успешно справляется с домашними заданиями. Это могут быть даже не какие-то большие заслуги, но таким образом ученик будет больше верить в себя и испытывать положительные эмоции – это важно, так как создает положительную ассоциацию, связанную с выполнением домашней работы.

Сын часто стал повторять: «Школа — это ад»

Александра, Москва

— Меня расстраивает, что в школе, где учится мой младший сын, не учитывают индивидуальных особенностей детей. Понимаю, что сделать это, когда у тебя в классе 25-30 детей, – сложно, но хотелось бы видеть хотя бы какие-то попытки осуществления этой идеи.

Сын учится во втором классе. На мой взгляд, он — парень сообразительный и интересующийся, но не системный. А еще он кинестетик, и основные проблемы в школе у него связаны с заданиями, где нужно выучить тексты. Как назло, сейчас у них сложилась такая система, что им регулярно задают учить объемные стихи Тютчева, Фета и других — с множеством непонятных слов, обратным порядком слов в предложении. Выучить он их должен буквально за день-два. То есть он возвращается с продленки в шесть вечера, а к утру следующего дня стихотворение должно отскакивать от зубов. Можно просто зазубрить, рассказать и потом забыть. Но я считаю это в корне неправильным. К тому же сыну сложно заучивать текст механически. Ему нужно осмыслить каждую фразу, чтобы запомнить ее. С таким подходом на одно стихотворение нам нужно минимум три дня.

Моя вторая «боль» — работа над ошибками, которую ребенку задают на дом в огромных количествах. Прорабатывать надо не только контрольные и в самостоятельные, но и все классные и домашние работы, за которые стоит отметка ниже пятерки. Мало того, что человек должен выполнить домашнюю работу, так нужно еще переписать огромные массивы текста, в которых он сделал ошибки до этого. При всем понимании важности таких заданий, это превращается в испытание. Выполнение домашней работы может затянуться до 11 ночи. То есть ребенок каждый день после школы с 7 до 11 вечера сидит за тетрадками. Восьмилетний активный кинестетически мальчик, которому хочется бегать и прыгать. По итогу это отбивает начисто любое стремление к учебе. В ночь на понедельник сын часто стал повторять: «Школа — это ад». А он всего-навсего во втором классе.

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Комментарий преподавателя:

Индивидуальные особенности ребенка, безусловно, нужно учитывать во время выполнения домашнего задания и подготовки к урокам. Есть большое количество техник, которые помогают ускорить и упростить процесс запоминания стихотворений (для всех типов восприятия информации). Кинестетикам, к примеру, рекомендуется «простукивать» ритм стихотворения, переписывать текст несколько раз или учить его в движении: ходить, активно жестикулируя.

Во время обучения в школе, будучи визуалом и кинестетиком, я делала карточки с сюжетом стихотворения (простые зарисовки), которые потом раскладывала в правильном порядке.

Если ребенку сложно и скучно учить стихотворения, можно превратить этот процесс в игру: с младшей сестрой, которая является аудиалом, мы учим стихотворения, напевая их, придумывая мелодию, ритм, превращая текст в рэп или читая его разными голосами. Важно помнить о пользе заучивания стихотворений: ребенок таким образом тренирует память, обогащает свой словарный запас, расширяет кругозор, а также тренирует навык выразительного чтения.

На этапе обучения ребенка в начальной школе, как в истории Александры, родителю необходимо эффективно планировать время ребенка или, как минимум, помогать ему с этим. Чтобы свободного времени было больше, школьник может делать часть домашних заданий во время продленки. Если учитель отправляет домашнее задание сразу в электронный дневник, можно выдать ребенку блокнот и попросить записывать в него, что нужно сделать и на какой странице, числами писать номера заданий, а слова для скорости записи сокращать до заглавных букв.

Универсальное решение – составление подробного расписания, в котором обязательно запланирован активный отдых: ежедневные прогулки на свежем воздухе, зарядка или занятия спортом. Этот метод часто используют ученики, которые каждый день посещают школу, дополнительные занятия на курсах, выполняют все домашние задания и ежедневно занимаются спортом, – после составления плана у них остается достаточное количество времени для качественного отдыха.