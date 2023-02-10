Мария Данина, основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук, рассказала «Газете.Ru», кто чаще сталкивается с дискриминацией по возрасту и почему осуждают браки, где женщина старше.

– Кто чаще сталкивается с проявлениями эйджизма, мужчины или женщины? И в какую сторону это работает и у одних, и у других (в каких случаях молодость или зрелость плюс, а когда – минус)?

– Женщины сталкиваются с эйджизмом значительно чаще, чем мужчины. Но сами ситуации, в которых проявляется эта форма дискриминации, примерно одинаковы для всех. Молодость чаще воспринимается как преимущество, когда речь идет о трудоустройстве, образовании и технологиях. Рекрутеры и работодатели отдают предпочтение более молодым кандидатам.

Пожилой человек, пришедший за новой профессией, вызывает удивление.

А идея о том, что только молодежь разбирается «в этих ваших компуктерах», вообще стала массовым клише. В то же время возраст чаще рассматривают как преимущество в теме лидерства и управления. Тут, наоборот, молодость ассоциируется с недостаточным опытом, авторитетом и влиянием.

– Откуда корни фразы «у женщин о возрасте не спрашивают», про мужчин же такого не говорят?

– К сожалению, возраст – один из критериев оценки женщины в обществе. Желательно, конечно, им вообще не стареть. Но если уж такой конфуз случился и ты постарела – будь добра никому об этом не рассказывать. Уклончиво говори о том, что тебе всегда 18.

Чтобы женщинам, не дай бог, не пришлось стыдиться и краснеть, называя свой истинный возраст, галантные мужчины тактично этого вопроса избегают.

Что тут сказать? Патриархальное общество в своей полноте.

Почему же женщин оценивают по возрасту? Все дело в «предначертанной» женщине роли матери. То есть социальная полезность женщины связана с ее фертильностью, те самые «тикающие часики». Мужчине же отводится роль добытчика, соответственно, его судят по достижениям и успехам, а возраст не имеет особого значения.

– В обществе зачастую одинаково осуждается как женское желание «молодиться», так и ситуация, когда женщина «не следит за собой» и «выглядит на свои»: не закрашивает седину, не ходит к косметологу. В чем причина такого парадокса?

– Такой парадокс действительно существует. С одной стороны, как я уже обозначила ранее, ожидается, что женщина должна быть молодой и скрывать признаки возраста как нечто постыдное. С другой стороны, если это слишком заметно, то становится новым поводом для стыда. Ты стараешься выиграть в конкурентной борьбе за одобрение? Мы знаем, что ты уже проиграла, смирись и прими поражение! У женщин просто нет шансов в этой игре, лучше ее даже не начинать.

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– Разница в возрасте у партнеров гораздо охотнее прощается парам, где мужчина старше. Всегда ли так было? В чем причина такого отношения?

– Исторически отношения, в которых мужчина старше женщины, рассматривались как предпочтительные, потому что бытовало убеждение о том, что мужчина должен иметь контроль и власть над женой. Помимо контроля эмоционального, во многих культурах женщина не имела никакого собственного источника доходов и иногда даже возможности получить образование. Брак не был отношениями равных партнеров.

Сейчас ситуация изменилась, каждый из нас может о себе позаботиться и развиваться куда пожелает, а главным основанием для брака считается все-таки любовь. Такие радикальные перемены привели к тому, что в обществе стали лояльнее относиться как к союзу ровесников, так и к ситуациям, когда женщина в браке старше. И хотя последнее случается реже, скорее всего, это в большей степени про привлекательность молодости, чем про проявление власти.

В то же время можно часто встретить осуждение отношений, где женщина сильно старше своего избранника. Паре приходится несладко, нередко самые близкие люди, семья, становятся источником нападок и критики.

Некоторые считают, что такие отношения противоестественны.

Как психолог, очень хочу сказать, что оценивать отношения только на основании формальных цифр возраста партнеров нельзя. Важно, как люди общаются между собой, как развиваются, как строят свою близость и доверие. Возраст не является помехой, чтобы получать и отдавать любовь.

– Действительно ли пары взрослый мужчина – юная девушка крепче и перспективнее, чем пары, где женщина значительно старше избранника?

– Нет никаких доказательств того, что на крепость отношений влияет это условие. Зато есть другие данные – о том, что эмоциональная зрелость обоих партнеров делает отношения лучше. Как мы знаем из нашего повседневного опыта, это не зависит от возраста. Хорошо, когда у каждого человека в паре есть достаточно свободы и автономии, свой источник средств и свои собственные интересы, друзья, занятия. Хорошо, когда есть и общие интересы, опять же, независимо от разницы в возрасте.

– Как можно бороться с этими стереотипами и предубеждением, особенно, если речь идет о ваших отношениях?

– Для начала стоит решить, действительно ли вы хотите этой борьбы. Есть люди, которые выбирают ее, потому что считают важным сделать свой вклад в изменение общества. Но эта борьба тяжелая, чаще всего с крошечным результатом, только если у вас нет большого личного социального влияния. Если же вы просто хотите, чтобы к вам с этим не приставали, такая борьба должна произойти только внутри вас. Справитесь с внутренним эйджизмом – начнете жить спокойнее и свободнее.

В конкретных ситуациях, где нарушаются ваши права, действуют общие правила по защите своих интересов. Есть действительно отдельный навык, который можно развивать – он называется ассертивным поведением (способностью человека не зависеть от внешних влияний и оценок, но при этом с уважением относиться к другим – прим. «Газеты.Ru»). Это позиция, при которой вы стараетесь добиться желаемого, не нарушая чужих границ. Научиться действовать по жизни ассертивно – полезно для всех, не только для женщин, не только в связи с возрастом.