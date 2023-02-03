«Ненависть к полноте никогда не бывает только направленной вовне, она всегда касается и самого человека»

Мария Данина, основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук, рассказала в интервью «Газете.Ru» о причинах негатива в адрес полных людей и о том, как с ним бороться.

– Как давно полные люди подвергаются дискриминации, зависит ли это от эпохи? Даже если обратиться к художественной литературе, у Толстого мы читаем, например, про «полное выхоленное тело» красавца и сердцееда Стивы Облонского или про Анну Каренину, которая «вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело», а в советской книге «Три толстяка» внешность полных героев используется исключительно для создания негативного образа.

– Стандарты красоты менялись на протяжении тысячелетий. В зависимости от региона, достаточности питания в нем, экономического состояния населения и социальных процессов формируется представление о том, какое тело является привлекательным.

Нет никакого единого тренда в том, как меняется отношение к полноте. Даже сейчас в некоторых странах сохраняется мода на «большое» тело и практикуется принудительное переедание ради красоты. Стыжению могут подвергаться не только толстые, но и худые, низкие, высокие – какие угодно люди, чья внешность не соответствует основной тенденции.

– Есть ли какая-то особенность отношения к полным людям именно в России?

– Я бы не сказала, что есть какой-то общий тренд. С одной стороны, Россия за последние десятилетия впитала глобальные тренды: Голливуд продолжает формировать образ привлекательности и успеха, в масс-медиа мы в основном видим отретушированные стройные тела.

С другой стороны, уже во всем мире и в индустрии моды, и в кино, развивается тренд на разнообразие и индивидуальность, появляется много моделей с нетипичной внешностью, включая моделей плюс-сайз. И россияне с этим трендом тоже вполне комфортно уживаются.

– Комфортно, но не всегда. Например, в социальных сетях можно увидеть агрессивные комментарии в адрес моделей плюс-сайз, рекламирующих спортивные товары или нижнее белье. С чем это связано?

Это связано не только с тем, что попытки изменить тренд встречают сопротивление. Такое, кстати, происходит в любой сфере: например, когда впервые врачам предложили мыть руки в операционной, они смеялись над этим и критиковали новый подход.

Просто в социальных сетях комментарии оставляют люди, чьи эмоции были задеты той или иной информацией. Особенно словоохотливы те, кому не понравилось то, что они увидели. Подобных негативных комментариев полно и к фотографиям знаменитостей, которым все пытаются подражать. Я верю в то, что, если крупные капиталистические компании используют нормализацию тел в своей коммуникации, значит это дает им лучший финансовый результат. А значит, тренд все-таки меняется.

– Что вообще стоит за таким негативом в вопросах к полноте? Казалось бы, каждый человек вправе сам решать, как ему выглядеть.

– Когда кто-то испытывает агрессию к людям с большим весом, осуждает его, он часто прибегает к аргументам здоровья. Мол, не следят за собой, проявляют ленность и безразличие к своему виду.

Однако если копнуть поглубже внутренний мир хейтера, мы, вероятно, встретимся с высокой требовательностью к себе, опытом критики собственной внешности со стороны окружающих, чувством стыда и зависимостью от мнения других.

Фэтфобия (ненависть к полноте) никогда не бывает только направленной вовне, она всегда касается и самого человека. И, скорее развивается изнутри, то есть страх отвержения в самом человеке заставляет его презирать тех, кто напоминает ему о всеобщем несовершенстве, а также тех, кто свободен и живет как хочется.

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– Как влияет на полных людей фэтшейминг? А на худых, которые боятся потолстеть?

– Любое публичное осуждение и порицание негативно влияет на людей. Мы все нуждаемся в том, чтобы нас принимали, любили, ценили. В итоге гайки контроля за внешностью только закручиваются. В поиске одобрения мы все дружно бежим бороться с собой и сильнее соответствовать ожиданиям, все сильнее осуждаем тех, кто не бежит с нами, и создаем тем самым еще более неблагоприятную среду для индивидуализации красоты.

Все это может стать триггером к развитию у человека расстройства пищевого поведения. Даже если этого не случилось, человек, которого стыдили за вес, будет стыдиться его сам. Иногда сильный стыд мешает человеку получать удовольствие от купания в море, ношения легкой летней одежды и занятий сексом. То есть лишает возможности вести активную социальную жизнь.

– Кого чаще стыдят за лишний вес, мужчин или женщин, и почему?

– В наших реалиях именно на женщин возлагается миссия выглядеть привлекательно и сексуально. Поэтому к весу девочек всегда больше повышенного внимания. Это может начинаться еще в детском возрасте. Если ребенок занимается танцами или гимнастикой, там это обосновывается требованиями к сценическому виду.

Взрослым женщинам часто «достается» в связи с беременностью и материнством. Не пришла за месяц в форму после родов – распустилась. Все это, конечно, больше отражает общий тренд, чем конкретные ситуации – есть люди, которых их близкие обожают и принимают в любом весе, есть и такие женщины, которые используют свой вес для создания притягательного образа, делают его частью своей сексуальности.

– Бодипозитив многие понимают как распущенность и нежелание «следить за собой». В чем суть этого явления? Как вам кажется, почему оно появилось и приживется ли?

– Бодипозитив – социальное движение, направленное на освобождение людей от навязывания им того, как они должны выглядеть. На преодоление ярлыков «приличной и социально приемлемой» внешности.

Оно касается далеко не только веса, но и любых форм индивидуальности. Должно ли лицо человека быть гладким и без прыщей, прилично ли человеку ходить лысым или с небритыми подмышками?

В итоге бодипозитивное движение борется с попытками стандартизировать нашу внешность. Эти попытки, по сути, нужны лишь для того, чтобы повышать продажи косметики, уходовых средств и процедур по коррекции внешности.

Главный посыл бодипозитива: «Хватит следить за моим телом, следите за своим собственным и оставьте мое в покое».

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– Бывает, что человек готов принять любое тело и любой вес, когда речь идет о других, но сам все время думает о том, сколько весит, и называет себя «жирным» даже при весе ниже среднего. Что за этим стоит?

– Независимо от того, как человек относится к телам других людей, отвращение к собственному телу может быть признаком расстройства пищевого поведения и/или дисморфофобии (психического расстройства, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела – прим. «Газеты.Ru»).

Это клинические расстройства, которые не являются просто прихотью или осознанным выбором человека. От расстройств пищевого поведения в мире умирает больше людей, чем от депрессии. Это крайне опасное и непростое с точки зрения восстановления состояние, риск которого можно уменьшить, борясь с фэтшеймингом (дискриминацией полных людей) и фэтфобией в обществе.

– Как реагировать на грубые замечания в свой адрес или советы «похудеть»? И как вести себя с людьми, которые осуждают «жирух» при тебе?

– Реакция на непрошеные оценки и реплики окружающих по поводу веса может зависеть от вашего собственного состояния, позиции и уместности ситуации. Когда-то будет достаточно просто сказать: «Я довольна своим телом». Если это не соответствует действительности, можно также выразить это: «Мне крайне неприятно, когда ты говоришь мне это, это задевает больную для меня тему».

Ну а в ином случае можно позволить себе более жесткие реплики, прерывающие любой контакт с желающим вас постыдить.