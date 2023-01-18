Рычит и скалится: как избежать нападения бездомной собаки

Ежегодно нападениям животных в России подвергаются более 300 тысяч человек (согласно данным Роспотребнадзора). Чаще всего агрессию проявляют бездомные или домашние собаки. Как вести себя при встрече с животными, чтобы не привлекать внимание и не вызвать агрессию, и что делать, если собака настроена недружелюбно, в беседе с «Газетой.Ru» рассказали кинолог и зоопсихолог.

Специалисты по поведению животных объясняют, что у собаки нет цели покусать человека, и чаще всего при знании базовых правил поведения с животными конфликтной ситуации можно избежать.

Бездомные животные проявляют агрессию, когда защищают свою территорию, потомство, а также когда голодны или болеют. Понять, что с животным все в порядке и оно не собирается вступать в контакт или настроено недружелюбно, можно по его внешнему виду и реакциям.

Жесты животных — как их понять

Если собака не проявляет интерес к человеку, не подходит, лежит, спит, то никакой угрозы она не представляет. Насторожиться, по мнению кинолога, основателя онлайн-школы Pro contact Елизаветы Ореховой, стоит, когда животное часто облизывает морду, отворачивается, зевает, нюхает землю. «Таким образом собака сообщает о своем напряжении. Если вы заметили подобное поведение, надо быть внимательнее, не вступать с животным в контакт», — объясняет кинолог.

Многие пугаются собачьего лая, но, по заверениям зоопсихолога сервиса «Гульдог» Лидии Лисичкиной, такая реакция собаки далеко не всегда признак агрессии.

«Рык или лай — это способ коммуникации животного. Не нужно этого бояться: некоторые собаки сами по себе просто очень разговорчивы, поэтому могут рычать и лаять», — подчеркивает зоопсихолог Лисичкина, добавляя, что дружелюбно настроенный пес обычно помахивает кончиком хвоста, прижимает уши. Также животное может ложиться на землю, подставлять пузо, как бы сигнализируя, что не обидит.

Агрессивно настроенный пес ведет себя по-другому: рычит, скалится, делает выпады.

«Если собака замерла в стойке смирно и вы видите, что у нее поднимается шесть, что ее хвост встал на дыбы и положение ушей/морды настороженное, то такая собака настроена недружелюбно», — объясняет зоопсихолог Лисичкина.

Что делать при встрече с бездомным животным

При встрече с бродячим животным стоит придерживаться правил: не вести себя угрожающе, не провоцировать и не нападать, если на то нет причин, не пытаться резко убежать, проявлять хладнокровие и не показывать страх.

«Обходите собаку или стаю собак по дуге, а не напрямую. Двигайтесь спокойным уверенным шагом. Так вы дадите важный сигнал, что вы идете с мирными намерениями. Не смотрите на собаку в упор. Отведите взгляд чуть в сторону, сделайте нейтральное выражение лица», — рекомендует кинолог Орехова.

Зоопсихолог Лисичкина советует не совершать резких и быстрых движений, не идти прямо навстречу животному, а также «не зажимать в углу» — все это может спровоцировать собаку на защиту. «Отойдите в бок или дайте собаке возможность уйти, если она вас боится. Не нужно топать лишний раз, кричать, бросаться камнями и палками, если собака вас действительно не трогает. Иначе вы можете еще больше напугать животное и вызвать агрессию в ответ», — предупреждает специалист.

Также специалисты подчеркивают, что подходить к собаке во время ее игры с сородичами или во время еды категорически запрещено, так как это важные ритуалы в жизни животного. Их прерывание с высокой долей вероятности приведет к неприятным для человека последствиям.

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Если собака готовится нападать

При невозможности укрыться и защититься от агрессивного настроенного животного его можно припугнуть палкой или камнем, советует кинолог Орехова, отмечая, что не стоит при этом причинять собаке вред.

«Если вы наедине с животным, то вам следует показать собачий сигнал о примирении: замереть именно в той позе, в которой вы услышали рык, отвести взгляд от зверя и дождаться пока он замолчит. Нельзя бежать и не стоит поворачиваться спиной к животному, так вы можете спровоцировать преследование», — объясняет зоопсихолог Лисичкина.

В ответ на открытую агрессию можно кричать, делать выпады вперед. По мнению специалиста, это придаст человеку большую уверенность в себе, что в свою очередь может повысить вероятность того, что собака потеряет интерес к ситуации.

«Самое главное при встрече с бездомными животными — это устоять на ногах. В случае падения сразу же переворачивайтесь на живот и прикрывайте руками голову и шею», — отмечает зоопсихолог.

Можно ли использовать электрошокеры и ультразвуковые отпугиватели

Эксперты подчеркивают, что применять физическое насилие по отношению к животным можно в исключительных случаях. Когда жизни человека угрожает опасность, возможно использование ультразвукового отпугивателя, газового баллончика или электрошокера. Ультразвуковой отпугиватель — эффективный и наиболее гуманный способ противостоять животному.

«Ультразвуковые отпугиватели работают при нападении одной собаки и даже небольшой стаи. Их механизм напоминает обычный свисток, только слышат его лишь собаки. Частота звука при работе составляет примерно 20 000 кГц, которые человеческий слух не улавливает», — объясняет зоопсихолог Лисичкина. При этом эксперт подчеркивает, что это не панацея и в случае серьезной агрессии устройство может не подействовать.

Что касается использования газового баллончика или электрошокера, тут есть важные нюансы. Во-первых, эти средства не полностью безопасны как для собаки, так и для человека. При неумении обращаться с ними можно нанести вред самому себе. Во-вторых, и газовый баллончик, и электрошокер относят к средствам гражданской самозащиты. Их использование регулируется законом РФ «Об оружии».

«Согласно ст. 13 этого закона механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, имеют право приобретать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, без получения лицензии», — объясняет юрист Александр Князев, добавляя, что ребенок не может официально пользоваться устройством даже в том случае, если его купили взрослые.

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Князев обращает внимание, что мощность шокеров для граждан ограничена 3 ваттами, в то время как служебные электрошокеры могут иметь мощность и до 10 ватт (эти изделия отсутствуют в свободной продаже и предназначены только для сотрудников правоохранительных органов). По мнению юриста, не будет лишним носить при себе копию сертификата на такое устройство.

Также эксперт отмечает, что в России отсутствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие применение электрошокеров при самообороне от животных, в том числе и от собак.

Лучший способ бороться с безнадзорными собаками, по мнению специалистов, — не оставлять ситуацию без внимания: добиваться стерилизации, кастрации бродячих животных, помещения их в приют. А после того, как такие собаки попадут в учреждение, помогать приютам заботиться о животных: распространять о них информацию, помогать материально (например, покупать корм), посещать приюты, заботиться о животных, находящихся в них.