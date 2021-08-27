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Общество

«Операция Ковчег»: как британец спасает бездомных животных от «Талибана»*

Британское правительство разрешило вывезти из Кабула бездомных кошек и собак

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@PenFarthing/Twitter
Британское правительство согласовало эвакуацию бездомных домашних животных из приюта бывшего морского пехотинца королевства Пена Фартинга. Эвакуацию 140 собак и 60 кошек глава приюта назвал «Операцией Ковчег».

Пен Фартинг ранее служил в британской морской пехоте, но в 2007 году завершил службу и создал благотворительную организацию «Ноузад», занимающуюся попечением бездомных животных. После захвата Кабула боевиками-исламистами Фартинг решил вывести питомцев из страны. Для эвакуации приюта он зафрахтовал самолет Airbus A330, который готов вылететь в Кабул. По словам самого Фартинга, сотрудникам приюта и их семьям правительство Великобритании выдало 68 виз. При этом он отметил, что планирует разместить животных в грузовом отсеке, а в пассажирском салоне смогут улететь еще 181 человек.

Однако это оказалось сделать не так просто. В четверг, 26 августа, бывший морпех сообщил, что он вместе со своими сотрудниками и животными заблокирован в огромной очереди из машин на вылет из страны. Автомобиль не пропускали в аэропорт талибы (организация запрещена в России), и Фартинг боялся, что бездомные животные могут умереть на солнцепеке.

«У нас осталось несколько часов до тех пор, пока животные не начнут умирать», — сообщил глава приюта.

Министерство обороны Великобритании готово было выделить места на рейсах королевских ВВС для Фартинга и его сотрудников, но отказывалось вывозить животных.

Позднее стало известно, что Фартингу с животными пришлось вернуться в Кабул из международного аэропорта. Хозяин приюта сообщил, что команда вместе со всеми животными пережила террористические атаки днем ранее, но им не дали вылететь из страны на зафрахтованном самолете.

«Нам пришлось развернуться после того, как президент США изменил правила выезда за два часа до того, как мы должны были вылететь. Мы прошли через ад, а потом вернулись в жуткий хаос», — сообщил Пен Фартинг.

27 августа стало известно, что королевское Минобороны дало наконец одобрение на эвакуацию животных из аэропорта Кабула. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил, что не мог ранее разместить домашних животных в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Помимо этого, он отметил, что у животных будет возможность покинуть Афганистан и после завершения операции по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов. В ведомстве уточнили, что Пен Фартинг получил всю необходимую помощь со стороны ВС Великобритании и ожидает перевозки в аэропорту Кабула.

Как рассказал друг главы приюта Доминик Дайер, для них организован специальный рейс через Ташкент.

Свою деятельность по спасению животных Фартинг начал в 2006 году. Тогда он в составе роты морских пехотинцев ее величества прибыл в город Наузад на юго-западе Афганистана. Их главной задачей было обеспечить спокойствие населения после окончания активной фазы военных действий в стране. Однако военный очень быстро понял, что помимо людей, их помощь нужна и огромному количеству собак, которые были в городе.

Однажды он стал свидетелем драки между двумя псами прямо у ворот их базы и пошел их разнимать. После этого одна из собак получила кличку Наузад и стала его боевым товарищем. По мотивам этой ситуации Фартинг написал книгу «Пес, который изменил мой взгляд на мир. Приключения и счастливая судьба пса Наузада». Также он написал еще одну книгу — «Собаки которых мы спасли. Нет места лучше дома».

Позднее созданный им фонд помог и спас 1600 бездомных собак и кошек. На момент захвата талибами контроля на всей территории Афганистана в приюте бывшего морпеха содержалось более 140 собак и 40 кошек. Также в составе приюта была ветеринарная клиника, в которой работали 24 гражданина афганца, включая первую женщину-ветеринара в Афганистане.

Основной задачей его клиники была помощь животным, а также воссоединения военных с теми животными, которых они спасли. Все животные, попавшие в приют, проходили стерилизацию и кастрацию. Это делалось для неувеличения популяции бездомных в стране. Также все животные были привиты от бешенства. Его фонд спонсировался на собственные средства, которые были у Фартинга, а также на пожертвования со всего мира.

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