Толпы, адские цены и хамоватые соотечественники: почему я больше не поеду в Москву на Новый год

Много лет мы отмечали Новый год дома, семьей. Но сейчас дочь подросла и мы с мужем решили, что гораздо интереснее будет съездить куда-нибудь, чем доедать салаты и смотреть бесконечные новогодние программы. Выбор пал на Москву — ехать недолго, а в Подмосковье жила моя подруга юности Юля. Она давно звала нас в гости, так что можно было сэкономить на гостинице — в зимние праздники это немаловажно.

Когда я изучала статьи про самые интересные места в столице, то наивно решила, что поездка может получиться не то что бюджетной, но хотя бы не запредельно дорогой. Парки, ВДНХ, Красная площадь — развлечения бесплатные, а по дорогим ресторанам я ходить не собиралась. Как же я ошибалась.

Отдыха без очередей не бывает

Поездка не задалась с первых минут, когда я увидела, сколько стоит такси до подруги — дороже, чем билет на поезд. После долгих метаний мы решили ехать на электричке, так что пришлось разбираться со входами, выходами и названиями станций. Подруга встретила радушно, наши дочери быстро нашли общий язык, и я немного расслабилась.

Она показала составленный план, куда мы должны были пойти с ней и детьми: зоопарк, планетарий, каток, океанариум.

Моя дочка прыгала от восторга, слушая рассказы Маши о том, сколько всего интересного увидит. Кроме того, Юлька раздобыла билеты на елку и обещала прекрасное представление.

Увы, в итоге мы увидели по большей части спины и локти недовольных, хамящих и грубых москвичей и гостей столицы — на катке, в кафе, у самых интересных экспонатов музея, у аквариумов с рыбами, в метро и электричках. Дети вели себя ужасно, родители орали на них — никакого праздничного настроения. Красивые елки, яркие огни и веселая музыка на время поднимали его, но потом тебе на ногу наступал какой-нибудь очередной турист и оно моментально портилось.

И даже на елке мне запомнились в основном очереди – на входе, пока у всех проверяли сумки, в туалет, в буфет, в гардероб. Само представление, с довольно примитивным сюжетом, явно того не стоило.

Пирожки по цене обеда

А цены, это же просто кошмар! Ладно билеты, хотя и тут на троих они обходились в копеечку. Но перекусы! Пирожок с чаем или кофе с пончиком — 500 рублей, по цене полноценного обеда. Причем пончик мог оказаться твердым, а кофе — невкусным. Сувениры, как правило, дешевые китайские игрушки — по цене нормальных игр в наших магазинах.

Мне было страшно каждый раз, когда я получала sms из банка: деньги на карте таяли, как снег весной. В первый же день мы потратили почти десять тысяч, а самое обидное, что за эти деньги получили усталость, головную боль и оттоптанные ноги.

Подруга смеялась: да, так мы живем в Москве, а ты чего хотела!

Я больше всего хотела домой, тем более, что на четвертый день нашей поездки у дочери заболело горло, а у мужа начался кашель. Юля предложила погулять по вечерней столице вдвоем, посидеть в кафе, выпить глинтвейна и поболтать. Звучало заманчиво, а на самом деле обернулось тем же праздничным кошмаром — сорок минут стоять в очереди, чтобы сесть, полчаса ждать остывший глинтвейн, сидя за неудобным столом, и снова получить астрономический счет.

В общем, по-настоящему счастливой я была вечером в день отъезда, когда этот кошмар закончился. Выброшенных денег жаль до сих пор — в прежние времена на них можно было бы съездить в Турцию или Египет в феврале. Теперь я точно знаю, что больше никогда не поеду в Москву за отдыхом и развлечениями.