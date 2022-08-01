«Я думала, еду на море, а приехала в огромный общественный туалет на уринотерапию»

В этом году большая часть россиян выбрала отдых в пределах страны. 50-летняя читательница «Газеты.Ru» рассказала, как невоспитанные соотечественники и их дети испортили ей все лето.

Я много лет не была на море – то деньги не позволяли, то здоровье, то еще что-то. В этом году родные скинулись на юбилей и подарили мне поездку в Сочи на две недели: купили билеты и забронировали дорогой отель.

Несмотря на то, что я поехала одна, отель выбрали семейный – решили, что там будет тише, чем в тусовочном месте с подвыпившими компаниями. Я пошутила, что даже в отпуске не отдохну от детей, но на самом деле ничего против не имела – здесь же за ними будут следить родители, а не я.

Ему же всего пять, пусть бегает голенький!

Честно говоря, до этой поездки я была уверена, что способна найти общий язык с любыми детьми и любыми родителями. Но это оказалось не так. То ли люди на отдыхе меняются, то ли с воспитателями они любезнее, чем просто с соседкой по пляжу, то ли мне так не повезло, но это был сущий кошмар.

Начнем с того, что большая часть родителей совершенно не считала нужным хоть как-то прикрывать причинные места своих детей. Вполне взрослые дошколята носились по пляжу без штанов. Как сообщила мне одна умиленная мама, «чтобы попка дышала».

Странно, что она надела купальник на себя и плавки на мужа – а то тоже могли бы «подышать».

Кто-то заходил в воду в плавках, а потом снимал их сушить на солнышке и бегал, в чем мать родила – и девочки, и мальчики. Какие тут приличия! Тут же, на пляже, под носом у отдыхающих, родители ставили дорожные горшки – чтоб не таскать детей в общественные. А некоторые и вовсе вели их «в кустики». Но это было еще не самое неприятное!

Писай в море, не вылезай!

На третий день отдыха я с ужасом поняла, что многие мамы и папы считают нормальным ходить в туалет прямо в морскую воду. Когда мальчик лет семи (к счастью, в плавках) попросился в туалет, папа из шезлонга посоветовал ему «тихонько сходить в море».

Я чуть не подпрыгнула на шезлонге.

Думала, он шутит, но нет – пацан помчался в воду и вскоре сообщил родителям, что все.

На мое замечание они отреагировали с недоумением – да что такого, туалет далеко, да и все в море ходят, воды много. После этого купаться мне расхотелось совершенно.

Я попробовала поговорить с администрацией пляжа – те лишь плечами пожали: ну что тут сделаешь? В бассейне отеля было не лучше – многие мамы малышей не желали надевать на них специальные подгузники, а купали в плавках. При мне одна женщина умиленно улыбнулась: ой, что это такое тепленькое?!

Я думала, еду купаться в морской воде, а приехала в огромный общественный туалет принимать ванны в рамках, извините, уринотерапии. Больше я на море с соотечественниками ни ногой, лучше уж загорать на даче!