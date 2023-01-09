«Вряд ли Петр I был очень хорошим человеком»: интервью с актером Иваном Колесниковым

В январе Иван Колесников появится в сериале «Петр I: Последний царь и первый император», который выйдет на НТВ. Это уже не первая роль актера в историческом проекте. Ранее Колесников сыграл Николая I в «Союзе спасения». «Газета.Ru» спросила актера о том, как он готовится к ролям в историческом кино и воспитывает троих дочерей.

— 14 января на НТВ стартует сериал «Петр I: Последний царь и первый император». Ранее он транслировался в кинотеатре в качестве фильма. Какие впечатления от участия в проекте?

— Двоякое ощущение, потому что это же не художественная, а документальная история. Так что съемки шли не последовательно, урывками. Но в целом это, конечно, грандиозный проект. После того как я посмотрел его в кинотеатре на премьере, мне понравилось, как события показаны с точки зрения истории. Я отметил красочность сериала: и художественная часть, и мультипликация, и прекрасный закадровый голос Кости Хабенского. В общем, все срослось.

— Это далеко не первый ваш исторический проект. Отличается как-то подготовка к роли, когда играешь исторического персонажа, а не выдуманного?

— Отличается, потому что ты знакомишься с биографией человека, ищешь исторические факты, которые никто не знает, те, что пригодятся, чтобы подчеркнуть характер героя. В этом смысле выдуманного персонажа проще играть, ведь у тебя больше простора для фантазии.

— К роли Петра I вы как готовились?

— Читал книги по истории, много разговаривал с режиссером Андреем Кравчуком, потому что он, конечно, полностью погрузился в эпоху. Вместе с ним находили в биографии Петра I какие-то моменты, которые показывают характер правителя. Вообще, Петр I очень интересен с точки зрения актерского мастерства. Ведь он был всегда таким эмоциональным. Если, допустим, Николай I, которого я играл, отличался сдержанностью, немногословностью, его можно было просчитать заранее, то Петр I — огонь, вода и медные трубы. От гнева до радости — секунда. Актеру такой человек очень интересен.

close 100% Съемки сериала «Петр I: Последний царь и первый император» 1-2-3 Production

— А сами вы как относитесь к личности императора?

— Если не углубляться в историю, с точки зрения каких-то человеческих качеств, то, конечно, он мне интересен. Я уверен, с ним наверняка было бы здорово пообщаться: он был начитанный, образованный, он реально первый европеец.

Петр I поменял систему, выстроенную веками, и, грубо говоря, из деревянного зодчества привел нас к европейской архитектуре безумной красоты, из бород в костюмы и так далее. Прорубил окно в Европу (улыбается). Но если вспомнить, что он еще отрубал головы людям… Вряд ли он был очень хорошим человеком. Правда, это вопрос того времени. Тогда так жили.

— У вас есть любимый исторический персонаж из тех, кого вы играли?

— Пожалуй, Сергей Довлатов. Ну и Петр I.

— Нет ли у вас страха играть исторических персонажей? Вдруг прилетит критика от историков, биографов…

— Сколько людей, столько и мнений. Глупо спорить со зрителем. Я совершенно спокойно отношусь к критике. Дело в том, что мы никогда не узнаем, как было на самом деле. Многие говорят, что Петр I, который вернулся из Голландии, оказался совсем другим человеком. Но мы никогда не узнаем, так это или нет. Мы знаем о характере императора только по воспоминаниям его современников. Так что я думаю, что вправе дорисовывать и доделывать таких персонажей, как Петр I или Николай I.

То же самое касается Сергея Довлатова, потому что Станислав Сергеевич Говорухин, снимая «Конец прекрасной эпохи», не делал именно Довлатова. Это был собирательный образ, частично вымышленный. В данном случае я имею право работать с характером.

А что касается Петра I — ну, будут говорить «не похож». Да, не похож. Да я и не он, в общем-то.

— Ваши дети смотрят фильмы с вашим участием?

— Да, старшая дочь Евдокия даже была в кинотеатре на фильме «Петр I: Последний царь и первый император» вместе с классом. Очень нервничала. А потом сказала, что понравилось.

— Почему нервничала?

— Она у меня стеснительная. Ну представьте, ты с классом идешь в кино, а там папа! Как-то нехорошо это все, так ей кажется (улыбается). Но она следит за всем, сериалы со мной смотрит. Ей нравится «Первый отдел». Средняя дочь, Вера, в меньшей степени интересуется, в силу занятости. Мы с ней вдвоем работаем на полную (смеется). Вера занимается художественной гимнастикой, поэтому постоянно на тренировках. Но иногда смотрит какие-то фильмы со мной и даже интервью.

— Дают ли дети советы после просмотра очередного фильма с вами?

— Дуня пожелала, чтобы у меня не было «маски» на лице в «Петре I». Она сказала: «Ты очень страшный!» (улыбается).

close 100% Съемки сериала «Петр I: Последний царь и первый император» 1-2-3 Production

— Как вообще дети относятся к тому, что их папа известный актер?

— Я не думаю, что они к этому как-то относятся, они в этом выросли. Так же, как и я в свою очередь никогда не думал: «Вау! Мой папа актер» (Иван Колесников — сын актера Сергея Колесникова. — «Газета.Ru»). А так Дуня, например, сейчас готовит постановку в школе. Вместе с классом она ставит «О любви» А.П. Чехова. Дочь позвала меня, чтобы я посмотрел, помог, подсказал. Я ходил к ним недавно в школу, разбирали текст.

— Старшая дочь хочет пойти по вашим стопам?

— Вроде как собирается, но у нее семь пятниц на неделе, поэтому все будет известно через год. Сейчас она в 10 классе.

— А вы вообще хотите, чтобы дочери стали актрисами?

— Лучше не надо. Хотя, конечно, в выборе профессии и молодых людей я не имею права голоса. Могу лишь высказать пожелания, но не более. Актерская профессия тяжела. А еще это бесконечная фортуна. Если вдруг тебе повезло, то потрясающе!

— В России кому тяжелее сделать карьеру в кино — девочкам или мальчикам?

— Я думаю, это стереотип. В силу того, что просто больше девочек хотят быть актрисами, возможно, поэтому им тяжелее. Но тут вопрос в профессии. Как я уже говорил, все зависит от удачи. Неважно, кто ты — мальчик или девочка.

— А имя и принадлежность к актерской династии помогает?

— Мне, например, не помогало. На это не обращали внимание, когда я учился. У меня и папа не прям суперизвестный актер. Я был сам по себе. Родители помогали советами. Они как раз и говорили: «Терпи и жди!» Плюс обеспечивали деньгами. Ну и успокаивали, что все будет хорошо. В какой-то момент мне фортануло!

— Что бы вы посоветовали начинающим актерам помимо того, что нужно «терпеть и ждать»?

— Обязательно научиться делать что-то другое. Это может быть связано с актерством. Например, сделать концерт, если вдруг умеешь петь. Неважно, будешь ли ты зарабатывать на этом деньги, но по крайней мере всегда в работе. Надо постоянно держать себя в тонусе, выходить на сцену, публику. Либо играть в театре, если возможно.

— Можно ли актеру работать ведущим или аниматором?

— Нет, потому что это никак не помогает твоему актерскому мастерству. Если ты погружаешься в мероприятия, ты упускаешь возможность ходить на кастинги. Я понимаю, что часто это вопрос денег и обстоятельств, но если у тебя есть возможность сэкономить и ты не голодаешь, ты не многодетный отец, тогда лучше заниматься только профессией.

— Каково быть отцом троих девочек? Отличаются ли методы воспитания от тех, что родители применяли к вам?

— Я давно пришел к выводу, что любым детям не нужно воспитание. Их надо просто любить. Воспитание — это то, что ты показываешь своим примером. Дети учатся только у тебя, они списывают и считывают гораздо быстрее и лучше, чем можно себе представить. Поэтому если подавать пример, это и будет лучшим методом воспитания.

close 100% ivan_kolesnikov83/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Помимо любви что еще важно? Наверняка с девочками вы ведете себя нежнее, чем родители вели себя с вами?

— Я скажу, что поцелуи, объятья, нежность должны применяться и к мальчикам тоже. Не надо думать, что зацелованный мальчик вырастет маменькиным сынком!

— Мне кажется, что у многих есть такой стереотип…

— Да, не надо сюсюкаться. Но целовать, любить, да просто говорить: «Я тебя люблю». Это нужно и мальчикам, и девочкам.

— По характеру кто из дочерей больше похож на вас?

— Я не знаю. Мне кажется, это компиляция. Я знаю точно, что младшая левша — в меня. Ну и она в общем-то похожа на меня. Но в принципе, по большому счету, это компиляция меня, жены и их собственных ДНК.

— В одном из интервью вы признавались, что дружите с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым. Однако у вас все не получалось сходить друг к другу в гости. Сейчас это удалось?

— Нет. Мы как-то встречаемся на днях рождения, но в гостях не бываем. Все время все заняты. Поэтому удается выбраться только в какие-то кафе: на детские праздники, на взрослые вечеринки.

— С кем из звезд вы еще дружите семьями?

— У меня очень узкий круг друзей. Есть Леша Демидов, у него, правда, жена не актриса; Максим Виноградов. Я не умею дружить со всеми. Мои друзья со мной большую часть жизни.

— Вы с супругой вместе со студенческих времен. Как удается спустя столько лет сохранять романтику в отношениях?

— Это очень тяжело. Думаю, главное — устраивать запоминающиеся семейные праздники. Это должны быть не просто походы в рестораны, дорогие презенты, а что-то более домашнее. Потому что подарки в наше время, особенно когда ты можешь себе многое позволить, не так интересны.

close 100% ivan_kolesnikov83/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Это раньше, по юности, ты на что-то копил, а сейчас вместо подарков хочется какого-то уюта. Вот что запоминается. Важнее провести тихий семейный вечер.

— В 2023 году вам исполнится 40 лет. С какими мыслями и чувствами подходите к этой дате?

— С такими же, с какими подходил к 39 годам. Надеюсь, что все останется, как было в этом возрасте. Было бы идеально. Год был хороший!