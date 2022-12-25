«Хочу развестись, даже если он не хочет»: громкие семейные разбирательства звезд в 2022 году

На днях Эмбер Херд пошла на мировую и согласилась урегулировать последний судебный иск против Джонни Деппа. Актриса выплатит экс-супругу 1 млн долларов, и спор будет закрыт. «Газета.Ru» вспоминает другие судебные разбирательства этого года между экс-возлюбленными.

Джонни Депп и Эмбер Херд

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Джонни Депп познакомился с Эмбер Херд на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2010 году. Они начали встречаться, а в 2015 году поженились. В 2017 году Эмбер Херд подала заявление на развод, обвинив актера в домашнем насилии. В 2019 году адвокаты Деппа подали встречный иск, обвинив ее в клевете.

Судебный процесс начался в апреле 2020 года и завершился в июне 2022 года. На суде Джонни Депп заявил, что никогда не поднимал руку на бывшую жену.

При этом в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Эмбер Херд избивала мужа. Это стало известно благодаря записи одного из их разговоров.

«Я ударила тебя, но это не было избиением. Не знаю, каким было движение моей руки, но ты ведь в порядке, я не причинила тебе боль, не избила тебя, просто ударила. Если я кидаю в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит», — цитирует Эмбер Херд The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций).

1 июня 2022 года суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу 10 млн долларов в качестве компенсации. Актриса обратилась с апелляцией на решение.

В декабре 2022 года стало известно, что Херд отозвала иск. Стороны достигли соглашения, страховая компания актрисы выплатит бывшему мужу 1 млн долларов. Об этом пишет Daily Mail.

«Мировое соглашение — это просто возможность оставить позади то, от чего я хотела освободиться еще шесть лет назад — на таких условиях, которые меня устраивают. Я не сделала никаких признаний. Это не уступка. Нет никаких ограничений, мешающих мне сделать другое заявление в будущем», — написала Эмбер Херд в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. До этого они встречались около двух лет. В браке у супругов родились четверо детей: дочь Норт, сын Сейнт, дочь Чикаго, сын Саам.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Первоначально модель говорила, что причиной их разрыва стали непримиримые разногласия. Однако позже журналисты The Sun, ссылаясь на источник, близкий к паре, заявили, что Канье Уэст пару лет назад изменил жене с популярной певицей. Инсайдер не раскрыл имя артистки. Причем измена произошла почти сразу после появления на свет сына Кардашьян и Уэста — Сейнта.

«В то время, когда это произошло, Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, потому что она была ближе к его студии. Он не собирался возвращаться домой к Ким и новорожденному ребенку и допоздна тусовался в студии», — рассказал источник, близкий к паре.

При этом инсайдер заявил, что в то время Ким винила во всем себя. Она пыталась побыстрее прийти в форму после родов, чтобы вернуть мужа.

The Sun пишет, что Канье Уэст изменял Ким Кардашьян много раз. Во время своего тура Saint Pablo он признался всем членам команды, что постоянно занимался сексом с разными девушками.

«Он даже сказал, что занимался сексом с поклонницами, и вдавался в безумные подробности своих сексуальных загулов», — сообщил источник.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод. А в ноябре того же года фотомодель стала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном. После этого Канье Уэст совершал неоднократные публичные высказывания в сторону бойфренда Ким. Рэпер посвятил комику песню «My Life Was Never Easy». В композиции он пообещал «надрать задницу» Дэвидсону.

При этом Ким Кардашьян, видя реакцию супруга, просила судью побыстрее завершить развод. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на юридические документы.

«Я хотела, чтобы наш брак удался, но поняла, что спасти его не получится. Канье со мной не согласен, но, кажется, он понял, что я хочу развестись, даже если он не хочет», — приводят слова Кардашьян журналисты TMZ.

В ноябре 2022 года стало известно, что Канье Уэст и Ким Кардашьян официально развелись. По данным The Guardian, экс-супруги разделят опеку над четырьмя детьми. Кроме того, Канье Уэст будет ежемесячно выплачивать Ким Кардашьян 200 тыс. долларов в качестве алиментов.

Шакира и Жерар Пике

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Певица Шакира стала встречаться с футболистом Жераром Пике в 2010 году. Через год они официально подтвердили свои отношения. В 2012 году у пары родился сын Милан. В 2015 году Шакира стала мамой во второй раз и родила мальчика Сашу. При этом певица и футболист не регистрировали свои отношения, а жили в фактическом браке.

В июне 2022 года Шакира и Жерар Пике расстались. Причиной разрыва стала измена со стороны спортсмена, сообщило испанское издание El Periodico.

Журналисты отметили, что в последнее время Пике стал часто посещать ночные клубы и проводить время в компании девушек.

После расставания Шакира собиралась уехать с детьми в Майами, однако Жерар Пике попытался помешать этому. Футболист и певица начали решать вопросы об опеке через суд.

«Шакира готова на все. Ей было не привыкать к флирту Пике, но она никогда не думала, что он изменял ей. Ей придется разыграть козырную карту. Теперь у нее есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике и его поведении», — сообщил источник, близкий к паре, изданию Marca.

В ноябре 2022 году СМИ писали о том, что Шакире удалось сохранить опеку над двумя детьми. Певица и ее экс-возлюбленный подписали соглашение, согласно которому 9-летний Милан и 7-летний Саша останутся с матерью и в начале 2023 года отправятся вместе с ней в Майами. При этом Жерар Пике, проживающий в Испании, сможет посещать детей в любое время. Об этом пишет El Pais.

Ранее Шакира заявила в интервью Elle, что ее дети не заслуживают того, чтобы за ними наблюдали каждую секунду. Именно поэтому она хочет увезти их из Испании.

«Они заслуживают нормальной жизни. Это просто тотальный цирк, все спекулируют подробностями нашей жизни и жизни наших детей, а многое из того, что публикуется, даже не соответствует действительности», — высказалась певица о разрыве с Пике.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

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Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. Они стали встречаться, однако долгое время скрывали свой роман от общественности. В 2006 году Анджелина Джоли в разговоре с журналистами призналась, что беременна от Брэда Питта.

В том же году у пары родилась дочь Шайло. Через два года актеры стали родителями двойняшек — мальчика Нокса и девочки Вивьен. У пары также есть трое усыновленных детей. В 2012 году знаменитости объявили о помолвке. В 2014 году они поженились во Франции. Однако в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод. В 2019 году супруги официально развелись.

В 2020 году Анджелина Джоли дала интервью изданию Vogue и призналась, что рассталась с Питтом «во благо семьи».

«Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю уделять внимание исцелению детей. Некоторые воспользовались моим молчанием, и дети видят ложь о себе в СМИ. Но я напоминаю им, что они знают правду. На самом деле это шестеро очень смелых, очень сильных молодых людей», — заявила актриса.

В 2022 году Анджелина Джоли подала два иска против бывшего мужа. Знаменитость обвинила Брэда Питта в домашнем насилии, а также в захвате их совместной винодельни.

Первый иск связан с инцидентом, который случился на борту самолета в 2016 году, пишет Variety. Тогда Брэд Питт «схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену», а затем «придушил одного из детей и ударил другого по лицу» из-за того, что они стали защищать мать и друг друга.

Второй иск связан с винодельней Chateau Miraval, которую актеры приобрели в 2008 году. В документе утверждается, что Питт начал борьбу за имущество в отместку за бракоразводный процесс, сообщает Page Six. На данный момент нет решения по обоим искам.