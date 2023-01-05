«Девочка, зачем ты пишешь моему мужу?»: пять стыдных историй про детскую и юношескую влюбленность

Кто-то рассказывает о своей первой влюбленности с улыбкой, а кто-то чувствует себя неловко даже при одном воспоминании. Пятеро взрослых россиян поделились с «Газетой.Ru» своими «стыдными» историями о детских и юношеских влюбленностях. А психолог Вера Золотых объяснила, почему многим бывает неловко только за то, что они испытывали чувства «не к тем, к кому нужно».

Наталья из Московской области, 34 года: «Он был моим местным Антонио Бандерасом»

В девятом классе у меня появился первый мобильный телефон. Когда осваивала гаджет, что-то пошло не так, и перестали отправляться сообщения. Тогда мы с подружкой Наташкой пошли в салон связи за помощью. Там работал молодой человек, в которого я почему-то влюбилась – наверное, потому что он был похож на юного Антонио Бандераса. Мы не были с ним знакомы, но я давно заприметила его, когда покупала карточки для пополнения счета на телефоне.

Наташка об этом знала, поэтому сказала мне: «Едем в тот салон! Хоть бы там сегодня работал именно ОН!»

Действительно, на месте был тот самый парень, который мне так нравился. Он покопался в настройках и, чтобы проверить, как приходит сообщения, отправил мне одно со своего номера. Все работало отлично, мы поблагодарили за помощь и вышли из салона.

— Это знак! Он отправил тебе сообщение, чтобы у тебя остался его номер! – завопила моя подружка.

— Да нууу… Он же проверял, как работает, – я засмущалась, но эта мысль мне очень понравилась.

— Наташ, тебе надо ему написать, чтобы завязался разговор, – она буквально настаивала.

— А если он не ждет?, – сомневалась я.

— Да ждет! По глазам хитрым все было видно – это задумка такая, – не унималась Наташка.

Я что-то написала. Он ответил. Я опять написала… В общем, завязалась вялая переписка с редкими сообщениями. Но я не сдавалась, наоборот, прыгала от радости и уже представляла, как иду к нему на свидание. Мне ужасно нравился мой местный Антонио Бандерас! Наташка меня поддерживала. Но нам надо было разъезжаться по домам.

Парень мне не ответил на последнее сообщение, поэтому на следующий день я написала опять. Вместо сообщения я увидела на дисплее входящий звонок. Его номер. Постаралась сделать голос максимально соблазнительным и сняла трубку.

«Алло! Девочка, зачем ты пишешь моему мужу?» – услышала я женский голос.

Я что-то промямлила и бросила трубку. Мне было ужасно-ужасно стыдно! Ведь на его безымянном пальце не было кольца. Стыдно до сих пор.

Алексей из Брянска, 30 лет: «Меня покорили каблуками и духами»

Когда ходил в детский садик, был влюблен в мамину сводную сестру Кристину и даже хотел на ней жениться. Она тогда была не замужем, всегда много шутила и смеялась. Я влюбился в нее за то, что она носила красивые яркие блузки и каблуки, а еще пользовалась приятными духами.

Когда Кристи приходила в гости, я забирался к ней на руки, рассматривал бижутерию на груди, нюхал духи, а потом предлагал: «Переезжай к нам, будешь спать на диване на кухне!» Взрослые смеялись.

Однажды мы с родственниками веселились на каком-то городском празднике. Кристина была на каблуках и жаловалась на то, что у нее устали ноги. Я подошел к скамейке, на которой сидели какие-то женщины, одна из них наклонилась ко мне и почти пропела: «А что это у нас за милый малыш?» Я потянул ее за заколку на волосах строго сказал: «Не сиди здесь! Здесь тетя Кристина сядет». Вот такой я был «джентльмен»! Тогда меня сильно наказали, а потом много раз вспоминали эту историю.

Потом я влюбился в девочку Женю из своей детсадовской группы и даже рассказал об этом Кристине: «Придется жениться на вас по очереди. Ты же не против?»

Оля из Санкт-Петербурга, 26 лет: «Учительница объявила всему классу, кто мне нравился»

Дело было в седьмом классе, мне было 13 лет. Тогда мне понравился мальчик из параллельного класса Ваня, но обратить на себя его внимание было практически нереально. Максимум, что я могла – написать ему в соцсетях что-нибудь простое типа «Привет», спросить про сделанную домашку или отметить, что видела его днем после уроков, как он в снежки играл... Смех да и только.

Конечно, я поделилась этим с подружками. Они меня подкалывали, всегда пинали, когда Ваня проходил мимо, но в целом очень даже сопереживали. И однажды так получилось, что я сидела в классе со своей группой по английскому, а учительница пригласила Ваню и его одноклассницу (вроде как они тогда встречались даже, как мне говорили), чтобы они помогли украсить класс.

Я сидела вся красная и с опущенными глазами, потому что, мне казалось, уже все знали, кто мне нравится и как долго. Завязался разговор учительницы с моей подругой Лерой, потом в него вступил и Ваня, слово за слово… И тут кто-то в классе пошутил, что якобы Лера кокетничает с Иваном, потому что он ей нравится.

«Может, Лере Ваня и не нравится. А вот ее подруге Оле он точно нравится», – произнесла учительница и посмотрела на меня.

Мне было ужасно неловко и стыдно. Половина моего класса узнала мой секрет в такой грубой форме, многие хихикали.

Кажется, с тех пор я боялась даже взглянуть в его сторону. Мы ни разу не общались, только пересекались взглядами или перебрасывались приветствиями, когда были в одной компании.

Жанна из Омска, 41 год: «Я верила, что в жизни он ездит на коне и подкручивает усы»

В восемь-девять лет я посмотрела «Трех мушкетеров» и, как можно догадаться, влюбилась в Боярского. Причем у меня была такая очень сильная и наивная детская любовь. Мне даже в голову не приходило, что в обычной жизни он совсем другой человек – не ездит на коне, не подкручивает усы.

Просила родителей разрешить мне смотреть этот фильм еще и еще, даже если он шел поздно вечером, собирала с актером открытки и всерьез собиралась выйти за него замуж. Я знала, что вступать в брак принято в 18, поэтому высчитывала, сколько ему будет лет, когда он сможет на мне жениться. Когда я поняла, что ему будет сорок с чем-то лет, я ужасно расстроилась – получалось, что он очень для меня старый. Но все равно любить я его не перестала.

Дома надо мной подшучивали: «Ну где же, где же твой Боярский?» Старший брат спрашивал, почему я влюбилась в человека с таким смешным голосом. Но в мечтах я была его Констанцией, а он моим Мушкетером.

Сейчас кажется, что это так смешно, а где-то даже неловко.

Антон из Подольска, 40 лет: «Влюбился в девушку по переписке, а на встрече с ней меня ждал сюрприз»

Было это очень давно, в самом начале 2000-х. В моде были знакомства по смс. Я начал переписываться с девушкой Ангелиной из другого города, мы отправляли друг другу смс каждый день, позже перешли на аську. Девушка не присылала свое фото, но описала внешность так: блондинка, зеленые глаза, рост 160.

Я не знаю, как так вышло, но я безумно влюбился в девушку по переписке. Сейчас это звучит странно, глупо и непонятно, но это факт. А еще у нее был красивый голос – нежный такой, мягкий. Писала мне много разных приятностей.

Прошел год нашего общения, я уже мечтал увидеть ее вживую. Она жила в Ярославле, но на новогодние каникулы собиралась в Москву к тете. Я сказал, что приеду к ней из Подольска в любое время дня и ночи.

День Икс настал: я купили огромного медведя и цветы и ждал ее у метро, чтобы потом пойти в кафе.

Я не поверил своим глазам, когда увидел ту, в кого был влюблен. Передо мной стояла совсем еще девочка с криво нарисованными стрелками на веках и в сапогах с наклеенными стразами. Непонятно, сколько ей было лет – 14? 15? Она меня уверяла, что ей так же, как и мне, уже 18 лет, что она меня не обманывала, что и правда учится в колледже. Но я верю своим глазам – она выглядела очень по-детски. И не такой я себе ее представлял.

Подарил игрушку и отправил к тете домой.

У моего друга Кости была обратная ситуация – на свидание вслепую пришла дама, которая явно списала себе лет десять.

«Состояние влюбленности делает нас уязвимыми. Особенно в возрасте, когда мы зависим от мнения окружающих»

Золотых Вера, семейный, клинический психолог, психоаналитик:

– Детский и подростковый возраст – время, когда только формируется и укрепляется «Я-концепция» (представление о себе). В нашем внешнем облике, внутреннем мире в этот период происходит много изменений, которые могут вызывать недовольство собой, своей внешностью, повадками и привычками.

Стыд — это чувство, которое активно используется взрослыми в процессе воспитания детей. Именно так нам прививают социальные нормы. Вспомните любимые фразы родителей: «Как тебе не стыдно?», «У тебя нет ни стыда, ни совести», «Тебе должно быть стыдно!» И нам действительно становится стыдно, это чувство – регулятор нашего поведения, в том числе в построении отношений.

Нам очень важно чувствовать свою принадлежность к социальной группе. С точки зрения эволюции от этого зависела жизнь человека. Если человек попадал в изгнание, то его выживание было под вопросом. Сейчас физиологически мы менее зависимы от окружающих нас людей, но эмоционально мы по-прежнему боимся одиночества, быть не принятыми и отвергнутыми другими.

В этом смысле стыд заставляет нас подстраиваться под мнение окружающих, учитывать правила и нормы, существующие в обществе.

У каждого из нас есть уязвимая нарциссическая часть. Она способна расщеплять ощущение себя на грандиозного или ничтожного. Например, это произошло в пятой ситуации, где молодой человек вместо придуманного образа любимой и желанной девушки увидел 15-летнего подростка с криво нарисованными стрелками. А ведь он был влюблен в эту девушку, поэтому испытал чувство стыда и почувствовал себя неудачником, раз мог так «облажаться».

Ситуация с Боярским, одноклассником Ваней и маминой сводной сестрой – это типичная ситуация детской влюбленности, в которой объект любви – это образ, который мы сами себе часто рисуем, а потом влюбляемся в него.

Кажется, что мы несем ответственность за то, насколько этот образ идеален.

А тут еще чувства без ответа – и ситуация становится стыдной вдвойне, ведь мы в ней предстаем явно не в выигрышном свете.

Любовь, отношения полов, особенно те, что связаны с сексуальным влечением, в обществе табуированы. Мы стараемся обходить эту тему стороной, не говорить об этом, потому что это «стыдно».

Состояние влюбленности делает нас уязвимыми. Особенно в возрасте, в котором мы так зависим от мнения родителей, сверстников, окружающих нас людей.

Объект влюбленности, не отвечающий взаимностью, может изрядно пошатнуть самооценку. Сохраняющийся эгоцентризм, объясняющий все процессы тем, что это со мной что-то не так, заставляет нас стыдиться своих чувств и переживаний. И вот мы уже краснеем, когда мама вдруг при родственниках заговорила о том, что она знает о нашей влюбленности.