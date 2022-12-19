Мертвая кошка, цыганская юбка и кукла-убийца: 8 историй о самых сильных страхах из детства

По словам психологов, страх – это базовое чувство, которое в определенных ситуациях испытывают всю люди. Взрослые россияне поделились с «Газетой.Ru» личными историями о своих самых сильных детских страхах. А психолог, младший научный сотрудник ЦМИСД МГППУ Ольга Саломатова объяснила, почему дети чаще сталкиваются с испугами и как вести себя родителям, чтобы не усугублять проблему.

Денис из Рязанской области, 33 года: «Я боялся спать, так как думал, что ко мне придет покойник»

До школы родители часто отправляли меня к бабушке в маленький город. Рядом с бабушкиным домом жила тетя Нюра, которая часто приходила к нам в гости.

Однажды утром соседка забежала к нам в дом и начала рассказывать моей бабуле о своем страшном сне. Мне тогда было пять-шесть лет, но я хорошо помню, как Нюра жаловалась, что ей снится покойный муж: «Один раз приснился – я вскочила! Только закрываю глаза – опять перед глазами стоит и улыбается. А знаешь, Егоровна, стоит он в том самом сером костюме, в котором мы его хоронили. Может, приходил за кем-то?»

У меня по коже пробежали мурашки.

Тетя Нюра была младше бабушки лет на десять, но верила во все приметы и всевозможные мистические явления. Тогда во всю эту историю поверил и я.

Бабуля успокоила гостью, угостила кофе со сгущенкой и сказала: «Это только сон. Пусть проходит без следа, как этот день!»

Мне было бы проще, если бы бабушка действительно так думала. Но, как только Нюра вышла за порог, бабуля достала из своего шкафа банку со святой водой, начала ходить по комнатам и брызгать ею на каждый угол, при этом что-то бормотала под нос.

В ту ночь я боялся спать. Казалось, что покойник в сером костюме зайдет и в наш дом, раз мы живем по соседству. Чтобы защититься, я накрывал голову одеялом. Было сложно дышать, потела голова, но я терпел. От ночных страхов я страдал еще долго.

Кстати, на выпускном я наотрез отказался от покупки серого костюма.

Ирина из Бурятии, 42 года: «Я верила, что кукла Надя собирается меня задушить»

У нас с сестрой были большие советские куклы. Моя – по имени Надя – сидела на шкафу.

Каждый раз, когда я просыпалась, кукла Надя, которая находилась напротив моей кровати, смотрела на меня своими ужасными голубыми глазами. Я думала, что она хочет меня задушить.

Одно время мы с сестрой заворачивали ее в тряпки и кидали на балкон. С тех пор у меня ужасный страх кукол – кажется, я их боюсь до сих пор.

Елена из Московской области, 31 год: «В ночных кошмарах мне являлась цыганская юбка»

Впервые я увидела цыган на вокзале лет в семь. Громко разговаривающие женщины в разноцветных одеждах с увесистыми украшениями раскупали в привокзальных магазинах все подряд: колбасу, печенье, фрукты, косметику… У одной цыганки из пакета торчали несколько пачек прокладок, про которые моя мама-врач буквально полчаса назад говорила своей коллеге: «Это дорого, я такие не беру».

Раньше про цыган я знала только то, что они бедно живут и часто переезжают с места на место. В тот момент у меня не сложилась картина мира, ведь они покупали то, что мы не могли себе позволить.

Когда мы сели в поезд, мамина коллега Оля поняла, что у нее пропала золотая цепочка прямо с шеи. Попутчики услышали о пропаже и заявили: «Цыгане! Они срежут цепочку быстрее, чем ты глазом моргнешь!»

Я побежала к выходу, чтобы посмотреть на цыган на перроне. Меня сразу же заметили. Одна из них повернулась ко мне задом, задрала юбку, чуть нагнулась и похлопала по ягодицам. Пока я удивлялась увиденному, другая подошла поближе: она не отводила от меня глаз, улыбнулась, подняла брови и рукой позвала, чтобы я вышла.

Мне казалось, прошла всего минута, а меня уже с криками разыскивали взрослые.

«Куда ты пошла? Ты хочешь, чтобы тебя в табор увезли от мамы и папы?» – это, пожалуй, самое мягкое, что я услышала.

Да, я знала, что отходить от взрослых, тем более на вокзале, нельзя. Не знаю, вышла бы я из поезда или одумалась, если бы за мной не прибежала мама. Но с того момента я ужасно боялась цыган. В кошмарах мне много раз снилось, что меня заматывают в цветастую цыганскую юбку и уносят в ней, а иногда юбка накидывалась на меня сама и душила.

Кода лет в 15 меня схватила за руку цыганка с предложением погадать и долго не отпускала, я, кажется, перекричала сирену.

Марго из Москвы, 25 лет: «Я панически боюсь гинекологов»

У меня фобия гинекологов. В 12 лет мама отвела меня к врачу, которая достаточно грубо пыталась осмотреть меня.

Когда я пожаловалась, что мне больно и неприятно, она на повышенных тонах заявила: «Больно? Да ты, девочка, пока еще не знаешь, как бывает больно! Больно будет потом, когда вырастешь. Позже вспомнишь мои слова!»

С тех пор самым большим моим страхом стала даже одна мысль о походе к гинекологу. Боюсь до сих пор.

Елена из Иркутска, 40 лет: «Я боялась птиц после того, как голубь сел мне на голову»

Я до ужаса боялась голубей!

Мои родители жили на верхнем этаже, а под крышей обитали голуби. Казалось, они так громко топтали по крыше, что я каждый раз вздрагивала.

А как-то летом один голубь залетел в квартиру через форточку и сел мне прямо на голову. Я ужасно испугалась! Мама открыла окно и долго гонялась за ним, чтобы выпроводить на улицу. От испуга птица оставила в квартире перья и фекалии, а мне на память – страх голубей да и вообще птиц.

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Екатерина из Тамбовской области, 38 лет: «Меня пугала мертвая кошка»

У меня был нетипичный страх – я боялась кошек, хотя всем детям, наверное, положено их любить.

Это были 90-е, на улице осталось очень много бездомных животных. Однажды кто-то в подъезде убил кошку, мертвое животное лежало на ступеньках. Была зима, и труп кошки находился там несколько дней, пока его не убрали. Я росла очень эмоциональным ребенком и просто до ужаса боялась ходить мимо мертвой кошки – каждый поход в школу и из школы был для меня испытанием.

Однажды к нам под дверь пришла облезлая кошка, похожая на ту, и начала орать. Это было очень страшно!

Потом я прочитала рассказ Эдгара По «Черный кот», и страх кошек закрепился до такой степени, что мне часто снились ночные кошмары с кошками.

Единственное, что меня спасло: когда у меня уже была своя семья, я завела себе сначала одного кота, а потом еще одного – очень их люблю!

Екатерина из Ленинградской области, 36 лет: «Мне казалось, что мамина шуба превратится в черта»

В раннем детстве я панически боялась чертей. Почему – не помню. Я представляла их худыми, покрытыми густой засаленной шерстью, с хитрыми и злобными глазенками, а на руках – цепкие когти.

В шкафу висело мамино длинное меховое пальто. Помню, как на ворсе шубы таял снег и превращал ее во что-то злющее – казалось, что она дышит и вот-вот начнет двигаться, а потом обернется в дьявола.

Когда старший брат Ярик узнал о моих ассоциациях, он начал меня пугать: «Я закрою тебя на ключ в шкафу, и шуба превратится в кровожадного черта! С зубами!» До этого дело не дошло, но однажды ночью я почувствовала возле себя что-то необычное и мохнатое – на крик пришел отец и отругал нас с братом. Утром Ярику досталось от мамы за то, что притащил ее шубу ко мне в постель.

Чертей я боялась вплоть до подросткового возраста, а может, и дольше.

Иван из Архангельска, 34 года: «Я боялся зайти в темный подъезд из-за ведьмы»

В классе третьем я боялся Бабу-Ягу. В 90-е годы в нашем подъезде часто выкручивали лампочки, зимой в городе темнело очень рано, и я боялся заходить в подъезд, так как, по моему мнению, ведьма ждала меня в темноте.

Помню, как после школы сидел зимой возле нашей пятиэтажки и ждал кого-нибудь из соседей, чтобы вместе с ними зайти в подъезд и подняться на свой этаж.

Сказать родителям боялся, так как не хотел выслушать про то, что «Ты же мальчик! Ты уже такой взрослый, в школу ходишь, а боишься ерунды!»

«Природное любопытство делает для детей неизвестное одновременно и страшным, и привлекательным»

Комментирует Ольга Саломатова, психолог, младший научный сотрудник ЦМИСД МГППУ:

Невозможно найти человека, который никогда бы не испытывал чувство страха. Страх – одно из базовых чувств, которое раньше помогало человеку выжить, так как предупреждало о неизвестном, непредсказуемом и потенциально опасном.

Страх и желание взаимодействовать со страшным в большей степени характерны для детей, чем для взрослых. У маленьких детей мало жизненного опыта.

По сравнению со взрослыми они намного чаще сталкиваются с неизведанным и непонятным, а потому намного чаще испытывают чувство страха.

Однако природное любопытство, стремление к освоению нового и таинственного делает для них неизвестное одновременно и страшным, и привлекательным. Богатое детское воображение дополняет картину, наделяя предметы или явления особенными свойствами. Как следствие, у ребенка формируется специфическое представление о страшном, которое может отличаться от представления взрослого.

Хорошей иллюстрацией здесь будет страх куклы, испытываемый героиней второй истории. Советская кукла вряд ли была объективно страшной, но в силу возрастных особенностей восприятия она казалась героине истории страшной. То же самое можно сказать и о восприятии ребенком маминой шубы из седьмой истории. Особое детское представление о страшном сочетается в этой истории с возрастным страхом монстров, чертей, негативных сказочных персонажей, который свойственен детям 5-7 лет.

Иногда страх злых персонажей «задерживается», как у героя восьмой истории. Если взрослые неправильно реагируют на проявление детского страха, обесценивают его или, наоборот, заостряют внимание, то страх не проживается ребенком и может «задержаться» вплоть до взрослого возраста. При правильном поведении со стороны родителей возрастные страхи проходят по мере взросления.

Страх животных также относится к числу возрастных. Многие маленькие дети боятся собак, птиц и других животных из-за их непредсказуемого поведения или же странного внешнего вида. Такой опыт описан героями пятой и шестой историй. В шестой истории, к слову, труп животного вполне мог обострить у младшего школьника возрастной страх смерти. К счастью, автор сумела справиться с этим детским страхом.

Подавляющее большинство страхов в большей или меньшей степени обусловлены возрастными особенностями и имеют временный характер.

С детскими страхами ребенок (при правильном отношении со стороны взрослых) может справиться сам. Однако есть так называемые внушенные страхи, которые возникают по вине родителей или других взрослых и подпитываются семейными конфликтами, определенными ритуалами поведения, суевериями, чрезмерной опекой со стороны взрослых или же просто родительской невнимательностью. Первая история является хорошим тому примером. Необычное и пугающее поведение бабушки героя вкупе с детским страхом смерти спровоцировало появление ночных страхов у ребенка.

В истории про цыган можно увидеть сочетание травматичного опыта и неправильной родительской реакции. Ситуация, описанная героиней, действительно пугающая, а поведение мамы лишь ее усугубило. В стрессовой ситуации необходимо максимально окружить ребенка вниманием и успокоить его. Главное, чтобы ребенок почувствовал себя снова в безопасности, а родитель «выдохнул». Только после этого родителю в спокойной форме можно и нужно обсудить произошедшее с ребенком.

К сожалению, травматичный опыт может привести к возникновению страха в любом возрасте, как у героини четвертой истории.

Подростки очень чувствительны к замечаниям и комментариям относительно их будущего, здоровья, способностей, внешнего вида. Героине этой истории хочется пожелать найти «своего» специалиста: грамотного, деликатного и тактичного. Вполне возможно, что общение с таким доктором поможет героине побороть подростковый страх.