«В отношениях пыталась убить себя»: как сложилась личная жизнь культовых певиц 1980-х

C.C. Catch

C.C. Catch

Каролина Мюллер родилась в Нидерландах. В 1979 году ее семья переехала в ФРГ, и там девушка начала заниматься музыкой. Сперва она выступала в женской поп-группе Optimal.

Во время одного из выступлений Каролина Мюллер познакомилась с солистом Modern Talking – Дитером Боленом. Они стали сотрудничать. Под руководством Дитера Болена Каролина записала свои главные хиты: «I Can Lose My Heart Tonight», «Strangers by night», «Heaven and hell». В 1989 году певица перестала сотрудничать с Боленом.

«Да, это произошло в 1989 году, когда я отказалась работать с ним, хотелось чего-то своего. С тех пор мы не разговариваем. Несколько раз встречались в 1998 году по поводу выпуска нового альбома, но это были только деловые встречи», – рассказывала Каролина в 1999 году газете «Молодежь. Эстония».

О личной жизни певица говорит редко. Еще во время сотрудничества с Дитером Боленом, Каролина Мюллер встречалась с барабанщиком группы Aquamarine – Фрэнком Отто. Певица забеременела от музыканта, но сделала аборт.

Когда Каролине Мюллер было 34 года она вышла замуж за своего инструктора по йоге. Имя супруга она не афишировала. Брак продлился пару лет. В 2012 году во время своего визита в Россию журналисты «Авторадио» поинтересовалась у певицы про личную жизнь, однако та ушла от ответа.

«Пусть это останется тайной. Если честно, я не очень люблю освещать личную жизнь, но официально я не замужем», – рассказала звезда 1980-х.

Sandra

Sandra

Первым мужем Сандры Лауэр, выступавшей в 1980-е под псевдонимом Sandra, стал создатель группы Enigma Михаэль Крету. Некоторое время певица пела в составе коллектива Arabesque, а затем стала выступать сольно. Под руководством Михаэля вышли первые песни Сандры.

Пара была вместе с 1988 по 2007 год. У них есть двое сыновей – близнецы Никита и Себастьян Крету, которые родились в 1995 году.

Сандра не рассказывала о причинах расставания с супругом, однако в одном из интервью призналась, что пыталась его изменить.

«Прошлого мужа я пыталась перевоспитывать, но это оказалось бесполезно», – рассказывала она журналистам программы «Сегодня утром» на НТВ.

В 2010 году Сандра вышла замуж во второй раз – ее избранником стал музыкальный продюсер Олафа Менгеса. Певица признавалась, что познакомилась с ним на вечеринке.

«Это случилось на вечеринке моей лучшей подруги. Он был там: мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Для меня Олаф – идеальный мужчина», – объясняла певица журналистам НТВ.

В этом же интервью Сандра рассказала, что ей всегда было проще строить отношения с людьми творческих профессий.

«Мы понимаем друг друга. Понимаем, что иногда надо побыть наедине с собой, а иногда нужен какой-то всплеск эмоций», – рассказывала Сандра.

Известно, что в 2014 году Сандра и Олаф развелись. Сегодня звезда 1980-х живет в Испании – в окружении домашних животных: трех кошек и одной собаки.

«Я люблю животных, им не так часто посвящаются песни, а между тем они прекрасные существа», – рассказывала в эфире НТВ певица.

Тина Тернер и Айк Тернер/ Тина Тернер и Эрвин Бах

Тина Тернер (в девичестве Анна Мэй Буллок) в 1957-1958 гг. встречалась с музыкантом Рэймондом Хиллом. В этих отношениях певица родила своего первого сына – Крейга. В 2018 году 59-летний Крейг покончил с собой.

В 1962 году Тина вышла замуж за музыканта Айка Тернера. Они были не только мужем и женой, но и коллегами по сцене. Тина и Айк выступали в дуэте с 1960 по 1976 год. В дальнейшем супруг Тины Тернер стал ее менеджером.

В этом браке у Тины Тернер родился второй сын – Рональд Тернер. В союзе с Айком певица была несчастлива. Она страдала от домашнего насилия и даже пыталась покончить с собой. Об этом Тина Тернер рассказала в автобиографии «Моя история любви».

«На самом дне я убедила себя, что смерть – мой единственный выход. Я действительно пыталась убить себя. Я пошла к своему врачу и сказала, что испытываю проблемы со сном. Сразу после ужина я приняла все 50 таблеток, которые он мне выписал. Я не была счастлива, когда проснулась. Но я вышла из тьмы, веря, что мне суждено выжить», – рассказывала Тина Тернер.

В своей автобиографии она призналась, что сбежала от мужа в 1976 году.

В 2013 году Тина Тернер вышла замуж во второй раз за музыкального продюсера Эрвина Баха. До свадьбы она встречалась с ним на протяжении 27 лет.

В 2016 году певица столкнулась с проблемами со здоровьем: у нее стали отказывать почки. Тогда ее муж Эрвин Бах пожертвовал свою почку, чтобы спасти звезду.

«Он сказал, что не хочет ни другую женщину, ни другую жизнь. Затем он потряс меня. Он сказал, что хочет отдать мне одну из своих почек», – написала Тина Тернер в книге «Моя история любви».

Мирей Матье

Мирей Матье/ Мирей Матье c мамой

Французская певица, записи которой были проданы тиражом 133 млн альбомов по всему миру, всегда скрывала личную жизнь. Она никогда не раскрывала своих романов.

В интервью журналистам «ТВЦ» Мирей Матье рассказывала о мужском идеале. По ее словам, она обращает внимание на мужчин с чувством юмора.

«Мне важна красота, доброта и особенно чувство юмора. Я люблю мужчин, которые заставляют меня смеяться. Могу в такого влюбиться! Особенно, если к чувству юмора добавится обаяние», – признавалась она в интервью ТВЦ.

Мирей Матье родилась в семье с 14 детьми. Сейчас у французской певицы много племянников, с которыми она проводит время.

«Когда у меня впервые появились деньги, я купила дом своим родителям, а также своим братьям и сестрам. У нас большая семья. У моей мамы 14 детей: 7 девочек и 7 мальчиков. На Новый год собираемся все вместе. Мои сестры, братья, мои племянники. Все дружно обычно встречаем этот праздник», – признавалась Матье в разговоре с журналистами ТВЦ.

Бонни Тайлер/ Бонни Тайлер и Роберт Салливан

В июле 1973 года певица, известная своим характерным хриплым голосом, вышла замуж за девелопера Роберта Салливана. Бонни Тайлер познакомилась со своим мужем в 22 года. У пары нет детей. В 39 лет у Тайлер случился выкидыш, об этом она рассказывала в интервью The Guardian.

«Я до сих пор очень люблю его, а он меня. Увы, у нас не получилось создать семью. Случилось так, что, когда мы поженились, мы решили подождать семь лет, прежде чем начать собственную жизнь, но к тому времени моя карьера пошла в гору. Мы откладывали рождение детей до тех пор, пока мне не исполнилось 39, а ему 41 год. Тогда я внезапно почувствовала, что скоро стану мамой, так что это было просто подходящее время. Я забеременела очень быстро, но через два с половиной месяца у меня случился выкидыш», – рассказывала журналистам Бонни Тайлер.

По словам певицы, они с мужем пытались зачать ребенка через два года, но безуспешно. Певица говорила, что не ощущает отсутствия в своей жизни детей.

«У меня все-таки большая семья. У меня пятеро крестников, 16 племянниц и племянников», – признавалась в интервью певица.

У артистки и ее мужа большое количество недвижимости. Они владеют сельскохозяйственными угодьями в Португалии и Новой Зеландии, 22 домами в Беркшире и Лондоне и 65 конюшнями. Об этом Бонни Тайлер рассказывала в интервью Radiofrance.