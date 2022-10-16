«Слава отца давила»: как сегодня выглядят и чем занимаются сыновья известных советских музыкантов

Дети великих музыкантов времен СССР и современной России выбрали разный жизненный путь. Кто-то пошел по стопам отца и стал заниматься музыкой. А кто-то предпочел остаться «в тени» и не рассказывать журналистам о своей жизни. «Газета.Ru» рассказывает о сыновьях советских знаменитостей.

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В 1979 году музыкант Игорь Тальков познакомился с будущей женой Татьяной. В 1980 году они поженились, а через год у них родился сын – Игорь.

Сегодня единственному ребенку Игоря Талькова 40 лет. Так же, как и отец, он занимается музыкой.

По словам Игоря Талькова-младшего, стихи и музыку он стал писать в 16 лет.

«Когда отец был жив, я его песен вообще не слушал. А начал прислушиваться только годам к шестнадцати, когда стал влюбляться и меня поперло писать стихи и музыку. Первое время я жутко стеснялся их кому-то показывать. Слава отца давила. Говорят же, что природа на детях талантливых людей отдыхает», – рассказывал Игорь Тальков-младший в интервью журналу «Смена».

Игорь Тальков-младший выступает как с песнями отца, так и с собственным творчеством. Каждый год, шестого октября, в годовщину гибели родителя, он устраивает концерт у Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Игорь Тальков-младший до сих пор верит, что смерть его отца неслучайна.

«Убежден на все сто, что это было заказное убийство за огромные деньги, а не пьяная потасовка. Я встречался с человеком, который был водителем скорой помощи в то время. Так вот, он мне сказал: весь наряд знал, из питерского ДС «Юбилейный» поступали звонки, что там стреляли в Игоря Талькова. Но был дан приказ ни одной машине на помощь не выезжать», – делился музыкант мнением с журналистами «Смены».

У сына советского рок-музыканта на счету три альбома. Есть несколько музыкальных наград – от московской рок-лаборатории «РокДом» и независимой петербургской премии имени Валерия Петрова.

Игорь Тальков-младший женат на Светлане Зиминой. У пары трое детей – двое сыновей и дочь.

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

37-летний Александр Цой – сын Виктора Цоя и его жены Марьяны. Некоторое время он занимался музыкой, играл на гитаре в питерской группе Para bellvm.

Сегодня Александр Цой работает дизайнером. Об этом он рассказывал в интервью «Известиям».

«Конечно, было бы классно иметь собственную мастерскую и ходить вымазанным масляными красками. Но сейчас такой возможности нет, так что я не пишу картины, а рисую в основном на айпаде. Делаю дизайн для сайтов, оформляю афиши, обложки, делаю моушн-дизайн. Так реализую свою потребность рисовать», – делился Цой.

Александру Цою принадлежат права на музыку группы «Кино».

«Мне бы хотелось, чтобы люди, если и перепевают песни Виктора Цоя, то делали бы это, пропуская их через себя, добавляя им что-то новое. А не просто, одевшись, как группа «Кино», пытались максимально точно исполнить их, что, на самом деле, никогда не удается. Получится неточно и неуверенно, хуже», – рассказывал Александр Цой.

21 июня 2022 года Александр Цой принял участие в концерте в честь 60-летия своего отца. Помимо него в шоу также участвовал гитарист «Кино» Юрий Каспарян. На данный момент шоу к юбилею Виктора Цоя гастролирует по всей России.

Никита и Аркадий Высоцкие

close 100% Никита и Аркадий Высоцкий РИА Новости/ kinopoisk.ru

Владимир Высоцкий был женат три раза. От первого брака с однокурсницей Изой Жуковой у него не было детей. В союзе с актрисой Людмилой Абрамовой у барда родились двое сыновей – Аркадий и Никита. У советского музыканта также есть внебрачная дочь от отношений с Татьяной Иваненко. С третьей супругой, актрисой Мариной Влади, у Владимира Высоцкого не было детей.

Аркадий и Никита Высоцкие связали свои жизни с творчеством. В разное время оба играли в театре, работали режиссерами, а также писали сценарии. При этом Аркадий Высоцкий ведет непубличную жизнь и редко появляется на телевидении, в отличие от своего младшего брата Никиты.

«Аркадий – старший, ему как первенцу всегда было больше внимания. Конечно, мы разные. Я вот смотрю на всех своих детей (а у меня их четверо) – они тоже все очень разные, хотя, конечно, каждый от меня что-то взял», – рассказывал Никита Высоцкий в интервью «19 Rus».

Сейчас младший сын Высоцкого посвящает свободное время Центру-музею Высоцкого. Он является его директором.

«Конечно, я долго надеялся, что смогу много играть. Но так уж распорядилась жизнь, что с 1996 года я директор Центра-музея Высоцкого в Москве и занимаюсь всем, что связано с отцовским наследием. Поэтому я выныриваю где-нибудь как актер, а потом снова возвращаюсь в свое директорское кресло», – признавался Никита Высоцкий в интервью Вадиму Вернику.

Про деятельность Аркадия Высоцкого практически ничего не известно. Старший сын барда был несколько раз женат, у него пятеро детей.

Глеб Гребенщиков

close 100% bgrebenshikov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков был женат три раза. У музыканта есть двое детей. Алиса Гребенщикова – дочь музыканта от союза с Натальей Козловской. Глеб Гребенщиков – сын от брака со второй женой Людмилой Шурыгиной.

Известно, что после окончания школы Глеб Гребенщиков поступил на заочное отделение питерского представительства Французского университетского колледжа.

Сейчас 37-летний Глеб Гребенщиков занимается музыкой и работает диджеем. У него есть жена и ребенок.

В автобиографии Борис Гребенщиков рассказывал, что редко общается с детьми.

«К сожалению получается, что я очень мало вижу своих детей. Я в каком-то смысле «мифический папа», хотя все-таки смог стать для них другом, советчиком. По крайней мере ничем себя перед ними не запятнал. Но от чувства вины перед ними избавиться не могу. Может, оттого, что как-то очень болезненно их люблю. И они меня любят. А видимся мы редко», – цитируют журналисты «Комсомольской правды» книгу «Борис Гребенщиков словами Бориса Гребенщикова».

Дмитрий Воробьев и Александр Круг

close 100% Дмитрий Воробьев и Александр Круг alexanderkkrug/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У советского шансонье Михаила Круга (настоящая фамилия Воробьев – Прим. «Газеты.Ru») было два брака. В обоих родились сыновья. В 1988 году Михаил Круг первый раз стал отцом: его жена Светлана родила сына Дмитрия. В 2002 году вторая супруга музыканта, Ирина Круг, стала мамой – на свет появился Александр.

Сейчас Дмитрию Воробьеву 34 года. Он работает в полиции, практически не общается с журналистами.

«То, что я внешне похож на отца, знаю, но спокойно к этому отношусь. И в том, что я человек закрытый – согласен. Слишком много вопросов было и остается до сих пор со стороны разных людей. Тяжело было только первые два месяца после смерти отца. Потом научился абстрагироваться. Это спасает нервы. Сегодня, что надо, я говорю, что не надо – не говорю», – цитирует Дмитрия «Комсомольская правда».

20-летний Александр, в отличие от старшего брата, занимается музыкой. Он появляется на телевидении и радио, часто исполняет песни отца.

«Я не ожидала, что Саша будет петь. Это не входило в наши планы. В прошлом году он поступил в Щукинское. А в феврале 2020-го взял фамилию Круг. Я лет 13 как Круг. Мы бы хотели, чтобы это имя осталось в нашей семье. Это наше наследие», – рассказывала Ирина Круг на программе «Судьба человека».

Помимо музыкальной карьеры Александр Круг пробует свои силы в кино. Сыновья Михаила Круга общаются друг с другом – это подтверждают их совместные фотографии в социальных сетях.