«Не отпущу мужа на встречу класса, если туда придет его первая любовь»

Всю эту неделю мы с мужем ссорились по такому, казалось бы, пустяковому поводу, как встреча одноклассников. В итоге я добилась своего, пусть и шантажом со слезами и уговорами. На встречу драгоценного 11 «Б» он не поедет и распрекрасную Олю Быкову тоже не увидит. И пусть кто-то считает меня грымзой, а его – подкаблучником, мне все равно. Это лучше лицемерного «мы друг другу доверяем».

Два самых счастливых года

Про эту волшебную Олю я услышала на первом свидании. Нас познакомила моя институтская подруга: она встречалась с молодым человеком и была уверена, что мы с его другом отлично поладим. «Не упусти парня! Красивый, умный, веселый, добрый. Правда, все говорят, что однолюб, но та девушка его давно бросила. Познакомится с тобой поближе – мигом ее забудет», – уверила меня подруга.

У нас действительно сразу возникла симпатия – проговорили весь вечер, Игорь проводил меня до студенческого общежития и назначил новую встречу. Вскоре мы уже официально считались парой, он познакомил меня с друзьями и родными. Идиллию омрачал лишь образ той самой Оли, она стала просто моим проклятьем. «Ты уж береги Игорька, а то однажды ему уже разбила сердце эта Олька. Но сразу видно, ты другая», – доверительно шептала мне его сестра.

«Наконец-то Игорь девушку нашел, а то думали, будет всю жизнь по Быковой сохнуть. Было бы из-за чего!» – смеялись друзья.

С одной стороны, мне было лестно – вроде как я победила пусть и невидимую, а все равно соперницу. С другой – обидно. Судя по рассказам, так, как Игорь любил ее, меня он и близко не любил. В роковую брюнетку Быкову (глаза с поволокой и взгляд королевы), Игорь, по его словам, «втюрился» в первом классе и вздыхал по ней добрых девять лет.

Таскал портфель, писал за нее доклады, на сэкономленные покупал дефицитные в девяностых шоколадные батончики – чисто кино про первую любовь. В десятом классе она снизошла, и они встречались целых два года.

Как сказал Игорь, два самых счастливых года в жизни. И увидев мой застывший взгляд, торопливо добавил: «Ну, если считать до нашей с тобой встречи».

После окончания школы Оля поступила в Москву и быстро нашла себе другого. Игорь ездил туда как на работу, уговаривал, плакал, угрожал покончить с собой – просто кошмар. А потом сломался, притих и удалил ее номер. Через четыре года встретил меня. Казалось бы, хэппи-энд. Но потом появился всем известный сайт, где одноклассники искали друг друга, и мой кошмар вернулся.

Я все равно ее люблю

Благодаря сайту класс Игоря, половина которого к тому времени разъехалась по всей стране, а то и миру, воссоединился. Бывшие одноклассники то и дело заговаривали о том, что хорошо бы встретиться. И вот на десятилетие класса они договорились о выходных в Москве – большая часть ребят переехала туда. За три дня до назначенной даты я увидела, что муж с очень странным лицом сидит за компьютером и что-то лихорадочно печатает.

Оказалось, в группу пришла та самая Оля – кто-то из ребят смог отыскать ее. Она теперь жила в Сочи, но ради юбилея готова была приехать. Об этом Игорь мне сообщил торопливо, как бы между прочим, и не глядя в глаза. К тому времени мы были женаты, растили сына. Конечно, укол ревности я почувствовала, но отмахнулась от глупых мыслей.

Может, Игорь увидит ее и поймет, что не такая уж она прекрасная. У нас прочный счастливый брак, стоит ли переживать из-за женщины, которую муж десять лет не видел.

Как же я ошибалась. Игорь приехал из Москвы совершенно чужим – про встречу класса не рассказывал и просто не вылезал из телефона. Я не выдержала – зашла на страничку этой Оли. Выглядела она, к сожалению, прекрасно, а на общих фото класса везде стояла с Игорем и победоносно, как мне казалось, улыбалась. Я вызвала мужа на разговор – он признался, что были и танцы, и поцелуи, но Оля заявила, что это все милое старое прошлое.

«А я, кажется, все равно ее люблю», – грустно добавил муж.

В итоге мы помирились – он убеждал, что ему дорога я и сын, но когда он видит Олю, может думать только о ней. Ей же это по-прежнему совершенно не нужно. Со временем история забылась, а через пять лет состоялась новая встреча класса.

Игорь клялся, что все чувства к Оле давно умерли и я могу его спокойно отпустить. Я поверила второй раз, и зря – все получилось еще хуже. Муж тогда ушел из дома и вернулся через три месяца как побитая собака – Оля, к тому времени дважды разведенная, сказала, что идея попробовать жить вместе была неудачной. Как я это все пережила и как приняла его обратно, вспоминать не хочу.

И вот пять лет спустя снова грянул гром – уже двадцатилетие встречи. Глупо, но я ужасно его боюсь, третьего раза я просто не перенесу. Я так накрутила себя, что даже нарушила все принципы и залезла в телефон мужа, прочитать переписку группы. Конечно, там была Оля, которая с кучей смайликов и сердечек сообщала, что непременно будет – со всей любовью к одноклассникам. И сразу после – короткое «ждем» от Игоря. Не дождется! Если он не понимает, что это аддикция и наркотик, то это прекрасно понимаю я, и не разрешу мужу еще раз сломать жизнь мне и себе.