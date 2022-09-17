«Ради мужа пошла на секс-тренинг, а теперь он считает меня проституткой»

Читательница рассказала, как она пошла на секс-тренинг, чтобы придать свежести супружеским отношениям — и это чуть не довело семью до развода.

Вы верите фразе, что мужчинам нужно только одно? Конечно, под «одним» подразумевается секс. Я тоже раньше верила, но оказалось, что далеко не всем, однако радоваться этому не получается.

То ли любовь, то ли привычка

Мы с Владом начали встречаться на втором курсе, а на третьем поженились. Были друг у друга, что называется, первыми. Ну, то есть он у меня да, а Влад до меня встречался с одноклассницей, но дальше поцелуев там (вроде бы) дело не зашло.

Вместе мы почти двадцать лет. С интимной жизнью бывало по-разному: в юности бурный секс, потом, конечно, поспокойнее, но тоже ничего. Бывали перерывы на время моей беременности — муж утверждал, что не может заниматься сексом с женщиной, которая носит ребенка.

Сейчас дети подросли, а в сексуальной жизни наступило затишье, супружеский долг превратился во что-то вроде выплаты кредита — не хочется, но надо, мы же семья! А последний год стало совсем плохо — Влад то жаловался на усталость, то на проблемы на работе, а то и просто засыпал, отвернувшись к стенке.

Я, конечно, передумала разное. Разлюбил? Да вроде бы нет, в остальном он и нежный, и внимательный.

Нашел кого-то? С таким графиком, как у мужа, это довольно сложно — он все время на работе.

Однажды не выдержала, за бокалом вина пожаловалась близкой подруге, а та рассмеялась: «Дорогая, да супружеский секс через столько лет кому хочешь надоест, вы, небось, друг друга вдоль и поперек изучили. Попробуй его удивить! Освой какую-нибудь особую технику, стриптиз станцуй!»

Ты ведешь себя как проститутка!

Я сначала решила, что это шутка, а потом задумалась. И, как обычно бывает, когда о чем-то думаешь, через три дня увидела знак от мироздания: рекламу онлайн-тренингов по раскрытию сексуальности. Я без проблем смогла посещать их втайне от мужа: сидела в наушниках и делала вид, что смотрю кино.

Честно говоря, я очень вдохновилась мыслями, которые излагали ведущие. И решила воплощать советы в жизнь. В пятницу отвела детей к маме, накрыла стол, сексуально нарядилась, приготовила массажные свечи и стала ждать Влада.

Когда он меня увидел, у него вытянулось лицо. Я старалась вести себя раскованно и уверенно, как учили.

Прошептала, что хочу его прямо сейчас и подробно, с придыханием, рассказала, что именно планирую делать.

Реакция была ужасна. Влад начал орать, что не ожидал от меня такого. Что мать его детей не может вести себя как проститутка, соблазняющая клиента. Что это разврат и стыд для семейной женщины — и что-то еще в таком духе.

Так больно мне не было никогда. Я была уверена, что любой мужчина хочет видеть рядом женщину, которая мечтает о сексе, готова завлекать и ублажать. А на лице у Влада был написан страх и отвращение, больше ничего.

Я легла спать на кухне и уже неделю с ним не разговариваю, мне ужасно стыдно и обидно. Муж пытался объяснить, что не ожидал и не имел в виду ничего плохого, просто жена для него — святое, но я и слушать ничего не хочу после такого плевка в душу.