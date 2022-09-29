Как научить ребенка держать ручку: простой способ

Ная Сперанская, учитель начальных классов и логопед, рассказала «Газете.Ru», как научить ребенка правильно держать ручку или карандаш при письме.

В каком возрасте учить ребенка правильно держать ручку

По мнению специалиста, нет какого-то определенного возраста, когда необходимо учить ребенка писать, правильно держа ручку тремя пальцами, включая большой и указательный палец – это все индивидуально. По словам Сперанской, навык правильно держать ручку формируется постепенно.

«Сначала это захват полной ладошкой, кулачком, когда ребенок хватает какой-то предмет и прижимает всеми пальцами. Позже формируется пинцетный захват, когда малыш учится захватывать предметы прямым большим и указательным пальцами, словно пинцетом. Потом он учится сгибать пальцы, делая их округлыми, его пальцы становятся более ловкими. И только после этого начинает формироваться захват тремя пальцами, который и используется для обучения письму и нужен, чтобы правильно держать ручку или карандаш. Этот захват называется щипковым», – рассказала Сперанская.

Она уточнила, что если ребенок не прошел все предыдущие этапы, то и щипковый захват не сформируется, поэтому важно наблюдать за ребенком с полугода и давать ему возможность рвать бумагу, мять игрушки, трогать различные предметы, вылавливать игрушки из воды.

Если же эта база не сформируется, шестилетний ребенок даже перед школой вместо того, чтобы держать ручку или карандаш правильно, будет сжимать его в кулаке.

Сперанская добавила, что если ребенок прошел все этапы, но держать ручку тремя пальцами не может, обучение стоит начинать в возрасте пяти лет. «В этом возрасте ребенок может отрефлексировать свою деятельность, повторить такое маленькое движение, как правильный захват ручки», – рассказала специалист.

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Что сделать, чтобы ребенок правильно держал ручку

«В советской школе было очень строгое определение, как правильно держать ручку, где какой палец должен лежать, где большой, а где – указательный, и как они должны двигаться. Сейчас мы не используем чернила и перьевые ручки, поэтому такой строгости нет. Кроме того, многие современные методики предлагают подстраивать образовательную систему под ребенка, а не наоборот.

Самый правильный вариант – держать шариковую ручку тремя пальцами, большим, указательным и средним пальцами, словно обнимая, а безымянный и мизинец должны быть прижаты. Это самая важная схема», – рассказала Сперанская.

Она добавила, что есть дети, которым удобно держать пальцы более прямыми, а есть те, кому удобнее правильно держать ручку округлыми.

«Кто-то больше опирается на средний палец, кто-то держит большим и указательным, а средним – поддерживает.

Эти нюансы могут варьироваться, не надо заставлять ребенка держать ручку или писать строго определенным образом.

Чтобы помочь ребенку найти удобное для него положение, нужно поставить карандаш или ручку на стол вертикально, вниз стержнем. Сверху ребенок должен схватить карандаш или ручку тремя пальцами и дать пальцам съехать вниз. В том положении, в каком они съехали, и нужно держать ручку или карандаш. Дальше при письме он может держать ручку в нужном положении, как ему удобно», – рассказала специалист.

Она добавила, что лучше обучать ребенка письму с помощью карандаша, а не шариковой ручки. Когда мы пишем карандашом, на бумаге образуется небольшое сопротивление. Когда мы его преодолеваем, скорость письма замедляется и у мозга есть больше времени на обработку каждого движения, он лучше сосредотачивается на письме и больше уделяет внимания тому, как провести ту иди иную линию.

Лучше всего, чтобы это был мягкий карандаш с не очень остро заточенным стержнем: держа его, ребенок научится держать правильно ручку.

Выбирая ручку для школы, можно предложить школьнику несколько разных шариковых ручек, чтобы он выбрал ту, которую ему удобнее правильно держать. Лучше, если она будет широкая и толстая: это поможет лучше сформировать навыки письма.

Письмом, как и рисованием, лучше заниматься в большом альбоме. Следите, чтобы ребенок умел не только правильно держать ручку или карандаш, но и правильно сидеть за столом.

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Как научить ребенка держать карандаш с помощью резинки для волос

Сперанская добавила, что для того, чтобы ребенок держал ручку под нужным наклоном, многие родители используют резинку для волос или для денег: ее надевают на запястье ребенку, перекручивают на свободном конце и накидывают петлю на ручку.

Она напомнила, что такое упражнение можно делать в тех случаях, когда ребенок уже умеет правильно держать ручку тремя пальцами, тогда оно действительно поможет держать ее под углом 30 градусов. Если же ребенок еще не умеет правильно держать ручку, резинка будет лишь мешать.

Она добавила, что важно научить ребенка еще одному навыку. «Прежде, чем ребенок будет учиться писать и правильно держать ручку, ему нужно учиться владеть кистью. Часто во время письма у ребенка может напрягаться плечо, вся рука, мышцы застывают, и он напряженной и рукой пытается писать. В итоге ребенок тратить огромное количество сил, чтобы двигать всей рукой.

Чтобы этого избежать, научите ребенка поочередно напрягать руку от кисти до локтя, кисть руки, всю руку, встряхивать руки, а затем прокручивать руку в локтевом суставе, в плечевом и прокручивать кисть.

Таким образом ребенок научится лучше чувствовать мышцы и напрягать при письме только кисть», – посоветовала Сперанская.

Сперанская привела еще несколько простых упражнений для малышей, которые им помогут правильно держать ручку в дальнейшем.

Ладонный захват

Он формируется от 0 до 6 месяцев, сначала это рефлекс, потом он угасает и появляется снова в виде более осознанного и четкого умения. Для его развития нужно давать ребенку щупать и брать предметы с различной текстурой (гладкие, шершавые, ребристые), формой (круглые, кубические), весом (совсем невесомые и легкие и средней тяжести, тяжелые давать не следует – ребенок может себя ударить предметом).

Надо положить предметы на ткань, на гладкую поверхность, в воду, чтобы ребенок их оттуда доставал.

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Пинцетный захват

Захват прямыми пальцами формируется в 8-10 месяцев, а захват закругленными пальцами (кончиками пальцев) формируется в 10-11 месяцев. Для его развития нужно давать ребенку перекладывать мелкие предметы, сыпать соль, песок, манку, лепить из пластилина.

Щипковый захват

Он формируется в 3-4 года. Для его развития, используя в качестве письменных принадлежностей только карандаши, надо давать ребенку раскрашивать, обводить, штриховать, делать пальчиковую гимнастику и учить двигать изолированно только кистью, а не всей рукой.