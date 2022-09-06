Тест: приняли бы вас в первый класс

Школы сейчас не могут принимать детей в первый класс на основе интеллектуальных тестирований. Но когда ребенок приходит в школу, учителя проводят небольшие срезы знаний, чтобы понимать, какие у учеников сильные стороны и какие пробелы в знаниях. Мы предлагаем вам испытать свои силы и решить несколько типовых заданий, которые проверяют логическое мышление. Раньше подобные задачи давали детям на тестировании при приеме в школу.