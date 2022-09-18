«Истории, что все подростки едят только фастфуд – миф»: кулинарный блогер – о культуре еды у детей

Перед многими родителями встает задача «со звездочкой» – накормить подростка. Завлечь мультфильмами или ложкой-самолетом уже не вариант, пора найти новые способы, чтобы ребенок оставался сытым. Решить эту проблему и помочь разнообразить рацион могут те, на кого равняется молодежь. Леня Бутер – известный кулинарный блогер, который общается с подростками ежедневно, – рассказал «Газете.Ru» о предпочтениях современных тинэйджеров.

Вместе приготовьте закуску, которую съедите за просмотром фильма вечером

Многие могут удивиться, но тинейджеры часто просят меня поделиться каким-нибудь рецептом, а порой даже просят оценить свои. Если родители заметили, что их ребенок начал в каком бы то ни было виде (пускай даже в виртуальном) интересоваться готовкой, важно его поддержать. Раньше приходили к бабушке на всероссийскую лепку пельменей и выбора нет – хочешь не хочешь, а вечером что-то есть нужно, будь добр стараться. Сейчас же ребенок избалован различными возможностями реализовать свой потенциал, и ему есть из чего выбирать. Если поддержать его в стремлении готовить, то, скорее всего, он будет охотнее пробовать приготовленное.

Попробуйте приготовить что-то вместе – пусть ребенок выберет рецепт, и вы вместе сварите не борщ, а то, что хочет он.

Если он растеряется, не стесняйтесь предлагать: я бы посоветовал испечь какую-нибудь простую в готовке закуску, которая подойдет для совместного просмотра фильма вечером.

Ребенок хочет снять клип о приготовлении ужина? Помогите сделать сочное видео, пока его руки заняты едой.

Еще одной довольно популярной темой в кулинарии стали мастер-классы – возьмите на заметку и подарите сыну или дочери сертификат. Кстати, вы можете сходить вместе, показав, что вы точно так же учитесь чему-то новому, или же отправьте подростка вместе с другом – такому подарку будет рад каждый тинейджер, которому хоть сколько-нибудь интересна готовка. Если же у ребенка сформировался вполне серьезный интерес к приготовлению блюд, предложите ему обучение в кулинарной школе или на онлайн-курсах. Кто знает, какие мишлены он сможет завоевать?

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Разнообразьте меню завтраков необычными блюдами

Родители подростка наверняка не раз слышали фразы «я больше не хочу», «не успеваю позавтракать» и прочие высказывания, которые заставляют взрослых переживать. Главное помнить, что причины отказа от еды могут быть разными – от депрессии и непринятия своего тела до банального отсутствия аппетита по утрам. Я особое внимание уделяю чтению комментариев к своим видео и часто вижу, что многие дети не знают, как справляться с давлением от взрослых.

Если ваш ребенок перестал присоединяться к общим приемам пищи или открещивается от предложения поесть, причин этому, судя по моим наблюдениям, может быть несколько.

• Он устал есть одно и то же. Задайте вопрос, что именно он хочет на завтрак, обед и ужин. Выделите день, в который меню составляет ребенок, позвольте ему принимать решения в семье – это важно, особенно в переходном возрасте.

• Блюдо выглядит некрасиво. Нынешнее поколение сыто красивыми картинками и видеороликами из интернета – именно они сейчас формируют вкусы ребенка не только во внешнем виде, но и в еде.

Даже котлеты с пюрешкой можно выложить так, что окружающие ахнут и будут часами снимать блюдо для своих соцсетей.

• Нет чувства голода, не хочется есть. Чтобы быть уверенным в том, что ребенок не морит себя голодом намеренно, поговорите с ним, выразите свою обеспокоенность и постарайтесь прийти к компромиссу совместными усилиями – например, сегодня ребенок не завтракает, но берет с собой в школу бутер (не Леню).

Завтрак – действительно один из главных приемов пищи, от которого в том числе зависит настрой на весь день. Мой личный фаворит – это рисовая каша с парой вареных яиц и бутерброд с сыром, но даже его невозможно есть каждый день. Помните, что хотя бы один–два раза в неделю нужно менять рацион и удивлять самих себя, чтобы не застрять в рутине. Попробуйте необычные блюда, например, панкейки из овсянки или вареные жареные яйца (китайское блюдо, быстро готовится, необычно и полезно).

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Прививайте полезные пищевые привычки, но не исключайте из рациона «вредные» блюда

На мой взгляд, уже давно стали мифом истории о том, что все подростки едят исключительно фастфуд.

Важно с детства прививать здравое отношение к полезному питанию: прежде всего показывайте на своем примере, что вы придерживаетесь того же рациона; объясняйте, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление вредной еды. Но и перегибать палку не нужно: только единицам населения Земли удается противостоять бабушкиным пирожкам с картошкой – иногда всем нам хочется читмила («cheat meal» – «вредная еда» по-английски, прим. «Газеты.Ru»).

Не стоит ограничивать себя и ребенка: позвольте в том числе наслаждаться такими выходными под вареники бабушки, а по возвращении компенсируйте рацион легкими блюдами.

Вокруг слова «подросток» крутится много стереотипов о сложности характера детей этого возраста и его постоянном бунте во всем, даже в питании. Мне повезло стать тем, кем я являюсь сейчас: будучи клипером, я стал больше общаться с тинейджерами и уверенно могу сказать, что с ними можно и нужно открыто и по-взрослому разговаривать. Если научиться слышать и интересоваться увлечениями ребенка, можно его и накормить, и чему-то научить, и просто провести вместе время качественно для обоих.