«Желающим сбросить вес – только свежие листья»: чем полезна и опасна белокочанная капуста

О том, чем полезна белокочанная капуста, какие способы ее приготовления считаются лучшими, с какого возраста блюда из капусты можно включать в детский рацион, а кому следует отказаться от этого продукта, «Газете.Ru» рассказали нутрициолог, гастроэнтеролог-гепатолог и педиатр.

Чем полезна белокочанная капуста для организма

Как объясняет руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман, продукт богат витаминами и минералами:

«В 100 г этого растения содержится почти 50% суточной дозы витамина С и 85% суточной дозы витамина К. Капуста богата клетчаткой для регуляции стула, витамином B9, калием, магнием и витамином А».

Также нутрициолог перечислила присутствующие в капусте полезные химические вещества – антиоксиданты, среди которых холин, лютеин и зеаксантин, а также флавоноиды кемпферол, кверцетин и апигенин: «Они полезные тем, что защищают наши клетки от повреждающих соединений, известных как свободные радикалы, которые могут играть роль в процессе старения, а также в образовании рака и многих других заболеваний».

Лиза Гильман отмечает, что капуста содержит фитостеролы – растительные соединения, которые снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП), блокируя всасывание в пищеварительном тракте. Поэтому капусту как в свежем, так и в приготовленном виде можно добавлять к жирным продуктам, в частности к мясу.

Для здоровья кишечника эксперт рекомендует обратить внимание на квашеную капусту:

«Ферментированные продукты, как правило, отлично поддерживают иммунную и пищеварительную системы. Ферменты, образующиеся в процессе брожения, облегчают усвоение витаминов и минералов. Содержание клетчатки и воды в капусте также помогает предотвратить запоры и поддерживать здоровье ЖКТ.

В квашеной капусте образуются натуральные пробиотики, которые полезны для бактериального сообщества кишечника, называемого микробиотой.

Эти бактерии выполняют множество полезных функций в организме – от расщепления пищи и клетчатки до регуляции аппетита и даже выработки некоторых витаминов. Оценить разнообразие микробиоты позволяет специальный тест, который следует выполнять раз в 3 месяца, чтобы отслеживать динамику изменений».

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В каком виде лучше употреблять белокочанную капусту

Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказывает, что уникальное свойство капусты – способность сохранять большое количество витаминов даже при термической обработке:

«Тот же витамин C в большинстве фруктов и овощей распадается при варке или жарке. В капусте его концентрация при тепловой обработке даже становится выше. Так что при отсутствии противопоказаний употреблять овощ можно в любом виде».

Однако людям, желающий сбросить вес, доктор Яковлева рекомендует все-таки отдавать предпочтение свежим капустным листьям:

«В них содержится специальная тартроновая кислота, замедляющая процесс преобразования углеводов в жиры. При термообработке это вещество разрушается.

Ограничение касается людей с панкреатитом – воспалением поджелудочной железы. Им лучше воздержаться от сырой капусты, и есть овощ в вареном или тушеном виде. Порцию при этом лучше ограничить 100 граммами в день».

Гастроэнтеролог-гепатолог отмечает, что капуста является природным источником редкого «витамина U» (S-метилметионина), защищающего кишечник. А самое большое количество витамина С содержится в кочерыжке.

«Капуста способствует очистке организма от токсинов, помогает поддерживать работу пищеварительной системы, нормализует уровень холестерина», – подчеркивает доктор пользу блюд из капусты.

С какого возраста в рацион ребенка можно вводить белокочанную капусту

Педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова отмечает, что белокочанная капуста – полезный продукт для детского рациона, содержащий ценные микро- и макроэлементы.

«Детям рекомендовано вводить в рацион капусту в семь-восемь месяцев, уже после введения цветной, брюссельской капусты, и таких овощей как морковь, кабачки и тыква.

Капусту даем в виде пюре – предварительно отварив ее и измельчив в блендере, чтобы малыш не подавился. Помимо капусты, можно также добавить овощи, с которыми ребенок уже знаком, и сделать овощное пюре. Малышам постарше – от одного года – пюре из капусты можно давать с мясом, либо крупами (гречневая, рисовая). Детям трех-четырех можно давать капусту в сыром виде, готовя из нее салат с яблоком, огурцами. Также возможно запекание капусты, приготовление из нее запеканок, супов, овощных рагу», – рекомендует педиатр.

Жареную и квашеную капусту, а также блюда из капусты (борщ, голубцы) Мария Мамедова рекомендует вводить в рацион ребенка не раньше шести лет – когда желудочно-кишечный тракт будет готов к перевариванию такой пищи.

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Кому нельзя есть белокочанную капусту

Александра Яковлева предупреждает, что несмотря на пользу продукта включать его в рацион допустимо не всем:

«Свежая белокочанная капуста противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта – гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах.

Высокое содержание клетчатки может привести к обострению этих заболеваний, спровоцировать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением. В свежем виде капусту не стоит давать и маленьким детям: для них это слишком тяжелая пища. До 3 лет давать ее детям стоит исключительно в тушеном виде или в составе супов и рагу».

Как правильно выбирать белокочанную капусту

Чтобы купить качественный продут, гастроэнтеролог-гепатолог Яковлева рекомендует осмотреть его внешний вид:

«При выборе капусты стоит обращать внимание на состояние наружных листьев и черенка. Они не должны быть засохшими или пожухлыми.

Черные пятна, отметины или трещины могут говорить о том, что кочан заражен грибком, а слишком толстые листья у основания кочана – о переизбытке нитратов.

В идеале кочан не должен быть ни слишком старым, ни слишком молодым. Старая капуста теряет во вкусовых качествах, а недозрелая содержит меньше витаминов, и не имеет характерного хруста. Если у капусты срезано много верхних листьев, то скорее всего, на прилавке она лежит уже давно. «Протестировать» капусту на возраст можно, сжав кочан руками. У качественной капусты он не должен деформироваться».