Как похудеть ребенку: рекомендации, которые точно помогут

По последним данным ВОЗ, в ряде стран Европейского региона каждый третий ребенок в возрасте от шести до девяти лет страдает от избыточного веса или ожирения. Ученые прогнозируют, что после исследования показателей за время пандемии ситуация может существенно ухудшиться. С чего начать профилактику ожирения, как наладить правильное питание и что делать, если избыточный вес стал в вашей семье проблемой номер один — «Газете.Ru» рассказывают диетолог, эндокринолог и травматолог-ортопед.

Причины лишнего веса и развития ожирения у детей

Как объясняет в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина, детей с лишним весом и ожирением можно условно разделить на две группы. В первую войдут те, кто много ест и мало двигается (примерно 80% всех случаев). Во вторую (20%) все остальные, кто хотя бы по одному критерию не попал в первую.

«Например, ребенок активный и подвижный, но вес держится стабильно высокий. Или наоборот, вялый и неактивный, но и кушает мало по сравнению, например, с худыми одноклассниками», — объясняет эндокринолог, добавляя, что таких детей стоит показать врачам в первую очередь.

Особенно внимательно, по словам Таныгиной, к проблеме стоит отнестись, если в семье есть родственники (родители, бабушки и дедушки), которые болеют сахарным диабетом второго типа.

«Диабет этого типа развивается на фоне нарушенного углеводного и жирового обмена, а склонность к этим нарушениям передается практически в ста процентах случаев», — подчеркивает доктор.

Как понять, есть ли у ребенка избыточный вес

Эндокринолог Наталья Таныгина советует набрать в поисковике «перцентили веса у детей» — выйдет график, который поможет ответить на этот вопрос.

«Не пугайтесь, он непонятный только на первый взгляд», — заверяет врач. График стоит «читать» следующим образом: по оси «X» найти возраст ребенка, по оси «Y» — его вес, отметить точку пересечения.

«Чем дальше она от средней (четвертой снизу линии), тем хуже ситуация. Если хоть одна линия оказывается выше этой точки — к врачу можно пока не идти. Этим же способом можно посмотреть и рост на другом графике. Может получиться, что ребенок опережает и по росту, тогда небольшой лишний вес опасности представлять не будет», — объясняет специалист.

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Что делать, если у ребенка лишний вес

Использование жестких диет в отношении детей недопустимо, так как рост организма продолжается, и потребность в нутриентах остается на высоком уровне, считает врач-диетолог санатория «Белые ночи» Наталья Круглова.

Первый шаг к контролю веса, по мнению врача — изменение рациона всей семьи, формирование привычки к правильному питанию.

Эндокринолог Таныгина согласна с коллегой: использование ограничительных диет неприемлемо.

«Голодный ребенок — это страшно. Нарушается сон, характер, учеба. Повышается вероятность того, что ребенок где-то будет подъедать различные вредности. Лучше дать неограниченный доступ к более-менее полезным продуктам», — отмечает эндокринолог.

Также, по мнению специалистов, кроме питания в борьбе с избыточным весом помогут регулярные занятия спортом (спортивная секция, где ребенок не сможет отсидеться на скамейке).

Есть вариант — обратиться за помощью к психологу. Дети, как и взрослые, могут заедать стресс. «Комбинация грамотной психологической поддержки с небольшими ограничениями в еде и добавленной физической нагрузкой прекрасно работает», — уверена Таныгина.

Какие продукты надо исключить при избыточном весе и ожирении у ребенка

Шаг номер один — уменьшить в рационе легкоусвояемые углеводы. «Главные углеводы, ограничение которых будет иметь эффект: сладкие напитки (не только газировка, но и многие соки), белый хлеб во всех видах, сахар (любого цвета), мед, конфеты (и леденцы тоже), аскорбинку и гематоген из аптеки, бананы, виноград, изюм, финики, картошку (не только чипсы, всю), белый рис», — перечисляет стоп-продукты Наталья Таныгина.

Диетолог Наталья Круглова подчеркивает необходимость контролировать количество потребляемого сахара.

«В первые два года жизни сахар вообще не стоит добавлять в питание ребенка, а начиная с трех лет его количество не должно превышать 5-10% от общей калорийности дневного рациона. Норма потребления сахара для трех-четырех лет — не более 15 г в сутки; для четырех-семи лет — не более 20 г, старше семи лет — до 30 г в сутки», — рассказывает диетолог.

Также Круглова рекомендует отслеживать количество насыщенных жиров в рационе: «Оно не должно превышать 10% от общей калорийности рациона. Для этого стоит отказаться от колбасных изделий, готовых мясных полуфабрикатов и жирных сортов мяса».

Эндокринолог не разделяет мнение коллеги относительно колбасных изделий. «Все говорят, что колбасы — это зло. Между тем для эндокринолога этот продукт как раз не такой опасный. Качественная колбаса не содержит углеводов и может быть использована в виде перекуса. Такая же ситуация и с сыром: сыр-косичка, копченые сыры так же приемлемы», — объясняет Таныгина.

Что есть, чтобы похудеть ребенку

Чтобы рацион оставался полноценным в нем должны присутствовать овощи и листовая зелень, фрукты, ягоды, сухофрукты, зерновые и крахмалистые продукты (например, бурый рис, бородинский хлеб), белковые продукты (мясо, птица, рыба, яйца), молочные продукты, жиры (сливочное и растительное масло, орехи и семечки). Диетолог Круглова рекомендует придерживаться метода тарелки, чтобы избежать набора веса.

Врачи отмечают, что питание должно быть регулярным: три основных приема (и перекусы по необходимости — если между основными приемами перерыв более четырех часов).

Если дети все же пристрастились к сладкому, эндокринолог Наталья Таныгина объясняет, что приемлемо заменить конфеты горьким шоколадом (минимум 50% какао) с орехами; черносливом и конфетами с ним; курагой; огурцами; морковкой; свежими яблоками.

«Если ребенок привык что-то жевать, сидя за компьютером, можно дать ему сушеные яблоки. В них содержится пектин, очень полезный для детского кишечника и усваиваются они легче, чем свежие. Самостоятельно высушенные яблоки не содержат диоксида серы — консерванта, добавляемого на производстве — что, опять же, очень приятно», — добавляет эндокринолог.

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Какими последствиями грозит лишний вес и ожирение

Травматолог-ортопед клиники МЕДСИ на Красной Пресне Глеб Зверев предупреждает, что запущенная проблема с лишним весом чревата проблемами с суставами. «Лишний вес опасен тем, что повышается нагрузка на суставы и на позвоночник. Нагрузка на суставы примерно равна весу тела, умноженному на четыре, соответственно каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на суставы на 4 кг», — объясняет врач, добавляя, что проблемы с суставами можно избежать, если следить за весом с юного возраста. Врач напоминает, что усугубить ситуацию может плоскостопие (из-за неправильного распределении нагрузки на позвоночник и суставы) — в этом случае стоит подключить занятия лечебной физкультурой.

Эндокринолог Таныгина среди неприятных последствий избыточного веса и ожирения выделяет нарушение у полных детей обмена половых гормонов: «Если у девочек это выразится в более раннем половом созревании, то у мальчиков будет снижаться их основной «друг и помощник» — тестостерон. В жировой ткани тестостерон переводится в женский гормон эстроген».

Эксперт, обращаясь к родителям, просит их не отчаиваться, если они столкнулись с проблемой, так как дети худеют довольно быстро: «Во время скачков роста (да и просто каждое лето) вес можно скинуть минимальными усилиями, если подготовить почву».