Почему ребенок часто болеет: мнение врачей

Специалисты сети клиник «Семейная» рассказали «Газете.Ru», как быть, если ребенок часто болеет, и какие анализы нужно сдать, чтобы выявить причину.

Когда ребенок считается часто болеющим

По мнению Марии Чахнашвили, главного врача клиники «Семейная» в Истринском районе, куратора направления «Педиатрия», если ребенок болеет часто, то причиной, в первую очередь, является встреча с новыми вирусами и бактериями, которые вызывают всевозможные заболевания, в том числе, заболевания верхних дыхательных путей.

Она добавила, что существует около 200 разных простудных вирусов, которые постоянно видоизменяются, создавая новые штаммы для очередного заражения человека.

«Дети только начинают формировать свою иммунную систему с каждым столкновением с инфекцией. Поэтому и складывается ощущение, что часто болеющие дети встречаются регулярно.

На самом же деле около 12 случаев вирусных инфекций в год для организма дошкольника и ребенка возраста начальной школы считаются абсолютно нормальными.

В этом случае неправильно считать, что ребенок болеет часто. Особенно если ребенок только начал ходить в детский сад или в школу. Для посещающих детские учреждения детей количество заболеваний может быть и выше, но это не значит, что это часто болеющие дети», – сообщила специалист.

Она добавила, что заболевания могут иметь последствия. «За некоторыми из этих 12 раз хвостом идут, например, отиты или постназальные затеки (проще говоря, долго стекающие сопли). Таким образом, течение болезни в среднем 14 дней вполне типично и для нечасто болеющих детей», – уточнила врач.

Марии Чахнашвили также объяснила, когда родителям действительно стоит беспокоиться о том, что детский организм не справляется с вирусами.

«Например, причиной для беспокойства могут служить госпитализации, завершающие каждый эпизод заболевания, или если детский организм не может обойтись без капельниц для выздоровления.

Также есть достаточно строгие критерии, по которым доктор должен направить малыша на дополнительное обследование.

Такими красными флагами являются, в первую очередь, восемь и более отитов в год, два и более серьезных синусита в год, два и более месяца лечения антибиотиком с небольшим улучшением, две и более пневмонии в год, глубокие абсцессы кожи. В этом случае можно говорить, что ребенок болеет часто», – рассказала врач.

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Почему ребенок часто болеет, когда начинает ходить в детский сад

По словам Чахнашвили, дети начинают болеть чаще, когда идут в детский сад или школу:

«Это, безусловно, причина. Дети там играют в наиболее тесном контакте друг с другом, они приходят из разных мест проживания, где свое поле инфекций. Так что неизбежно, что ребенок болеет чаще, когда начинает ходить в детский сад. Это означает, что его иммунная система хорошо работает».

Некоторые родители переживают, что ребенок может чаще болеть острыми респираторными заболеваниями из-за ежедневных прогулок во время холодов.

«Сама холодная температура во время прогулок на свежем воздухе не имеет отношения к тому, как часто ребенок болеет, но некоторые респираторные вирусы действительно длительнее живут при холоде и легче распространяются. К таким относится, например, грипп», – объяснила специалист.

Также, по заверению специалиста, не может принципиальным образом повлиять на иммунную систему ребенка и диета.

«Только тяжелое нарушение правильной диеты может оказать влияние на иммунную систему и стать причиной того, что ребенок часто болеет. Однако некоторые научные работы демонстрируют зависимость частоты простуд с уровнем витамина Д и достаточного количества железа и белка, который его переносит, в детском организме. Решение о необходимости добавок этих веществ в рацион часто болеющего ребенка принимает педиатр», – заявила Чахнашвили.

«При наличии рационального режима дня, когда ребенок достаточно отдыхает, не забывает про прогулки на свежем воздухе, разнообразно питается, посещает детские учреждения, не подвергается опасности пассивного курения и не имеет красных флагов, о которых говорилось выше, можно говорить, что со временем заболеваний станет меньше», – объяснила специалист.

Она добавила, что заболевания, в том числе заболевания верхних дыхательных путей, не исчезнут совсем, поскольку при правильной работе детского организма ребенок будет периодически болеть легкими безопасными вирусами.

Какие анализы нужно сдать, если ребенок часто болеет

По словам Ирины Писман, педиатра, ведущего специалиста сети клиник «Семейная», родителям, которым кажется, что у них часто болеющие дети, имеет смысл убедиться, что детский организм работает правильно и в иммунной системе ребенка нет сбоев.

Она посоветовала в первую очередь понять, что у ребенка нет дефицита железа.

«Не секрет, что дети, в том числе часто болеющие, часто недополучают железо с пищей, а оно является переносчиком кислорода, который обеспечивает дыхание и питание всех клеток. Если в детском организме железа мало, возникает гипоксия, и как следствие нарушается работа многих органов и систем, в том числе иммунной.

Дефицит железа не всегда сопровождается снижением гемоглобина, т.е. это еще не анемия, а пока латентный дефицит железа. Для того, чтобы обнаружить этот неочевидный дефицит в детском организме, в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови, уровень сывороточного железа и уровень ферритина. Хочу отдельно отметить, что ферритин нет смысла сдавать в период острых респираторных заболеваний, он является в том числе маркером острого воспаления», – рассказала Писман.

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Также она посоветовала убедиться, что у часто болеющего ребенка нет аллергии.

«Во-первых, проявления аллергических реакций, например, на табачный дым при пассивном курении, схожи с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе острых респираторных заболеваний. Кроме того, аллергический ринит предрасполагает к более частым инфекциям из-за измененного иммунного ответа и большей проницаемости слизистых для вирусов и бактерий.

Понять, есть ли у часто болеющего ребенка аллергический ринит, можно, сдав цитологию назального секрета и кровь на уровень иммуноглобулина Е.

Он будет повышен только при условии, что аллергия у ребенка по IgE-зависимому типу. Подробнее расскажет на приеме врач аллерголог», – объяснила Писман.

Специалист выделила три группы детей, требующих особого внимания родителей.

1. Дети с хроническими заболеваниями – речь идет о таких заболеваниях, как муковисцидоз, врожденные пороки сердца и другие подобные состояния. Их обследование идет в рамках основного заболевания.

2. Дети с приобретенным (вторичным) иммунодефицитом – это дети, инфицированные ВИЧ, получающие лечение иммунодепрессантами и противораковыми препаратами.

3. Дети с врожденным иммунодефицитом. При наличии тревожных симптомов педиатр направит ребенка к иммунологу, и тот, в свою очередь, определится с объемом обследования.