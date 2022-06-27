Гастрит, эрозии и даже камни в почках: чем опасен щавель

Летом во многих российских семьях принято готовить блюда из щавеля. Кому рекомендуется есть это растение, а в каких случаях продукт опасно включать в рацион? С какого возраста щавелем можно кормить детей и с чем его лучше сочетать, чтобы получить максимальную пользу для здоровья? Об этом «Газете.Ru» рассказали врачи: терапевт-эндокринолог и педиатр.

Чем полезен щавель для организма

Как сообщил Алексей Жито – врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и эндокринологов – щавель считается уникальным растительным продуктом.

«В нем присутствуют витамины А, С, пантотеновая и фолиевая кислоты, минералы (калий, магний, кальций, железо, фосфор, цинк, селен и другие), аминокислоты, а также другие органические компоненты (полифенолы, флавоноиды, антроцианины). Щавель является низкокалорийным продуктом и богат водой (93% продукта – это чистая природная вода). Также отмечу, что щавель – ценный источник клетчатки. Комбинация этих факторов объясняет тот факт, что щавель издревле считается лекарственным растением», – объясняет доктор.

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Кому рекомендуется употреблять в пищу щавель

По мнению Алексея Жито, щавель полезен для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, так как присутствующий в продукте калий и магний способствуют нормализации работы сердца, расширению сосудов, снижению артериального давления и профилактике аритмий.

«Большое количество клетчатки способствует нормализации микрофлоры кишечника, так как клетчатка является источником питания полезных бактерий в кишечнике. В результате снижается вероятность запоров и дискомфорта в животе. А нормальная функция микрофлоры кишечника в свою очередь защищает от аллергии и укрепляет иммунитет», – поясняет врач.

Также Жито подчеркивает значение содержания в щавеле витамина С, который помогает иммунитету, что особенно важно в период межсезонья – весной и осенью.

«Щавель особенно любим и среди эндокринологов, так как способствует снижению сахара и холестерина в крови.

Здесь все просто: клетчатка, словно губка, адсорбирует в себя сахар и холестерин из продуктов питания. Все это способствует снижению инсулина, лептина, холестерина и в результате – уменьшается риск диабета и повышенного холестерина», – объясняет эндокринолог Жито.

Также доктор рекомендует включать в свой рацион щавель тем, кто заботится о состоянии своей кожи: «Большое количество влаги восполняет дефицит жидкости в поверхностных слоях кожи, витамин А регулирует восстановление кожи после повреждения, а аминокислоты способствуют формированию зрелого коллагена, который уменьшает выраженность морщин».

С какого возраста щавель можно есть детям

Как проинформировал врач-педиатр, эксперт телеканала «Мама» Андрей Куренков, никаких ограничений по возрасту в употреблении щавеля нет: «Можно есть его хоть с самого начала прикорма. Только нужно щавель измельчить, чтобы ребенок не подавился».

На вопрос как лучше предлагать щавель детям – в свежем виде или в приготовленном, педиатр Куренков отвечает так:

«Можно есть его без кулинарной обработки, надо только обязательно помыть. Если собираетесь подвергнуть щавель кулинарной обработке, не используйте для этого чугунную посуду, так как щавелевая кислота вступает в реакцию с металлами и придает щавелю металлический привкус».

Кому нельзя есть щавель

Что касается допустимого количества щавеля в рационе, то педиатр Куренков уверяет: «Нет никаких нормативов. Известно только, что не нужно есть его людям с мочекаменной болезнью, так как он содержит много оксалатов – наиболее частого «строительного материала» для камней в почках».

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Эндокринолог Жито также отмечает, что допустимое суточное потребление щавеля не определено. Однако, по его мнению, 30-50 грамм свежего продукта будет достаточно для того, чтобы получить максимальную пользу и не заработать побочных эффектов.

«Потребление свыше 400-500 граммов продукта в день может иметь токсический характер и вызвать тубулопатию (патологию почечных канальцев)», – предупреждает Жито.

Также член Европейского общества кардиологов и эндокринологов объясняет, в каких случаях есть щавель опасно для здоровья:

«Соли щавелевой кислоты – оксалаты – выводятся в большом количестве через почки и при большой концентрации они откладываются в виде камней.

Если у вас в общем анализе мочи повышены оксалаты – вам лучше отказаться от этого продукта.

Совместно употребление алкоголя и щавеля может особенно навредить таким людям, так как алкоголь способствует повышенному выделению оксалатов».

Как заявляет Алексея Жито, щавель хоть и диетический продукт, он также может негативно сказываться на ЖКТ:

«Щавелевая кислота в большом количестве может повреждать стенки желудка. Это особенно опасно для тех, кто употребляет нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, ацетоминофен и другие), курит, а также имеет эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе. Также кто-то может испытывать изжогу после употребления щавеля – это является проявлением гастроэзофагиальной рефлюксной болезни».

Кроме того, доктор предупреждает, что частое употребление щавеля может привести к избыточному содержанию витамина К в организме, что может негативно повлиять на действие некоторых препаратов, например, варфарина.

В каком виде и с чем полезно есть щавель

По мнению Алексея Жито, термическая обработка разрушает часть витаминов, значительно сокращает содержание воды и биофлавоноидов:

«Важно есть щавель максимально свежим – по возможности «с грядки».

Врач отмечает, что щавелевая кислота, хоть и является слабой кислотой, но в больших количествах может повышать кислотность желудка, что способно спровоцировать гастрит, эрозии и даже язвы.

«Во избежание данных заболеваний необходимо комбинировать щавель с продуктами, которые могут выровнять pH – мясом, рыбой, морепродуктами. Тут щавель как раз выступит идеальным гарниром и компонентом салатов», – рекомендует доктор Жито.