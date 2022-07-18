Как обучали детей в Древней Руси: когда открылись первые школы и чему там учили

О том, когда были открыты первые школы в Древней Руси, что это были за учреждения, какие книги служили учебными пособиями, как и чему там обучали детей, «Газете.Ru» рассказали кандидаты исторических наук, эксперты Университета «Синергия» – Федор Долгих и Лариса Крушанова.

Когда были открыты первые школы на Руси

Многие россияне считают, что первые школы на Руси были открыты только после Крещения Руси. Однако Федор Долгих, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин, уверяет, что обучались дети и ранее:

«Согласно информации из устных источников (восточнославянских сказок), первые подобия учебных заведений существовали на Руси еще в языческую эпоху. Учителем выступал языческий жрец, которому родители передавали для обучения своих сыновей, достигших семи лет. Из них готовили служителей языческого культа. Обучение осуществлялось при языческих святилищах и заключалось в освоении счета и письма, ознакомлении с языческими ритуалами, календарем сельскохозяйственных работ, со способами лечения больных и так далее».

Также эксперт отмечает, что имеются косвенные подтверждения и того, что на Руси в X веке еще до ее Крещения возникли христианские школы, целью которых было распространение христианской религии.

Первые школы на Руси кардинально отличались от современных и сначала появлялись только в крупных городах. Так, по словам эксперта, школы «книжного учения», существование которых подтверждается письменными источниками, на Руси возникли в 988 году с принятием христианства по указанию великого князя Владимира Красное Солнышко.

«Эти школы создавались для представителей знати. Первая школа «книжного учения» была открыта в столице Руси Киеве при Десятинной церкви. Здесь обучались в том числе и дети самого Владимира Красное Солнышко. Учителями в ней были греки, обучение велось на старославянском языке. Вторая школа «книжного учения» на Руси была открыта Ярославом Мудрым в Новгороде для обучения детей местных старост и духовенства. Затем такие же школы были созданы и в других крупных городах», – объясняет Федор Долгих.

По словам эксперта, в период правления Ярослава Мудрого в киевской школе «книжного учения» обучались дети английского короля Эдмуна Железнобокого – Эдвин и Эдуард, будущие норвежские правители Гаральд и Ренгевальд, наследники венгерского и датского престолов. Этот факт сделал школу образовательным центром общеевропейского значения.

«В 1086 году княжной Анной Всеволодовной, сестрой Владимира Мономаха, при Андреевском монастыре в Киеве было основано женское училище. В нем представительницы зажиточного населения обучались грамоте, чтению и пению. В 13 веке женское училище было создано в Суздале», – объясняет Федор Долгих.

Историк упоминает, что в Древней Руси были школы и при монастырях, где учителями были монахи.

Существовали ли в те времена начальные школы? По словам эксперта, начальное образование можно было получить в платных школах у «мастеров грамоты». Также широкое распространение получила практика семейного обучения и воспитания.

«В результате обучение стало доступным не только для знати, но и для широких слоев населения. Это привело к широкому распространению грамотности, о чем свидетельствовали, например, многочисленные берестяные грамоты, написанные как мужчинами, так и женщинами, горожанами и селянами», – отмечает Долгих.

По словам историка, какую-либо специальною форму одежды обучающиеся в школе дети не носили.

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Чему обучали детей в Древней Руси

Лариса Крушанова, кандидат исторических наук, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции, рассказала, что с принятием христианства при монастырях открылись первые школы на Руси. А уже через столетие насчитывалось несколько их видов – школы «книжного учения», монастырские школы, школы элементарной грамотности, женские школы.

Многие россияне считают, что в Древней Руси были две основные «дисциплины», поэтому обучались дети того времени только грамоте и счету (азам арифметики). Однако эксперт подсказывает, что каждая школа использовала свой вариант предметной структуры.

«Но в той или иной степени «учителя» опирались на опыт византийских и болгарских школ. Чтению, счету и письму обучали во всех школах. В школах «книжного учения» и монастырских школах обязательными были греческий и латинский языки, что отражало тесные торговые связи Руси с итальянскими купцами или государственные связи с Византией. Особое внимание в этих школах уделялось богословию и философии.

Отличительная особенность древнерусского образования заключалось в том, что обучение велось на родном языке, в то время как в европейских школах обучение тем же самым предметам шло на латинском языке»,

– объясняет Крушанова.

Еще одно заблуждение, что в первых школах на Руси учебниками служили исключительно Псалтырь и Часослов. Эксперт уверяет, что учебными пособиями были не только книги религиозного содержания: «Особое место в княжеских библиотеках занимали «светские» и «ученые» книги на греческом и латинском языках, собираемые русскими князьями и повелевавшие учиться по ним».

С уроков истории российские дети знают про берестяные грамоты. Эксперт Крушанова уточняет, что эти памятники древнерусской письменности могли рассказать о жизни на Руси и о том, чему обучались дети того времени:

«В рамках изучения письма древнерусские «школьники» осваивали «деловые формулы», которые были необходимы новгородцам в повседневной жизни. Например, в берестяных грамотах широко встречающаяся «формула» «Взыскать с Дмитра должки» свидетельствует о том, что судебные споры были неотъемлемой составляющей повседневной жизни горожан».

Также, по словам доцента, в Древней Руси была еще одна разновидность образования – «кормильство»: «Это форма домашнего обучения, широко применяемая для обучения детей мужского пола феодальной знати. Для мальчиков нанимались специальные «кормильцы», способные обучить ребенка грамоте, иностранным языкам и военному делу».

На вопрос, многие ли дети имели возможность обучаться грамоте и азам арифметики или образование было доступно только мальчикам и девочкам из знатных семей, историк Лариса Крушанова отвечает так:

«Для домонгольской Руси уровень грамотности городского населения был достаточно высоким. А в Великом Новгороде грамотой владели как мужское, так и женское население. Причем важно было овладение «книжной премудростью», а не профессиональной направленностью», – объясняет эксперт.

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Как учили грамоте в Древней Руси

Многие со школьных уроков помнят такой исторический факт: на Руси ученики разучивали полные названия букв (А – аз, Б – буки, В – веди, Г – глаголь, Д – добро), а во время обучения грамоте пособиями могли служить Псалтырь и Часослов.

Кандидат исторических наук Федор Долгих рассказал, как строился учебный процесс:

«Учеников делили на группы по шесть-восемь человек, и в каждой был свой учитель грамоты и чтения. Изучение грамоты опиралось на византийскую образовательную методику. Сначала заучивалось наименование букв в азбучной последовательности, а затем обучающиеся тренировались в их написании. Следующим этапом было обучение чтению по слогам и по словам. Затем следовало чтение и переписывание молитв и текстов Псалтыри. Также в учебном процессе использовалась и другая книга религиозного содержания – Часослов. В качестве учебного пособия использовался деревянный букварь. На деревянные дощечки наносился воск, на котором ученики писали».

Историк отмечает, что большое внимание уделялось не столько получению элементарных знаний, сколько воспитанию человека в духе христианских ценностей. И хотя многие считают, что строгое отношение к ученикам и наказание розгами – это обязательная часть процесса обучения на Руси, эксперт отмечает, что атмосфера, в которой протекал учебный процесс, была вполне доброжелательной.