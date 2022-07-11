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Семья и Дети

Тест: была ли мамой эта литературная героиня

Вспомните, у кого из героинь русской литературы были дети, а у кого – нет

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стоп-кадр из фильма «Тихий Дон», худ. В.Серов, стоп-кадр из сериала «Мастер и Маргарита
Об этих произведениях русской литературы слышал почти каждый россиянин: они входят в школьную программу и изучаются на уроках. Другое дело, что не все школьники – бывшие и нынешние – внимательно читают книги. Сможете вспомнить, были ли эти литературные героини мамами или у них не было детей? Заходите в новый тест на «Газете.Ru»!

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