Минералка, айран, газировка: что пить в жару и как это отразится на здоровье

В жару организм теряет больше влаги, чем обычно, поэтому в дни, когда температура воздуха повышается до 30 градусов, и взрослым, и детям особенно важно следить за питьевым режимом. Каким напитком утолить жажду? Допустимо ли заменять обычную воду минералкой, айраном или сладкой газировкой? И что будет, если добавлять к ним лед? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Газеты.Ru».

Сколько воды нужно пить каждый день

«В жаркий день потоотделение усиливается и организм теряет ценную жидкость — наша обязанность ее компенсировать, чтобы не допустить обезвоживания», — объяснила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. По ее словам, при недостаточном водном режиме почки будут выделять более концентрированную мочу, чтобы уменьшить потерю жидкости (это может привести к образованию камней).

Спортивный врач, консультант сервиса доставки полезных блюд длительного хранения Mealjoy Евгения Егорова согласна с коллегой, что в жару нужно особенно внимательно следить за питьевым режимом. Врач посоветовала увеличить норму потребления жидкости на 30-50%.

«В норме расчет воды — это 30 мл на 1 кг веса человека. При весе, допустим, 60 кг получается ежедневная норма 1800 мл воды. В жару +50% этого расчета: 1800 + 900 = 2700 мл в жаркий день с потоотделением», — объяснила врач.

Терапевт Георгиева считает, что организм сам даст человеку подсказки, как и в каких объемах пить воду, чтобы избежать состояния обезвоживания. «Кому-то хватает и одного литра в день, чтобы напиться, а кому-то не достаточно и трех», — отметила Георгиева.

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Чем питьевой режим взрослых отличается от питьевого режима детей

Врач Егорова считает, что взрослые в состоянии самостоятельно следить за своим питьевым режимом, а вот детей в этом вопросе стоит контролировать. По словам специалиста, у детей немного отличаются цифры расчета потребления жидкости из-за особенностей метаболизма и терморегуляции.

Терапевт Георгиева подтвердила, что питьевой режим ребенка отличается от режима взрослого, так как в детском организме процентное содержание воды больше, чем во взрослом.

«Рекомендовано пить не меньше 2—4% от массы тела взрослому человеку. А ребенку 10—15 % от массы тела», — подчеркнула медик.

Как правильно пить воду, чтобы утолить жажду

Специалисты порекомендовали пить за 30 минут до или после еды, так как употребление воды во время трапезы может помешать пищеварению. «Не нужно стараться вливать в себя большое количество воды — 100 мл за раз будет вполне достаточно. Если вы хотите увеличить свой водный режим — делайте это постепенно», — посоветовала Георгиева, добавив, что воду лучше всего употреблять небольшими порциями.

Помогут ли холодные напитки спастись от жары

В жаркие изнуряющие дни многие стараются утолить жажду и освежиться напитком со льдом. Но врачи подчеркивают, что от такого способа будет больше вреда, чем пользы. «При попадании холодной воды в желудок (температура в котором равна 36 градусам) она начнет охлаждать слизистую, замедляя процессы всасывания и спазмируя сосуды. Лучше отдать предпочтение воде комнатной температуры, или слегка охлажденной», — объяснила Георгиева.

Ее коллега, спортивный врач Егорова, также отметила, что вода комнатной температуры комфортна для слизистой желудка.

Что еще поможет утолить жажду

Необходимую ежедневную норму жидкости помогут добрать кисломолочные продукты, вроде тана, айрана и кефира. Врачи отметили, что они отлично подходят для утоления жажды, плюс положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Соленая жидкость восполняет потерянные с потом и мочой микроэлементы (натрий).

Можно ли пить минералку, сладкую газировку и другие напитки

Черный крепкий чай и кофе даже в холодном виде в жару — не лучшая идея. По словам терапевта Георгиевой, они обладают мочегонным эффектом и могут усилить потерю жидкости из организма.

Третий враг в жару — это сладкие напитки. «Сахар провоцирует повышение глюкозы, которая в свою очередь приведет к усилению чувства жажды за счет повышения осмотического давления в клетке и вытеснения молекулы воды из нее. Плюс после сладких напитков во рту остается приторный вкус, который поскорее хочется запить простой водой. Это касается различного рода лимонадов, пакетированных соков, сладкого чая, энергетиков», — объяснила специалист.

Что касается употребления минералки (газированной и негазированной), то здесь тоже надо соблюдать осторожность, предупредили врачи. Так как правильное употребление такой воды — это метод лечения. Конечно, от полстакана минералки ничего не будет.

«Но употребляя минеральную воду без назначения врача, вы рискуете дать ненужную нагрузку на почки, сердце, слизистую желудочно-кишечного тракта. А в жару эта непредвиденная нагрузка послужит дополнительным фактором ухудшения состояния этих органов, особенно если вы прицельно не обследовались», — предостерегла врач Егорова.

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Она отметила, что нарушения минерального обмена ведут к изменению состава внутренних жидкостей организма, и есть риск приобрести камни в почках.