Можно ли готовить из просроченных продуктов: мнение врачей, технологов и домохозяек

Люди, жившие в СССР, не привыкли выбрасывать продукты, ведь на то, чтобы их добыть, приходилось потратить силы и время. Поэтому даже сейчас, во времена изобилия, многие по старой памяти продолжают подходить к готовке рационально. Если испортилось молоко, его пускают на блины, черствый хлеб – на сухари, а просроченный творог – на сырники. Но безопасны ли такие эксперименты? О том, можно ли использовать продукты с истекшим сроком годности, «Газете.Ru» рассказали врачи, представители «Росконтроля» и фудшеринга, а также обычные домохозяйки.

Просроченный или испорченный

Испорченные и просроченные продукты не одно и то же. К первым относятся те, что по медицинским и санитарным нормам не пригодны к употреблению: например, мясо разной степени гниения, черствый и плесневелый хлеб, гнилые фрукты и овощи, скисшее молоко, сладости с белым налетом и плесенью. Основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар подчеркнула, что употреблять эти продукты опасно даже при вторичной переработке, например используя их для выпечки.

Ко второй группе относятся продукты с истекшим сроком годности.

«Некоторые из них – те, которые относятся к продуктам долгого хранения, – можно употреблять в пищу после истечения срока годности», – отметила специалист по питанию Гончар. Нутрициолог отнесла к ним макароны, леденцовую карамель, консервы (но банки не должны быть вздутыми), мед, замороженные полуфабрикаты, крупы и яйца.

У таких товаров не должно быть явных признаков порчи: плесени, плохого запаха и гнили.

Чем грозит употребление испорченных продуктов

Главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова категорически против употребления и просроченных, и испорченных продуктов. Изготовитель несет ответственность за качество и безопасность своей продукции только в пределах срока ее годности и при условии правильных условий ее хранения. «Если потребитель употребляет в пищу просроченный продукт, срок годности которого прошел уже после покупки, или продукт, который хранился после покупки ненадлежащим образом, то ответственность за свое здоровье он несет сам», – добавила эксперт «Росконтроля». По ее мнению, особенно опасно есть то, что не подвергалось достаточной термической обработке, например сырокопченую колбасу, мясную гастрономию и другие подобные продукты.

Как минимум, такие эксперименты могут привести к аллергическим реакциям и расстройству пищеварения, максимум – обернуться сильным отравлением, повреждением печени и заражением паразитами. К такой реакции приводят патогенные микроорганизмы, которые развиваются в порченной еде.

Кроме того, по словам эндокринолога «СМ-Клиники» Натальи Антоновой, в продуктах после окончания срока годности накапливаются микроорганизмы, которые вырабатывают токсины, не разрушающиеся при температурной обработке.

«Большинстве грибов и микробов при термической обработке (нагревании до 120-130 градусов) гибнут, но токсины при такой температуре не разрушаются – для этого нужна более длительная обработка и более высокие температуры, а последствия воздействия токсинов, содержащихся в просроченных продуктах, – очень серьезные, они могут приводить даже к летальному исходу», – рассказала Антонова. Медик также не рекомендовала использовать в пищу продукты, у которых до окончания срока годности осталось 1-2 дня, так как никто не знает, как их хранили.

Если вы заметили на продукте плесень, по мнению эндокринолога, стоит отправить его в мусорное ведро, ведь никто не гарантирует, что нити плесневелого мицелия (грибницы) не проникли внутрь продукта и не заразили его токсинами.

Испорченные молочные продукты, мясо и домашние консервы могут содержать токсин Clostridium botulinum. «Он провоцирует ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся развитием парезов и паралича мускулатуры», – предупредила специалист по питанию Гончар.

close 100% Freepik.com

На практике: какие просроченные продукты идут в готовку

Несмотря на то, что специалисты не рекомендуют использовать просроченные продукты или товары с подошедшим к окончанию сроком годности, во многих странах такие продукты все равно идут в ход. Одни делают это из соображений экономии, другие таким образом вносят вклад в заботу о сохранении природных и человеческих ресурсов.

В Европе давно работают проекты по спасению и утилизации еды – так называемые фудшеринги. На специальных платформах или в соцсетях обычные хозяйки, сети магазинов и кафе размещают объявления о том, чем они готовы поделиться совершенно бесплатно. В последние 7-10 лет движение фудшеринга активно развивается и в России. В социальных сетях есть группы, где кафе и обычные жители отдают то, что не пошло в ход на их кухнях. В социальной сети «ВКонтакте» с 2015 года работает группа «Фудшеринг Отдам даром еду». Сейчас в ней состоят более 80 тысяч человек (преимущественно из Москвы и Петербурга, так как группа работает на два города). Миссия проекта — бороться с перепотреблением. Здесь можно найти самые разные продукты: от овощей, вроде картофеля, лука, моркови до тортов и сухофруктов. Отдают, как правило, хорошую еду, но иногда встречаются продукты с вышедшим сроком годности или тем, который вот-вот закончится.

«На нашей площадке продукты отдают самые обычные люди. А еще мы сотрудничаем с разными организациями. Например, недавно забирали просроченный мед и сухофрукты. У меда вообще условный срок годности, сухофрукты были чуть-чуть потверже, немного слипшиеся, но без признаков порчи, – рассказала основательница группы «Фудшеринг Отдам даром еду» Саша Легкая. – Если люди готовы забирать такие товары, кто-то по финансовым причинам, кто-то из соображения заботы о природе – то, почему нет? Это же хорошо!»

По словам Легкой, она и сама разделяет идеологию группы и использует такие продукты: «С нами сотрудничают несколько экомагазинов, которые могут отдать льняные хлебцы, какое-нибудь масло, например, расторопши, крупы, средства для мытья посуды с истекшим сроком годности».

Она отметила, что за все годы работы проекта едва ли наберется пять жалоб, когда люди сетовали на качество продуктов. В группе есть администраторы, которые отсматривают объявления и удаляют те, где им не нравится внешний вид еды. Но решение отдавать или брать продукты все равно остается за пользователями соцсети.

Домохозяйка, мать троих детей Екатерина Симанович считает использование таких продуктов разумным решением для экономии семейного бюджета. Но все же не стала бы готовить из них для беременных, кормящих и детей до трех лет. Также хозяйка не использует продукты с явными признаками гнили, прогорклое молоко, колбасу со слизью, грибы и подтухшее мясо.

Некоторые полагают, что если продукт начал портиться, то его надо срочно заморозить. Но Симанович уверена, что это не спасет его от гниения, и во время разморозки этот процесс возобновится с новой силой.

close 100% Freepik.com

С остальными продуктами Симанович действует по ситуации.

«Почти у каждого хотя бы раз было, что в холодильнике залежался кусок колбасы или сыра – и если вы знаете, что его никто не будет есть, пока он не начал портиться, нарежьте его, положите в пакет с замком, подпишите дату, заморозьте. Такую колбасу или сыр удобно использовать для домашней пиццы», – объяснила Симанович.

Прокисшее молоко хозяйка пускает на блины, творог с небольшой кислинкой идет в запеканку, ватрушки или сырники. Черствый хлеб, по словам Симанович, можно размягчить, сбрызнув водой и поставив в духовку, а затем нарезать и посушить из него сухари, сделать гренки, перетереть в панировочные сухари, добавить в котлеты или тефтельки.

«Уставшие» перцы кладу в рагу, из помидоров делаю соус. Вялую зелень, сельдерей можно мелко порубить, заморозить порциями и добавлять зимой при варке супа. «Грустные» апельсины идут на сок, который добавляю в кекс или бисквит. Коричневые бананы отлично проявляют себя в банановом хлебе. Ими можно заменить яйца в оладьях или взбить с ягодами и сделать домашнее мороженое», – рассказала хозяйка.

Симанович не призывает готовить только из просроченных и тем более испорченных продуктов, но в каждой семье бывает, что за чем-то не уследили, купили больше. «Не выбрасывать же деньги на ветер. И молоку, и овощам и фруктам можно дать второй шанс быть вкусными», – заключила хозяйка.