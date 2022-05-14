«Не хочу, чтобы муж отрастил «мамон» на салатах с майонезом, как моя родня»

По данным Министерства здравоохранения в России более 2 млн человек страдают ожирением. Одна из причин – несбалансированный рацион. Врач из Коломны анонимно рассказала «Газете.Ru» о том, как сложно правильно питаться, если у тебя большая дружная семья.

На эти майские праздники я приехала к родственникам с контейнерами, где лежали блюда для меня, мужа и детей. Свежие овощи, паровые котлеты из индейки, крупы, полезные сладости. Это была первые за много лет встреча родных, после которой я не пила ферменты и абсорбенты, а дети не получили расстройство желудка. Правда, без расстройств психологического плана обойтись не удалось.

Покушайте перед едой

Я росла в обычной советской семье – с ее культом жирной, тяжелой и сытной пищи. Каша – сладкая, на молоке и с куском масла. Суп – на жирном мясе, с зажаркой и неизменным куском хлеба, а то сил не будет.



Если же в дом приходили гости, стол ломился от салатов, домашних солений и пирогов. Встречи родственников превращались в бесконечный праздник живота. Помню, как к маме приезжали на юбилей ее сестры – все тучные, шумные, с сумками и лоточками, где были их фирменные блюда.

По мне – все на один вкус, жирные и соленые, но отказываться было нельзя – обидишь тетю Веру и тетю Олю.

Мужчины доставали бутылки и застолье длилось до ночи. Утром все собирались на кухне, доедали салаты и жаловались на здоровье: желчный барахлит, печень колет, сахар высокий, Витюш, отрежь еще хлебушка и сальца.

Любимой присказкой папиной сестры из Минской области было «покушайте перед едой», и это была не шутка. Перед жирным супом со сметаной полагалось съесть пару пирожков с ливером, ведь тетя Валя встала в пять утра, чтобы их испечь.

Неудивительно, что у всех в семье была наследственная «широкая кость».

Нет, я не осуждаю их – у многих было голодное детство и связка «еда – забота» закрепилась прочно. Но время меняется так же, как и понятия о вкусных и полезных блюдах. Везде, но не в моей семье.

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Тоже мне, родственница

Когда я стала жить отдельно, то пересмотрела основные принципы питания. Оказалось, что суп на овощном бульоне вкуснее наваристого борща, а хлебом его закусывать необязательно, что дети с радостью будут есть фрукты и зерновые хлебцы, если приучить их к этому с ранних лет. А еще – что «широкая кость» быстро превращается в узкую, если не пить на ночь сладкий чай со сдобной булкой.

Почему-то этот подход ужасно раздражал мою родню и родню мужа. Свекровь, приезжая к нам в гости, неизменно шла на рынок за свининой и готовила любимому сыну жаркое. Мама привозила детям сладости и по утрам жарила оладушки, а то я совсем заморила их «своим правильным питанием». Но если дома я чувствовала себя хозяйкой, то в гостях не имела права голоса.

У меня и у мужа дружные и большие семьи, поэтому практически каждый месяц я еду то на юбилей к тете, то на крестины к племяннице, то на годовщину свадьбы к кузине.

И практически везде одно и то же – худший вариант постсоветской кухни. Слоеные салаты с майонезом, мясные нарезки, какие-то дикие закуски из крабовых палочек на чипсах.

Даже кусок низкокалорийной куриной грудки им непременно надо смазать майонезом, посыпать сыром и украсить долькой ананаса.

И непременно чаек с домашним «Наполеоном».

Даже мои ровесницы – сестры и невестка – питались подобным образом и подшучивали надо мной: да положи уж своему мужику мяса, вон тощий какой. На фоне их основательных мужей с «мамонами», как они гордо называли свои выдающиеся животы, Миша действительно выглядел недокормленным. А то, что Иркиному Вадику недавно удалили желчный, а у Димки высокий холестерин, так это все от нервов.

Апогеем стало 8 марта – после того, как я попробовала, чтобы никого не обидеть, десяток однообразных жирных блюд, я решила, что больше так не могу. На майские шашлыки я привезла свою еду и ела только ее.

Казалось бы, что тут такого ужасного? Я не просила готовить иначе, просто отказалась есть. Но все три дня, что мы были на даче у мамы, мне и детям пытались подложить в тарелку то свиной шашлык, то ложку свеклы с майонезом, то пирожок.

А в конце заявили, что я зазналась, и такое питание до добра не доведет – нельзя совсем лишать себя радостей. Через две недели у отца юбилей, он позвонил заранее и сообщил, что никаких контейнеров у себя на празднике не потерпит. Похоже, моих близких не изменить.