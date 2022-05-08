От США до Монако: российские звезды, которые родили от иностранцев

Найти свою любовь можно хоть на другом конце света. Российская теннисистка Анна Курникова точно это знает. Впрочем, как и уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова. В день рождения Энрике Иглесиаса (8 мая певец отпразднует 47-летие) «Газета.Ru» вспоминает российских знаменитостей, которые создали семью с иностранцами.

Анна Курникова

Официальных интервью, где Анна Курникова и Энрике Иглесиас рассказывали бы о своих отношениях, нет. Если они и отвечают на вопросы журналистов о личной жизни, то используют максимально обтекаемые формулировки. Но все источники сходятся в одном — российская теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа к песне Escape, а уже спустя несколько месяцев появились вместе на церемонии MTV Video Music Awards.

В 2004 году пресса упорно писала, что влюбленные помолвлены, в 2007 году в одном из интервью Иглесиас заявил, что они в разводе (инсайдеры потом заверили представителей СМИ, у что певца просто хорошее чувство юмора), а несколькими годами позже Курникова в беседе с Women's Health призналась, что, да, у нее есть отношения, она хочет детей (неважно своих или усыновленных), но о свадьбе не мечтает.

Была ли эта свадьба или нет, достоверно не известно до сих пор.

Но общие дети у Курниковой и Иглесиаса есть. В декабре 2017 года у пары родились близнецы Николас и Люси, а в январе 2020 года — дочь Маша.

Ирина Шейк

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Если о романе Ирины Шейк с Криштиану Роналду было известно всем и каждому (российская супермодель поддерживала португальского футболиста на трибунах, выходила с ним в свет, вместе они путешествовали и давали интервью), то о ее отношениях с американским актером Брэдли Купером журналисты и поклонники лишь догадывались, настолько мастерски влюбленные скрывались от чужих глаз.

Известно, что Шейк и Купер познакомились в 2015 году на мюзикле Finding Neverland. Подловить пару папарацци удалось лишь спустя несколько месяцев после появления слухов об их отношениях. В 2016 году в прессе появились кадры, как они вместе направляются на концерт Бейонсе, отдыхают в Италии. А в конце ноября этого же года Ирина рассекретила свою беременность, выйдя на подиум в Victoria's Secret Fashion Show. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея. А спустя два года стало известно, что Шейк и Купер расстались.

В интервью Highsnobiety в 2021 году супермодель назвала Купера прекрасным отцом и заявила, что ее экс-возлюбленный принимает самое активное участие в воспитании Леи.

Наталья Водянова

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В 17 лет (в 1999 году) Наталья Водянова приехала на работу во Францию, в 18 — на вечеринке по случаю закрытия Недели моды в Париже русская модель познакомилась с британским лордом Джастином Портманом, а в 19 — вышла за него замуж и родила сына Лукаса. За следующие шесть лет уроженка Нижнего Новгорода успела стать супермоделью мирового уровня, родить аристократу еще двоих детей (дочь Неву и сына Виктора), создать благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

В 2011 году Водянова развелась с Портманом и стала встречаться с Антуаном Арно, сыном Бернара Арно (французский бизнесмен и его семья — владельцы модной империей Louis Vuitton Moët Hennessy — «Газета.Ru»). В 2016 году у Натальи и Артуана было уже два общих наследника — Максим и Роман.

«Когда мы начали встречаться, у меня не было детей. А спустя пять лет их уже было пятеро. И это самое замечательное, что случалось в моей жизни», — говорил французский предприниматель в интервью W Magazine.

В сентябре 2020 года влюбленные официально оформили свои отношения. Семья живет в Париже.

Виктория Боня

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Экс-участница проекта «Дом-2» познакомилась с сыном ирландского миллиардера в 2010 году на одной из вечеринок в Москве. Отношения между Викторией Боней и Алексом Смерфитом развивались стремительно.

Как рассказывала российская телеведущая в интервью «Каравану историй», она честно призналась бизнесмену из Монако, что уже задумывается о создании семьи. На что Смерфит ответил, что хочет стать отцом. 17 марта 2012 года у влюбленных родилась дочь Анджелина Летиция.

В интервью ОК! в 2016 году Боня уверяла, что считает своего мужчину надежным и ей «не надо утверждаться за счет официального брака». Спустя год стало известно, что пара распалась.

Виктория и с дочерью Анджелиной живут в Монако. Алекс Смерфит принимает непосредственное участие в воспитании своей наследницы.

close 100% lenakatina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская певица Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович познакомились в 2003 году, но стали плотно общаться лишь семь лет спустя, когда экс-солистка группы t.A.T.u. занималась своим сольным проектом в Лос-Анджелесе. Еще два года влюбленным понадобилось, чтобы понять — свадьбе быть. В 2013 году Лена и Сашо устроили две церемонии — в Словении и в России. А через два года у супругов родился сын Александр.

Когда Александру исполнилось 4 года, его родители развелись.

«В какой-то момент я поняла, что для здоровья и счастья всех членов семьи (я сейчас имею в виду и мужа, и себя, и ребенка) этот развод нужен — так всем будет лучше! <… > С Сашо мы решили, что будем друзьями максимально, насколько это возможно. Понятно, что мы никогда не станем супер друзьями, но мы можем уважать друг друга и быть в приятельских отношениях. Ребенок это видит и чувствует», — писала певица в своей колонке для «Летидора».

В июне 2021 года Елена стала встречаться с российским предпринимателем Дмитрием Спиридоновым. Пара планирует официально узаконить свои отношения. Спиридонов подарил Катиной помолвочное кольцо, о чем влюбленные рассказали поклонникам в своих соцсетях.

close 100% nastia_tsvetaeva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Со своим будущим мужем российская актриса Анастасия Цветаева познакомилась в 2006 году в Турции, где она отдыхала с подругами, а Надав Ольган со своими коллегами отмечал Рош ха-Шана (израильский Новый год — «Газета.Ru»). Спустя почти три года отношений на расстоянии актриса вместе со своими маленьким сыном Кузьмой переехала в Израиль, а в 2010 году влюбленные сыграли свадьбу.

«Родственники супруга нормально меня приняли. У меня такой муж, что они уже привыкли к его странным поступкам в жизни (смеется). К тому же у них в семье 5 детей и вся надежда на остальных была, что они выберут себе супругов более традиционных для Израиля (смеется). У нас хорошие отношения, я ничего не могу сказать», — говорила актриса в интервью «Летидору».

Цветаева признавалась, что Кузьма называет Надава «аба» (отец). Сейчас у супругов трое детей на двоих — в 2012 году родилась Эстер, в 2019 — Акива.

Ольга Ушакова

close 100% ushakovao/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2013 году ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова познакомилась со своим возлюбленным Адамом Амбером в одном из популярных ресторанов Лондона. Несколько лет влюбленные жили на две страны.

«Мы оба слишком сложные люди, к тому же все обстоятельства были против нас, самое главное из которых – расстояние», — вспоминала Ушакова в интервью Wedding.

Тем не менее, Адам получил благословение от дочерей Ольги и ее отца, и в июле 2017 года на Кипре они стали мужем и женой. Ровно через 9 месяцев у супругов родилась дочь Мария, а в марте 2020 года — Белла.