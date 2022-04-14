6 российских актрис, которые выбрались из бедности

Для одних бедность — повод озлобиться на жизнь. Для других — оправдание собственному бездействию. А для третьих — стимул. Например, Кристина Асмус в детстве ютилась с родителями и тремя сестрами в 40-метровой квартире. В коммунальной квартире, где жила Екатерина Вилкова, не было горячей воды. А Мария Миронова работала с 16 лет, чтобы помочь маме. По случаю дня рождения Кристины Асмус (14 апреля актрисе исполняется 34 года) «Газета.Ru» вспоминает знаменитостей, кто прошел путь от бедности до феерического успеха.

Изнурительные тренировки (Кристина занималась спортивной гимнастикой), тотальный родительский контроль, сложные отношения с мамой… Асмус не скрывает, что росла очень зажатым и стеснительным ребенком. Она боялась всего на свете — и друзей заводить, и на уроке отвечать.

Скромная девочка мечтала о «сокровищах», которыми обладал каждый ее сверстник.

«Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями, увидеть море, свое собственное платье и купить все кроссворды в городе», — вспоминала актриса в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Кристина вместе с родителями, тремя сестрами и собакой сначала жили в коммуналке, потом в 40-метровой квартирке. Она донашивала одежду за девочками... Но Асмус прекрасно знала, чего хочет — перебраться в Москву.

После поступления в Театральное училище им. Щепкина у Кристины началась другая жизнь — сериал «Интерны» и фильм Zолушка, театральные постановки, свадьба с экс-кавээнщиком, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, рождение дочери, съемки в скандальном фильме «Текст» (картина получила несколько премий «Золотой орел»).

Екатерина Вилкова

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Родители Екатерины Вилковой жили дружно, с братом она ладила, да и художественной гимнастикой занималась с удовольствием. Но бытовые условия, в которых жила будущая актриса, оставляли желать лучшего.

«Две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Однажды осознала, что просто хочу вырваться из этой реальности и оказаться в другом мире. Хотелось по утрам чистить зубы не ледяной водой, а теплой. И волосы мыть, когда захочется», — вспоминала Вилкова в интервью «Каравану историй».

Екатерина понимала, что только сама сможет изменить ситуацию. Она хорошо училась в школе, окончила Нижегородское театральное училище, а потом и столичную Школу-студию МХАТ. Еще во время учебы Вилкова стала сниматься.

Сейчас в фильмографии 37-летней актрисы около семидесяти киноролей. Да и личная жизнь Вилковой сложилась. В 2011 году она вышла замуж за актера Илью Любимова. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

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В интервью журналу Psychologies народная артистка России говорила, что с раннего детства у нее есть «одно положительное качество на общем неблагополучном фоне» — это целеустремленность. Мария Миронова, наследница народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, очень сильно хотела чего-то добиться в жизни. Причем, добивалась успеха она самостоятельно. Никаких «бонусов» по праву рождения, которыми часто пользуются наследники громких фамилий, будущая звезда не имела.

«Мои родители были разведены, отец умер рано, мы с мамой жили очень бедно. Я работала с 16 лет, потому что мама долгие годы болела», — говорила Миронова «Известиям».

Целеустремленность в этой истории не пустое слово. Миронова не побоялась родить первого сына в 18 лет, а второй раз стать матерью в 46 лет. А еще она получила «Золотую маску» (в номинации «Лучшая женская роль» за роль Федры в спектакле «Федра. Золотой колос»), «Хрустальную турандот» (в номинации «Лучшая женская роль сезона» за роль Марины Мнишек в спектакле «Борис Годунов») и стала ведущей актрисой московского театра «Ленком».

Ирина Безрукова

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О сложном детстве и бесконечных ударах судьбы Ирина Безрукова знает много. Когда ей было 8 лет, из семьи ушел ее отец. Через три года после развода родителей мама будущей актрисы скончалась от рака мозга. Воспитание Ирины и ее младшей сестры легло на плечи бабушки, которая ради внучек переехала из деревни в город и устроилась работать дворником.

«Помню, как мы считали каждую копеечку до следующей бабушкиной зарплаты. И тогда я думала, что если бы у нас было больше денег, то мы обязательно стали бы счастливее. И я начала бы чувствовать себя увереннее среди сверстников. Я тогда очень остро воспринимала разницу между полными семьями и нашей», — писала актриса в своем микроблоге одной из соцсетей.

В интервью «Каравану историй» Безрукова вспоминала, что ее семья получала пособие по потери кормильца, в школе Ирине и ее сестре вручали талончики, на которые девочки могли один раз в день поесть в столовой.

Будущая актриса хорошо училась, в свободное время посещала театральную студию, играла в любительских спектаклях, а потом окончила Ростовское училище искусств, активно снималась в кино (особенно, в 90-х), стала квалифицированным тифлокомментатором (специалист, который с помощью звуков объясняет незрячим или слабовидящим зрителям, что происходит на сцене или экране, когда персонажи не говорят), вела авторскую программу на телевидении, играла в антрепризах, снимала видеоинтервью с известными людьми.

В беседе с корреспондентом «Антенны» на вопрос, довольна ли она своей карьерой, Ирина ответила: «Могла бы, и мне хотелось играть больше, чем складывалось».

Тем не менее, Безруковой удалось главное: «…сосредотачиваясь на хорошем, ты, как в компьютерной игре, переходишь на другой уровень, хотя реальность та же. Вопрос вашего выбора. Далай-лама на вопрос о смысле жизни отвечал: «Мы пришли сюда быть счастливыми», а все остальные смыслы на это понятие наворачиваются».

Наталья Водянова

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В том возрасте, когда Кристина Асмус мечтала о Москве, Наталья Водянова ждала визу в Париж. Шансов стать звездой мировых подиумов у девочки из неполной многодетной семьи было ничтожно мало. Да, ее периодически приглашали на съемки (девушка состояла в модельном агентстве Нижнего Новгорода), но Наташа воспринимала эту работу как способ хотя бы немного улучшить материальное положение своей семьи.

Собственно, когда ей было мечтать о карьере топ-модели? Наташа училась, часами гуляла с особенной сестрой (у Оксаны диагностирован аутизм), продавала фрукты на рынке Нижнего Новгорода.

«Я провела со своей младшей сестрой все детство. Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, ругань, что такое абсолютная бедность, от которой ты не можешь отгородить ни себя, ни ребенка», — вспоминала Водянова в интервью «Летидору».

Благодаря случайному знакомству со скаутом из международного агентства, Водянова засветилась на обложках самых уважаемых мировых журналов моды, работала на подиуме с мэтрами fashion-индустрии, снялась для календаря Pirelli. А на мероприятии по случаю закрытия Недели моды в Париже Водянова познакомилась с британским лордом. Он-то и стал отцом ее троих детей.

Второй муж Водяновой — французский бизнесмен Антуан Арно (Атуан — сын Бернара Арно, владельца модной империи Louis Vuitton Moët Hennessy). У супругов двое общих сыновей.

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Известная телеведущая рано лишилась отца — он ушел из семьи, когда Вике было два года. Мужчина от уплаты алиментов не уклонялся, но все же прокормить двух детей на эти деньги было практически невозможно. Тогда Галина Ивановна, мама Виктории, из Краснокаменска (Читинская область) отправилась на заработки в Москву, а воспитанием ее дочерей занялась бабушка.

Как вспоминала Боня в интервью журналу «ОК!», ее бабушке приходилось очень много работать, поэтому они с сестрой часто были предоставлены сами себе.

«Я всегда была маленьким зачинщиком, мне нужно было что-то делать: то бутылки пойду сдам, то банки, а на эти деньги куплю хлеб, сметану... Мне было лет пять или шесть, а я могла пойти гулять по городу или, как маленькая хозяйка, заниматься серьезными делами. Это был невероятный опыт…»

В 16 лет Виктория переехала в Москву. Первое время Боня жила в коммуналке, где стояло несколько железных кроватей и стол. Был период, когда у девушки не было крыши над головой.

Через несколько лет после переезда Виктория стала звездой «Дома-2». А в 2010 году девушка познакомилась с Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита. Официально пара не оформила отношения, но в этом союзе у Виктории и Алекса родилась дочь Анджелина Летиция. Сейчас Боня вместе с девочкой живет в Монако.