Пять звездных браков, о которых уже все забыли

До успешного союза с врачом-гинекологом Эммой у Александра Малинина был брак со звездой 80-х Ольгой Зарубиной. Между Андреем Звягинцевым и Ириной Гриневой куда больше общего, чем просто любовь к миру кино — знаменитый режиссер и известная актриса были вместе несколько лет. А Ирина Безрукова, будучи студенткой, влюбилась в маститого актера Игоря Ливанова. В день рождения Ирины Безруковой (11 апреля актриса, телеведущая отпразднует 57-летие) «Газета.Ru» вспоминает об отношениях знаменитостей, оставшихся в далеком прошлом.

Ирина Гринева и Андрей Звягинцев

Говорят, союзы, в которых супруги появились на свет в один день, обладают огромным потенциалом (например, у Шакиры и Жерара Пике, Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа двойной праздник по случаю дня рождения). Отношения Ирины Гриневой и Андрея Звягинцева из их числа (актриса и режиссер родились 6 февраля с разницей в 9 лет — Звягинцев старше). Экс-супруги не обсуждают с прессой подробности своей личной жизни — о том, как начался их роман и почему случился развод, мало что известно.

Единственное, что говорит Гринева, так это то, что Андрей Звягинцев был ее первой настоящей любовью. К тому же именно благодаря режиссеру «Возвращения» и «Изгнания» она стала известной артисткой.

«Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на сто процентов уверена. Я считала, что мы однажды умрем в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг для друга», — говорила Гринева в интервью программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Но в какой-то момент, как выразилась Ирина, у них в отношениях «не стало счастья бытия». Она до сих пор не может объяснить себе, что именно надломило их союз.

Хотя, может быть, разбираться в нюансах распада первого брака не стоит. Гринева все-таки дождалась своего человека. Им стал Максим Шабалин, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере (2010 год) в танцах на льду. Всего через два дня после знакомства спортсмен, который на 9 лет младше актрисы, сделал ей предложение. Пара вместе уже 11 лет, у них растет дочь Василиса.

Яна Сексте и Максим Матвеев

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Некоторые пары смотрятся вместе настолько органично, что кажется, они всегда были вместе. Однако Елизавета Боярская — не первая супруга Максима Матвеева. Актера связывали официальные отношения с Яной Сексте.

Роман актеров на сцене (в 2008 году они вместе играли в спектакле Виктора Рыжакова «Сорок первый. Opus Posth») перерос в реальные отношения и брак, который продолжался чуть больше года. О причинах развода поклонники пары могли только догадываться. Впрочем, эти догадки сводились к одному — Матвеев влюбился в другую.

Время показало, что в жизни Максима действительно произошли перемены. В 2010 году, примерно через год после развода, он повел в ЗАГС дочь народного артиста РСФСР Михаила Боярского. В 2012 году у пары родился сын Андрей, а спустя 6 лет — Григорий.

Что касается Сексте, она счастлива в браке с композитором Дмитрием Мариным (супруги растят дочь Анну). В интервью Юлии Меньшовой для программы «Наедине со всеми» Яна отметила, что они дружат семьями. Экс-супруги не только задействованы в спектаклях МХТ им. Чехова. Они вместе занимаются больничной клоунадой (они члены правления благотворительного фонда «Доктор Клоун»).

Ирина Безрукова и Игорь Ливанов

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Она — студентка театрального отделения училища искусств в Ростове-на-Дону, он — маститый актер, старше ее на 12 лет. Как рассказывал Игорь Ливанов в интервью «Каравану историй», Ирина Бахтура (девичья фамилия актрисы) ради него оставила жениха и решила не откладывать рождение наследника в долгий ящик (Ливанов, который в катастрофе лишился жены и дочери, мечтал вновь стать отцом). Влюбленные переехали в Москву, поженились, в 1989 году на свет появился их сын Андрей.

Квартиру в Ростове им удалось обменять лишь на комнату в московской коммунальной квартире. Супруги жили очень скромно — Игорь служил в театре «Детектив» и снимался в кино, Ирина подрабатывала моделью, иногда ее приглашали в кино.

Как это часто бывает, радость и горе ходят рука об руку. У Ирины начался подъем в карьере (Ливанова сыграла мать главного героя в картине «Коля», которая стала лауреатом премии «Оскар» в номинации «Фильм на иностранном языке»), а Игорь получил серьезную травму на съемках боевика «Тридцатого уничтожить!». Несколько месяцев актер не мог сниматься и все ранее полученные гонорары тратил на восстановление здоровья.

«Ее пугало, что муж мог оказаться до конца жизни в инвалидном кресле. Для жены я был «сбитым летчиком», и она решила устроить свою судьбу», — такую версию случившегося Ливанов преподносил «Каравану историй».

В 1998 году на съемках картины «Крестоносцы-2» Ирина познакомилась с Сергеем Безруковым, который был младше ее на 8 лет. А в 2000 году вышла за него замуж (брак продлился 15 лет).

На Безрукова Ливанов не в обиде. «С Сергеем мы нигде не пересекались многие годы. Но пусть знает, что я благодарен ему. Без него я не был бы сегодня счастливым человеком», — признался актер изданию. В 2007 году Ливанов женился на юристе Ольге. В этом браке у него родились двое сыновей — Тимофей и Илья.

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Об отношениях этих артистов знают немногие. За 4 года брака между ними не было громких ссор, они не успели обзавестись детьми, да и расстались мирно. Игорь Петренко до сих в своих интервью очень тепло отзывается о первой супруге, называя ее умным, эффектным, ярким и замечательным человеком. На вопрос, почему его первый брак распался, артист отвечает весьма уклончиво.

«Отсутствие детей, безусловно, повлияло на наш расход, но годы около Ирины в браке были прекрасны», — заявил актер в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Поклонники Петренко знают, что 2004 год стал богатым для актера на события — он успел официально расторгнуть отношения с Ириной Леоновой и оформить брак с Екатериной Климовой.

В браке с Климовой актер дважды стал отцом, от третьей супруги (актрисы Кристины Бродской) у него три дочери. А у Леоновой за 11 лет романа с Евгением Цыгановым родились семеро детей.

Ольга Зарубина и Александр Малинин

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Нередко именно в третьем браке люди находят свое счастье. Вот и народный артист России Александр Малинин уже 32 года счастлив со своей женой Эммой. Но до этого союза в жизни артиста был брак с музыкантом Инной Курочкиной (у них есть общий сын Никита), позже певец был женат на звезде 80-х Ольге Зарубиной. Этот союз был недолгим, но, как выяснится спустя четверть века после развода, весьма непростым с эмоциональной точки зрения.

В 1985 году, спустя почти два года после свадьбы, у Зарубиной и Малинина родилась дочь Кира. Но девочка не смогла спасти брак своих родителей — в 1988 году артисты развелись, а вскоре Ольга вместе с девочкой уехали жить в США, где отцом для Киры стал второй муж Зарубиной.

И, пожалуй, никто бы не узнал о затаенных обидах и недосказанности в этих отношениях, если бы не программа «Пусть говорят» в 2011 году, куда приехали поздравить Малинина с днем рождения его экс-жена и взрослая дочь Кира.

Тот скандал смаковался СМИ несколько месяцев — у каждой стороны была своя версия произошедшего. Непросто пришлось всем — и Кире, и двойняшкам Малинина, рожденным в его третьем браке.