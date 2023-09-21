Обновленные условия: как ИТ-специалисту сэкономить при покупке жилья

Директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев напомнил о программах господдержки, которые действуют на покупку жилья для ИТ-специалистов. Он рассказал об обновленных условиях мер поддержки, а также о том, на какую недвижимость можно получить льготы.

На особых условиях

На сегодняшний день на рынке жилья действуют разные меры господдержки и льготные программы, которые помогают сэкономить на улучшении жилищных условий. В прошлом году в России также появилась специальная ипотечная программа для ИТ-специалистов, позволяющая им взять кредит по ставке до 5%. При этом разницу между рыночным и льготным процентом берет на себя государство.

Такую ипотеку могут взять ИТ-специалисты в возрасте до 50 лет. Ее размер ограничивается 30 млн рублей для жителей регионов с населением более 1 млн человек и 15 млн рублей — для жителей остальных регионов. Этот кредит может пойти как на покупку квартиры в новостройке, так и на строительство частного дома. При этом льготные условия

распространяются на суммы 18 и 9 млн рублей соответственно. Оставшуюся часть вне льготных лимитов можно взять в кредит на рыночных условиях.

Условия программы уже неоднократно актуализировались — это делается для того, чтобы мера стала более доступной для россиян.

Среди последних изменений — с сентября правительство отменило требование в виде минимального уровня заработной платы для молодых ИТ-специалистов до 36 лет. При этом для сотрудников старше это условие остается: их ежемесячный доход должен превышать 150 тыс. рублей для Москвы, 120 тыс. рублей для городов-миллионников и 70 тыс. рублей для других регионов.

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Другим важным изменением для потенциальных участников программы стал размер первоначального взноса — с 20 сентября он повышается с 15 до 20%. Такая мера повышает вероятность того, что заемщик получит положительный ответ от кредитора. Также это помогает уменьшить платежную нагрузку по ипотеке и снизить переплату по процентам.

По словам экспертов, в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ госпрограммы помогают поддержать россиян в вопросе улучшения жилищных условий. Модернизация ИТ-ипотеки должна расширить потенциальное количество заемщиков и повысить спрос на программу в целом.

«Обновленная программа ИТ-ипотеки расширяет число потенциальных участников и адресно помогает молодым ИТ-специалистам приобрести жилье на выгодных условиях. Из обращений мы видим, что данная мера поддержки вызывает живой интерес со стороны граждан. С начала года более 149 тыс. человек получили информацию о ее условиях с помощью портала спроси.дом.рф, еще 2 тысяч обратились за индивидуальной консультацией на горячую линию ДОМ.РФ», – отметил Михаил Ковалев.

Не только квартира

При этом, чтобы воспользоваться ИТ-ипотекой, не обязательно покупать именно квартиру в строящемся доме. Также можно купить готовую квартиру или готовый частный дом от застройщика, приобрести участок под строительство недвижимости или построить дом по договору подряда.

Последний вариант сейчас активно набирают популярность. Впрочем, построить дом самостоятельно с помощью ИТ-ипотеки не получится — такая опция не включена в программу. Важным условием является то, что дом должен строиться по договору подряда, который заключается с профессиональным застройщиком. Это нужно для того,

чтобы спрогнозировать заранее и зафиксировать сумму строительства, а

также его сроки.

По программам, когда заемщики сами строят дома, банки могут предъявлять свои дополнительные требования к строящемуся объекту. Так, они могут ограничивать допустимую площадь домов или обязывать обеспечить их необходимыми коммуникациями.

Специальные требования предъявляются и к земельным участкам, на которых будет располагаться будущий дом. Так, они должны находиться в составе СНТ или крестьянско-фермерского хозяйства с видом разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» (ЛПХ).

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Также банки могут выставлять дополнительные требования — например, наличие в радиусе 15 километров от приобретаемого участка необходимых социальных объектов, таких как детский сад, школа и поликлиника.

Порядок получения средств по льготной ипотеке для специалистов ил сферы ИТ зависит от условий банка и конкретной ситуации заемщика.

Стоит помнить, что в программе участвует большое количество кредиторов, и если условия одного из них не походят потенциальному участнику программы, он может выбрать любого другого. Для этого нужно найти подходящего кредитора в списке аккредитованных банков-участников и отправить заявление ему.

Кроме того, если заявление будет рассматриваться сразу несколькими банками, это даст возможность получить несколько предложений, а затем выбрать наиболее подходящее из них. Получить консультацию по различным вопросам, в частности, по условиям программы, банкам-участникам, комбинации мер поддержки и узнать об аккредитации

компании-работодателя можно на горячей линии консультационного центра ДОМ.РФ.